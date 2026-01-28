Япония не готова менять российский газ на другой

Глава Tokyo Gas Такаси Утида заявил, что в текущих условиях стране крайне сложно отказаться от импорта российского сжиженного природного газа.

По его оценке, поставки СПГ из России остаются экономически выгодными, а их оперативная замена альтернативными источниками сопряжена с серьёзными технологическими, логистическими и финансовыми трудностями, сообщает издание "Нефть и капитал".

Это заявление фактически зафиксировало официальный настрой крупнейших участников японского энергетического рынка и отразило общий подход Токио к вопросу сотрудничества с Россией в газовой сфере.

На этом фоне особенно заметен контраст с политикой Евросоюза, который последовательно расширяет ограничения на закупку российских энергоресурсов и настаивает на том, чтобы аналогичной линии придерживались его партнёры.

Япония демонстрирует более прагматичную модель поведения, исходя прежде всего из собственных потребностей в обеспечении энергетической стабильности. Для страны, практически не обладающей собственными углеводородными ресурсами, надёжный импорт топлива является вопросом не только экономики, но и национальной безопасности.

Давление со стороны США на японское руководство усилилось в прошлом году. Осенью глава американского Минфина Скотт Бессент публично выразил надежду, что Токио со временем откажется от закупок российских энергоресурсов.

Японская сторона тогда уклонилась от однозначных обязательств, ограничившись заявлениями о готовности рассматривать возможные шаги.

При этом представители правительства и бизнеса неоднократно подчёркивали, что энергоресурсы из России играют значимую роль в обеспечении устойчивости японской экономики, особенно в условиях нестабильного мирового рынка газа.

По информации японских средств массовой информации, премьер-министр Санаэ Такаити пришла к выводу о практической невозможности прекращения поставок российского СПГ. Эта позиция была доведена до американской стороны в ходе переговоров с Дональдом Трампом в октябре прошлого года.

Японский премьер аргументировала её тем, что выход японских компаний Mitsui и Mitsubishi из проекта "Сахалин-2" не принёс бы реальной выгоды ни Японии, ни её союзникам.

Напротив, освобождение долей и контрактных объёмов привело бы к усилению позиций КНР и самой России, тогда как Токио утратил бы доступ к стратегически важному источнику газа и возможность влиять на распределение поставок в регионе.

Статистика импорта подтверждает значимость российского направления. По итогам прошлого года Япония закупила за рубежом около 65 млн тонн СПГ, из которых 5,8 млн тонн пришлось на поставки из России, то есть чуть менее девяти процентов общего объёма.

При этом именно СПГ формирует более 61 процента всего японского импорта из России в стоимостном выражении. В 2024 году показатели оставались сопоставимыми, что свидетельствует о сохранении устойчивых торговых связей, несмотря на санкционное давление и геополитическую напряжённость.

Одновременно Япония в целом придерживается эмбарго на закупку российской нефти, введённого странами Группы семи. Прямые поставки нефти из РФ в последние годы практически отсутствуют, однако отдельные партии в рамках проекта "Сахалин-2" всё же имели место.

Этот проект был выведен из-под западных санкций именно благодаря настойчивой позиции Токио, что ещё раз подчёркивает его исключительную роль в японской энергетической стратегии.

В более широком контексте ситуация вокруг российского СПГ демонстрирует пределы санкционной политики и различия в подходах между союзниками.

Нежелание Токио отказываться от российского СПГ является результатом рационального расчёта, а не политических симпатий.

В условиях, когда мировой рынок газа остаётся напряжённым, а альтернативные поставки не гарантируют ни стабильности, ни приемлемых цен, российский СПГ продолжает рассматриваться Японией как важный и трудно заменимый элемент её энергобаланса.