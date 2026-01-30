Запад по-прежнему закупает ядерное топливо в России, несмотря на декларации об отказе от него

Несмотря на официальные заявления о стремлении отказаться от российского ядерного топлива, США и страны Евросоюза продолжают закупать его в значительных объёмах, а в ряде случаев объёмы поставок даже растут.

Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС Темелин

Хотя и запущены санкции, звучат политические заявления о необходимости диверсификации, однако российское ядерное топливо сохраняет важную роль в энергетических программах США и ЕС.

Для европейских операторов атомных станций поставки российского топлива исторически были значимыми из-за доминирующей роли российских компаний в глобальной цепочке поставок обогащённого урана, конверсии и изготовления тепловыделяющих сборок.

Евросоюз официально планирует сократить энергетическую зависимость от России во всех секторах, включая нефтегазовый и ядерный. Программа REPowerEU предусматривает постепенный отказ от импорта российских энергоносителей и топлива за счёт увеличения доли возобновляемых источников энергии, расширения инфраструктуры и диверсификации импорта.

В Брюсселе также намерены предложить законодательные меры, направленные на замену российского ядерного топлива на альтернативные источники, включая усиление собственных производственных мощностей и контрактов с другими поставщиками.

Однако в реальности переход далёк от завершения. Экспорт обогащённого урана и готового ядерного топлива из России продолжает поступать на западные рынки.

Для США полный отказ от закупок российского обогащённого урана запланирован на 2028 год, но до этого момента американские компании могут получать российский уран при наличии специальных разрешений.

Ограничения на импорт вступают в силу постепенно, что позволяет сохранить текущие цепочки поставок и выполнение контрактных обязательств.

В ЕС ситуация более сложная из-за технических особенностей реакторов, особенно советского дизайна. Многие атомные станции в Центральной и Восточной Европе, таких как в Чехии, Словакии или Венгрии, исторически работали на топливе российского происхождения.

В некоторых случаях альтернативные поставки из стран Запада появляются, но масштабное переключение требует значительных инвестиционных и лицензионных усилий, что тормозит быстрый отказ от российских поставок.

Продолжающийся импорт российского топлива обусловлен не только техническими сложностями, но и экономическими мотивами: российские поставщики традиционно занимают значительную долю на мировом рынке ядерного топлива и предлагают конкурентные по цене и надёжности продукты.

Государственная корпорация "Росатом" остаётся ключевым игроком в глобальной цепочке обогащения урана, его конверсии и производства тепловыделяющих элементов, что делает быстрый отказ от её услуг сложным для западных потребителей.

Франция остаётся наглядным примером этого явления. Несмотря на многолетние санкции в отношении России, французские компании продолжили торговлю ураном, связанным с Россией, в том числе через поставки, осуществляемые через страны-посредники. Объёмы импорта снизились по сравнению с предыдущими годами, но полностью прекратить торговлю не удалось.

В результате западные страны оказываются в парадоксальной позиции. Они официально декларируют отказ от российских энергоносителей, но фактически продолжают поддерживать значительные объёмы закупок российского ядерного топлива.

Это отражает сложность глобальных поставок ядерного топлива, где технические требования, долгосрочные контракты и ограниченные альтернативы играют существенную роль.

Процесс перехода на другие источники и независимых поставщиков потребует значительного времени, инвестиций и согласованных усилий со стороны правительств и энергетических операторов. А дело это сложное и одними декларациями здесь обойтись не удастся.