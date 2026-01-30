Европа отобрала из хранилищ более 80 процентов закачанного летом газа

С начала текущего отопительного сезона европейская газовая система демонстрирует нарастающее напряжение, связанное с быстрым сокращением запасов в подземных хранилищах.

Газовое оборудование

Чистый нетто-отбор газа, то есть превышение объёмов изъятия над закачкой, превысил 44 млрд кубометров. Это более 80% газа, который был закачан в хранилища в летний период. Такие расчёты следуют из анализа данных Gas Infrastructure Europe, проведённого ТАСС.

Данный показатель сам по себе указывает на высокую уязвимость текущей модели обеспечения энергобезопасности Евросоюза, основанной на ограниченных резервах и высокой зависимости от погодных факторов.

Только за 28 января суточный отбор газа из европейских ПХГ составил около 758 млн кубометров. Совокупный объём изъятий с начала месяца уже вышел на третье место среди всех январских значений за последние годы. При этом общий объём газа в хранилищах сократился до 47,4 млрд кубометров.

Формально этот уровень всё ещё выше критических минимумов, однако в стратегическом плане он выглядит недостаточным, особенно на фоне сохраняющихся рисков продолжительных холодов и нестабильности поставок.

Погодная ситуация в Европе в январе и конце месяца оказалась крайне неравномерной. После относительно тёплой первой половины недели, наступившей вслед за морозным периодом, к выходным вновь произошло заметное похолодание.

Которое, по прогнозам, сохранится и в начале февраля. Такая температурная волатильность резко осложняет планирование отбора газа и делает систему менее предсказуемой.

В условиях, когда Евросоюз сознательно отказался от долгосрочных контрактов с фиксированными объёмами и ценами, влияние погоды на рынок газа стало чрезмерным.

Отдельного внимания заслуживает роль возобновляемых источников энергии, на которые в последние годы делается ключевая ставка в энергетической политике ЕС. В декабре 2025 года доля ветрогенерации в выработке электроэнергии в среднем составляла около 20 процентов, а в январе 2026 года снизилась до 19 процентов.

Эти цифры наглядно показывают, что даже при значительных инвестициях в "зелёную" энергетику она остаётся зависимой от природных условий и не способна стабильно компенсировать дефицит традиционных источников. В периоды слабого ветра нагрузка вновь ложится на газовую генерацию, что усиливает давление на хранилища и рынок в целом.

Ценовая динамика подтверждает структурные проблемы европейской энергомодели. Средняя цена закупки газа в январе достигла 410 долларов за тысячу кубометров против 334 долларов в декабре. Рост произошёл на фоне похолодания и увеличения спроса, а котировки вышли на максимум с весны 2025 года.

Это означает, что отказ от предсказуемых трубопроводных поставок и ориентация на спотовый рынок СПГ не только не снизили волатильность, но и сделали европейских потребителей более уязвимыми к сезонным колебаниям.

Для сравнения, прошлый сезон отбора газа завершился 28 марта 2025 года, и тогда в европейских ПХГ оставалось 33,57 процентов запасов. В текущем сезоне уровень заполненности уже опустился до 42,9 процентов, что на 15,58 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет и значительно хуже показателя годичной давности, когда он составлял около 55 процентов.

С начала отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ порядка 49 млрд кубометров газа, а нетто-отбор достиг 44 млрд. На 108-й день после достижения максимального уровня заполнения суммарный отбор практически сравнялся со средним значением за предыдущие пять лет, но это сравнение не учитывает ухудшившуюся структуру поставок и рост цен.