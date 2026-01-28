Самые предсказуемые валюты для инвестиций. И наоборот

Выбор валютных инструментов для инвестиций в условиях сохраняющихся высоких рублевых процентных ставок в 2026 году становится более сложной и многослойной задачей, чем в периоды мягкой денежно-кредитной политики.

Сама логика валютных вложений в такой среде меняется, считает отмечает экономист Таисия Вепренцева. Рублёвые инструменты при высокой ключевой ставке способны обеспечивать ощутимую и относительно прогнозируемую доходность, поэтому покупка иностранной валюты требует чёткого понимания целей и источников потенциальной прибыли, сказала она агентству "Прайм".

Валюта в этих условиях может быть оправдана либо при заметном ослаблении рубля, либо в случае, если сама иностранная денежная единица получает поддержку за счёт устойчивого экономического роста страны-эмитента или благоприятной внешней конъюнктуры.

С точки зрения фундаментальных факторов наибольшей предсказуемостью традиционно отличаются так называемые сырьевые валюты. Экономики Канады и Австралии во многом опираются на экспорт металлов, энергоносителей и сельскохозяйственной продукции, поэтому их национальные валюты чувствительны к циклам мировых сырьевых рынков.

При росте цен на нефть, газ, руду и аграрные товары спрос на канадский и австралийский доллар со стороны международных корпораций и инвесторов увеличивается, что создаёт для них дополнительную поддержку.

Аналогичная зависимость характерна для норвежской кроны, южноафриканского рэнда и чилийского песо, которые также реагируют на изменение глобального спроса на сырьё и динамику экспортной выручки.

Для инвестора это означает, что вложения в такие валюты требуют постоянного мониторинга мировых товарных рынков и понимания фазы экономического цикла.

В более консервативной части валютного портфеля, ориентированной прежде всего на снижение рисков и сохранение стоимости, целесообразно рассматривать инструменты стран с устойчивыми финансовыми системами и взвешенной макроэкономической политикой.

К таким валютам относятся швейцарский франк и сингапурский доллар, которые традиционно воспринимаются как защитные активы и пользуются доверием инвесторов в периоды неопределённости. Их привлекательность связана не столько с высокой доходностью, сколько с относительной стабильностью и предсказуемостью денежно-кредитной политики.

Отдельное место занимает дирхам ОАЭ, курс которого жёстко привязан к доллару США. Благодаря этому его динамика по отношению к рублю во многом повторяет движение американской валюты, а сама валюта активно используется в международных расчётах и торговых операциях, что повышает её практическую значимость.

В то же время менее привлекательными для долгосрочных накоплений остаются валюты стран с хронически высокой инфляцией, регулярными девальвациями и нестабильной экономической политикой.

Даже если такие государства предлагают высокие процентные ставки, они часто не компенсируют потери покупательной способности и курсовые риски.

Дополнительным фактором неопределённости становятся административные ограничения на движение капитала, валютный контроль и сложности с конвертацией, которые могут существенно увеличить издержки инвестора при входе в позицию и выходе из неё. В результате формально высокая доходность может обернуться реальными убытками.

Отдельного внимания в 2026 году заслуживает регуляторная среда. В России продолжают действовать ограничения на операции с наличной иностранной валютой, продлённые до начала марта 2026 года. Это накладывает дополнительные требования к стратегии хранения и использования валютных активов и повышает роль безналичных инструментов.

При работе с ними ключевыми становятся комиссии банков, величина спредов, условия обслуживания и доступность конкретных валют.

Существенное значение имеет и налоговый аспект: доход от продажи иностранной валюты подлежит налогообложению НДФЛ при наличии рублёвой прибыли, при этом расчёты ведутся по официальным курсам на даты совершения операций.

В ряде случаев обязанность по декларированию такого дохода ложится непосредственно на инвестора, что требует аккуратного ведения учёта и понимания действующих налоговых правил.

Валютные инвестиции в 2026 году требуют не только оценки потенциальной доходности, но и комплексного анализа макроэкономических факторов, регуляторных ограничений и налоговых последствий.

Валютный портфель в текущих условиях должен рассматриваться прежде всего как инструмент диверсификации и управления рисками, а не как безусловная альтернатива высокодоходным рублёвым вложениям.