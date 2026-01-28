Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Ковалёв

Когда контроль бессилен: внутренняя мотивация меняет правила работы в России

Экономика

Для многих россиян работа всё реже сводится к ожиданию одобрения начальства или страху перед выговором. Всё больший вес приобретает внутреннее ощущение профессионального роста и ответственности за результат. Это подтверждают данные свежего опроса SuperJob, показывающие: классическая модель "пряника и кнута" постепенно утрачивает эффективность.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самомотивация выходит на первый план

Опрос, проведённый в январе 2026 года, показал, что 40% экономически активных россиян работают продуктивнее без похвалы и без критики. Их главным стимулом остаётся самосовершенствование и личные стандарты качества.

Такие сотрудники ориентируются не на реакцию руководства, а на собственное понимание результата. При этом похвала остаётся важной для 37% респондентов, тогда как критика мотивирует лишь 7%. Это отражает общий сдвиг в сторону более сложной и индивидуальной системы мотивации, характерной для современного рынка труда и общества.

"В условиях, когда человек всё чаще несёт персональную ответственность за результат, внутренняя мотивация становится ключевым фактором устойчивости и профессионального роста", — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Михайловна Костина.

Мужчины и женщины: разные акценты мотивации

Исследование выявило гендерные различия. Мужчины чаще ориентируются на внутреннюю мотивацию, тогда как женщины заметно чаще подчёркивают значимость похвалы и признания со стороны руководства.

Эксперты связывают это с особенностями сфер занятости. В образовании, медицине и сервисе эмоциональная обратная связь является частью профессиональной среды, поэтому признание воспринимается как элемент нормального рабочего процесса.

Как возраст влияет на отношение к похвале

Возраст также влияет на мотивационные установки. Молодые специалисты до 35 лет чаще делают ставку на развитие и самостоятельность. Для них важнее приобретение навыков, чем регулярная внешняя оценка.

После 45 лет значимость похвалы возрастает. Для опытных сотрудников это скорее сигнал уважения и признания экспертности, чем способ заставить работать больше.

Образование и доход: неожиданные выводы

Уровень образования напрямую влияет на мотивационные установки. Россияне с высшим образованием чаще других ориентируются на самосовершенствование и реже ждут внешних стимулов. Осознание ценности собственного труда и понимание его вклада в общий результат становятся для них достаточной опорой.

Среди людей со средним профессиональным образованием выше доля тех, кому важна похвала. Это объясняется более жёсткой иерархией на рабочих местах и ограниченными возможностями карьерного роста.

Любопытную деталь добавляет уровень дохода. Респонденты с заработком от 150 тысяч рублей чаще других называют мотивирующей именно критику. В высококонкурентной среде замечания воспринимаются как инструмент повышения эффективности, а не как форма давления, что напрямую связано с изменениями в экономике и бизнесе.

Как менялась мотивация за последние 15 лет

Сравнение с данными прошлых лет показывает, насколько серьёзными оказались изменения. В 2010 году почти половина россиян ориентировалась прежде всего на похвалу. К 2026 году её значение снизилось, тогда как самосовершенствование устойчиво удерживается на уровне около 40%.

Этот сдвиг отражает трансформацию рынка труда: рост проектной занятости, фриланса, самозанятости. В таких форматах исчезает привычная фигура начальника как главного источника оценки, а ответственность за результат всё чаще лежит на самом работнике.

Портрет современного работающего россиянина

Сегодняшний работник всё чаще:

  1. ожидает доверия, а не тотального контроля;
  2. ценит ясные ориентиры вместо давления;
  3. стремится к росту без постоянной внешней оценки.

Именно поэтому для значительной части россиян мотивация перестала быть вопросом похвалы или страха. Работа становится способом самореализации и подтверждения собственной профессиональной состоятельности, сообщает kubanpress.ru.

Сравнение подходов к мотивации: вчера и сегодня

Ранее основой управления были жёсткие KPI, выговоры и поощрения. Такой подход давал быстрый, но краткосрочный эффект. Современная модель опирается на развитие навыков, вовлечённость и доверие, что позволяет сохранять продуктивность в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы внутренней мотивации

Внутренняя мотивация делает сотрудника более устойчивым к стрессу и снижает зависимость от внешних факторов. Она повышает качество работы и инициативность.

При этом без обратной связи со стороны руководства возрастает риск профессиональной изоляции и выгорания, если цели и ожидания сформулированы неясно.

Популярные вопросы о мотивации на работе

Что сегодня мотивирует сотрудников сильнее всего?

Для многих ключевым фактором становится внутреннее стремление к развитию и ощущение смысла работы.

Нужна ли похвала, если человек мотивирует себя сам?

Да, но она должна быть адресной и отражать реальный вклад, а не заменять систему целей.

Почему критика работает только для немногих?

В большинстве случаев она воспринимается как давление, а не как помощь, особенно без конструктивных рекомендаций.

Автор Максим Ковалёв
Максим Юрьевич Ковалёв — юрист по трудовому праву, специалист по увольнениям, трудовым спорам и вопросам охраны труда, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
