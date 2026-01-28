Иллюзия безопасности: случаи, которые страховка не признаёт даже при полном покрытии

Страхование принято считать универсальной защитой от финансовых потерь, однако на практике далеко не каждый инцидент дает право на компенсацию. Многие автовладельцы, путешественники и собственники жилья сталкиваются с отказами, не подозревая, что конкретный риск изначально не был включен в условия полиса. В каких случаях страховая компания вправе не платить, объяснил исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) консультация по страхованию жизни

Почему страховые компании отказывают в выплатах

Ключевой принцип страхования — компенсация ущерба от внезапных и непредсказуемых событий, произошедших уже после оформления договора. При этом сам факт происшествия должен быть подтвержден документально: справками, актами, фотографиями или экспертными заключениями. Без этого страховая компания не может признать событие страховым случаем, даже если ущерб очевиден.

"Основной принцип страхования — помощь при ущербе в результате неожиданных событий, произошедших после оформления полиса и соответствующих его условиям. При этом страхователь должен подтвердить происшествие документами: медицинскими справками, фотографиями или заключением экспертизы", — отметил исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов.

На практике именно отсутствие подтверждений или несоответствие ситуации условиям договора чаще всего становятся основанием для отказа.

Ограничения в автостраховании

В сегменте КАСКО существует ряд ситуаций, которые изначально не подлежат компенсации. Прежде всего речь идет о повреждениях, связанных с естественным износом автомобиля. Замена тормозных колодок, амортизаторов, технических жидкостей и других расходных элементов относится к плановому обслуживанию и не считается страховым случаем в рамках автострахования.

Кроме того, выплаты не производятся, если автомобиль использовался не по назначению. Участие в гонках или работа в такси без соответствующего расширения полиса автоматически исключают возможность компенсации. К этой же категории относятся мелкие бытовые повреждения — сколы, царапины от веток или гравия, а также ущерб, полученный при самостоятельном ремонте.

Отдельно эксперт подчеркнул, что проколы шин и деформация дисков при наезде на яму не признаются страховым случаем. В то же время повреждения от действительно внешних и непредсказуемых факторов — падения дерева, града или сильного ветра — обычно входят в покрытие.

Страхование от несчастных случаев

В страховании жизни и здоровья решающим фактором остается соответствие события условиям договора. Полисы, ориентированные на бытовые травмы, не распространяются на экстремальные виды спорта или повышенные физические нагрузки, если это прямо не прописано в договоре.

"Не будет признан страховым и инцидент, произошедший до начала действия полиса, даже если последствия проявились позже. Критически важно сразу после происшествия обратиться за медицинской помощью и зафиксировать факт травмы", — предупредил Александр Абрамов.

Отсутствие своевременной фиксации существенно снижает шансы на получение выплаты, сообщает издание "Известия".

Какие риски не покрывает страхование жилья

При страховании недвижимости компенсации подлежат только те риски, которые прямо указаны в договоре. Например, ущерб соседям из-за затопления не возмещается, если в полисе отсутствует опция гражданской ответственности. Аналогично не компенсируются повреждения, вызванные естественным износом конструкций — протечка старой батареи или обрушение ветхого здания не считаются внезапными событиями.

Также закон освобождает страховщика от ответственности за убытки, связанные с конфискацией или арестом имущества. Эти положения действуют независимо от выбранной программы страхования.

"С точки зрения защиты прав потребителей, большинство споров возникает не из-за действий страховой компании, а из-за формального несоответствия события условиям договора, которые клиенты часто не читают внимательно", — считает юрист по защите прав потребителей, обозреватель Pravda. ru Татьяна Олеговна Фёдорова.

Путешествия и дополнительные условия

В туристическом страховании стандартный полис также имеет ограничения. Отмена поездки по личным причинам, включая внезапную болезнь, не компенсируется без отдельной опции. Отмена или перенос рейса не признается страховым случаем, поскольку ответственность за возврат билетов лежит на авиаперевозчике. Даже опция задержки рейса начинает действовать, как правило, только после превышения установленного временного порога.

Как снизить риск отказа

Чтобы упростить урегулирование страховых случаев, эксперт рекомендует придерживаться нескольких шагов.

Внимательно изучать договор до подписания, обращая внимание на исключения. Предоставлять страховщику только достоверные данные. Сразу после инцидента фиксировать его с помощью фото, справок и протоколов. Оперативно подавать заявление, в том числе через цифровые сервисы страховой компании.

Выбор страховщика с надежной репутацией также повышает вероятность прозрачного и быстрого решения спорных вопросов.

Популярные вопросы о страховых выплатах

Почему прокол колеса не считается страховым случаем?

Потому что такие повреждения относятся к эксплуатационным рискам и не считаются внезапными и непредсказуемыми.

Компенсируется ли отмена поездки из-за болезни?

Только при наличии отдельной опции в туристическом полисе, стандартное покрытие этого не предусматривает.

Что делать, если страховая отказала в выплате?

Следует внимательно изучить причины отказа, условия договора и при необходимости обратиться за консультацией или подать претензию.

Можно ли расширить стандартный полис?

Да, большинство страховых компаний предлагают дополнительные опции, которые позволяют включить в покрытие больше рисков.