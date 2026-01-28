Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Япония не готова менять российский газ на другой

Экономика » Сырье » Газ

Глава Tokyo Gas Такаси Утида заявил, что в текущих условиях стране крайне сложно отказаться от импорта российского сжиженного природного газа.

Япония
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Япония

По его оценке, поставки СПГ из России остаются экономически выгодными, а их оперативная замена альтернативными источниками сопряжена с серьёзными технологическими, логистическими и финансовыми трудностями, сообщает издание "Нефть и капитал".

Это заявление фактически зафиксировало официальный настрой крупнейших участников японского энергетического рынка и отразило общий подход Токио к вопросу сотрудничества с Россией в газовой сфере.

На этом фоне особенно заметен контраст с политикой Евросоюза, который последовательно расширяет ограничения на закупку российских энергоресурсов и настаивает на том, чтобы аналогичной линии придерживались его партнёры.

Япония демонстрирует более прагматичную модель поведения, исходя прежде всего из собственных потребностей в обеспечении энергетической стабильности. Для страны, практически не обладающей собственными углеводородными ресурсами, надёжный импорт топлива является вопросом не только экономики, но и национальной безопасности.

Давление со стороны США на японское руководство усилилось в прошлом году. Осенью глава американского Минфина Скотт Бессент публично выразил надежду, что Токио со временем откажется от закупок российских энергоресурсов.

Японская сторона тогда уклонилась от однозначных обязательств, ограничившись заявлениями о готовности рассматривать возможные шаги.

При этом представители правительства и бизнеса неоднократно подчёркивали, что энергоресурсы из России играют значимую роль в обеспечении устойчивости японской экономики, особенно в условиях нестабильного мирового рынка газа.

По информации японских средств массовой информации, премьер-министр Санаэ Такаити пришла к выводу о практической невозможности прекращения поставок российского СПГ. Эта позиция была доведена до американской стороны в ходе переговоров с Дональдом Трампом в октябре прошлого года.

Японский премьер аргументировала её тем, что выход японских компаний Mitsui и Mitsubishi из проекта "Сахалин-2" не принёс бы реальной выгоды ни Японии, ни её союзникам.

Напротив, освобождение долей и контрактных объёмов привело бы к усилению позиций КНР и самой России, тогда как Токио утратил бы доступ к стратегически важному источнику газа и возможность влиять на распределение поставок в регионе.

Статистика импорта подтверждает значимость российского направления. По итогам прошлого года Япония закупила за рубежом около 65 млн тонн СПГ, из которых 5,8 млн тонн пришлось на поставки из России, то есть чуть менее девяти процентов общего объёма.

При этом именно СПГ формирует более 61 процента всего японского импорта из России в стоимостном выражении. В 2024 году показатели оставались сопоставимыми, что свидетельствует о сохранении устойчивых торговых связей, несмотря на санкционное давление и геополитическую напряжённость.

Одновременно Япония в целом придерживается эмбарго на закупку российской нефти, введённого странами Группы семи. Прямые поставки нефти из РФ в последние годы практически отсутствуют, однако отдельные партии в рамках проекта "Сахалин-2" всё же имели место.

Этот проект был выведен из-под западных санкций именно благодаря настойчивой позиции Токио, что ещё раз подчёркивает его исключительную роль в японской энергетической стратегии.

В более широком контексте ситуация вокруг российского СПГ демонстрирует пределы санкционной политики и различия в подходах между союзниками.

Нежелание Токио отказываться от российского СПГ является результатом рационального расчёта, а не политических симпатий.

В условиях, когда мировой рынок газа остаётся напряжённым, а альтернативные поставки не гарантируют ни стабильности, ни приемлемых цен, российский СПГ продолжает рассматриваться Японией как важный и трудно заменимый элемент её энергобаланса.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы спг импорт япония энергетика
Новости Все >
Огонь выполнил обещание: пожары пришли в дом индийской семьи после странного визита
Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян
ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики
Хронические болезни не появляются внезапно: сигналы, которые многие игнорируют
Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов
Сейчас читают
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Пока другие цветут, эти уже краснеют: какие помидоры гарантируют урожай в любой год
Садоводство, цветоводство
Пока другие цветут, эти уже краснеют: какие помидоры гарантируют урожай в любой год
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Садоводство, цветоводство
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Популярное
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона

Февраль решает судьбу будущего урожая: именно сейчас закладывается задел для ранних овощей, ягод и цветов, которые летом удивят результатом.

Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина
Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина
Последние материалы
Не так уступите — лишитесь прав: водителям объяснили главный нюанс 2026 года
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Обои возвращаются и это не скучно: тренды 2026 года меняют интерьер до неузнаваемости
Женщины требуют только её: новая чёлка стала манией, которую никто не ожидал
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Меньше болезней, больше урожая: культура, которая выигрывает у помидоров без теплицы
Запечённый карп удивляет вкусом: способ приготовления меняет всё отношение к блюду
Запах въелся, а пятен нет: простой порошок решает проблему без дорогой химии
Ремонт сделали, а жить неудобно: одна мелочь, которая превращает дом в компромисс
Сигнал вспыхнул и исчез, но последствия огромны: учёные не ожидали такого поворота
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.