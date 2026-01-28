Когда контроль бессилен: внутренняя мотивация меняет правила работы в России

Для многих россиян работа всё реже сводится к ожиданию одобрения начальства или страху перед выговором. Всё больший вес приобретает внутреннее ощущение профессионального роста и ответственности за результат. Это подтверждают данные свежего опроса SuperJob, показывающие: классическая модель "пряника и кнута" постепенно утрачивает эффективность.
Опрос, проведённый в январе 2026 года, показал, что 40% экономически активных россиян работают продуктивнее без похвалы и без критики. Их главным стимулом остаётся самосовершенствование и личные стандарты качества.
Такие сотрудники ориентируются не на реакцию руководства, а на собственное понимание результата. При этом похвала остаётся важной для 37% респондентов, тогда как критика мотивирует лишь 7%. Это отражает общий сдвиг в сторону более сложной и индивидуальной системы мотивации, характерной для современного рынка труда и общества.
"В условиях, когда человек всё чаще несёт персональную ответственность за результат, внутренняя мотивация становится ключевым фактором устойчивости и профессионального роста", — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Михайловна Костина.
Исследование выявило гендерные различия. Мужчины чаще ориентируются на внутреннюю мотивацию, тогда как женщины заметно чаще подчёркивают значимость похвалы и признания со стороны руководства.
Эксперты связывают это с особенностями сфер занятости. В образовании, медицине и сервисе эмоциональная обратная связь является частью профессиональной среды, поэтому признание воспринимается как элемент нормального рабочего процесса.
Возраст также влияет на мотивационные установки. Молодые специалисты до 35 лет чаще делают ставку на развитие и самостоятельность. Для них важнее приобретение навыков, чем регулярная внешняя оценка.
После 45 лет значимость похвалы возрастает. Для опытных сотрудников это скорее сигнал уважения и признания экспертности, чем способ заставить работать больше.
Уровень образования напрямую влияет на мотивационные установки. Россияне с высшим образованием чаще других ориентируются на самосовершенствование и реже ждут внешних стимулов. Осознание ценности собственного труда и понимание его вклада в общий результат становятся для них достаточной опорой.
Среди людей со средним профессиональным образованием выше доля тех, кому важна похвала. Это объясняется более жёсткой иерархией на рабочих местах и ограниченными возможностями карьерного роста.
Любопытную деталь добавляет уровень дохода. Респонденты с заработком от 150 тысяч рублей чаще других называют мотивирующей именно критику. В высококонкурентной среде замечания воспринимаются как инструмент повышения эффективности, а не как форма давления, что напрямую связано с изменениями в экономике и бизнесе.
Сравнение с данными прошлых лет показывает, насколько серьёзными оказались изменения. В 2010 году почти половина россиян ориентировалась прежде всего на похвалу. К 2026 году её значение снизилось, тогда как самосовершенствование устойчиво удерживается на уровне около 40%.
Этот сдвиг отражает трансформацию рынка труда: рост проектной занятости, фриланса, самозанятости. В таких форматах исчезает привычная фигура начальника как главного источника оценки, а ответственность за результат всё чаще лежит на самом работнике.
Сегодняшний работник всё чаще:
Именно поэтому для значительной части россиян мотивация перестала быть вопросом похвалы или страха. Работа становится способом самореализации и подтверждения собственной профессиональной состоятельности, сообщает kubanpress.ru.
Ранее основой управления были жёсткие KPI, выговоры и поощрения. Такой подход давал быстрый, но краткосрочный эффект. Современная модель опирается на развитие навыков, вовлечённость и доверие, что позволяет сохранять продуктивность в долгосрочной перспективе.
Внутренняя мотивация делает сотрудника более устойчивым к стрессу и снижает зависимость от внешних факторов. Она повышает качество работы и инициативность.
При этом без обратной связи со стороны руководства возрастает риск профессиональной изоляции и выгорания, если цели и ожидания сформулированы неясно.
Что сегодня мотивирует сотрудников сильнее всего?
Для многих ключевым фактором становится внутреннее стремление к развитию и ощущение смысла работы.
Нужна ли похвала, если человек мотивирует себя сам?
Да, но она должна быть адресной и отражать реальный вклад, а не заменять систему целей.
Почему критика работает только для немногих?
В большинстве случаев она воспринимается как давление, а не как помощь, особенно без конструктивных рекомендаций.
