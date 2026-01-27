Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Трейдеры ставят на ослабление доллара: что стоит за этим трендом

Трейдеры начали делать ставки на обвал доллара
Экономика » Финансы » Деньги

Трейдеры, работающие с долларом США, сформировали наиболее выраженную с 2011 года ставку на его дальнейшее ослабление. Такая динамика отражает рост неопределённости вокруг внутренней политики Соединённых Штатов и усиливающееся недоверие к устойчивости американской валюты как к защитному активу.

Скрученные купюры долларов
Фото: Desingned by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скрученные купюры долларов

Рыночные данные указывают на то, что участники торгов всё активнее закладывают в котировки сценарий продолжительного снижения доллара, а не краткосрочную коррекцию, говорится в материале агентства Bloomberg.

Ключевым индикатором этих настроений стала резкая переоценка опционных контрактов. Премия по краткосрочным опционам, приносящим прибыль при ослаблении доллара, достигла максимальных значений за весь период наблюдений с 2011 года.

Это означает, что инвесторы готовы платить существенно больше за страховку от падения курса американской валюты, чем в предыдущие годы. Подобное поведение характерно для фаз, когда рынок ожидает не единичных негативных новостей, а системного ухудшения фона.

Важно, что "медвежьи" ожидания не ограничиваются спекулятивными краткосрочными стратегиями. Скептицизм в отношении доллара всё отчётливее проявляется и среди инвесторов, ориентированных на более длинные горизонты. Это видно по структуре позиционирования и по динамике долгосрочных производных инструментов, где также усиливается спрос на защиту от снижения курса.

Такой сдвиг говорит о том, что сомнения касаются не только текущей волатильности, но и фундаментальных факторов.

Политическая нестабильность в США стала одним из центральных элементов этого процесса. Непоследовательные решения, рост конфликтности внутри политической системы и повышенная вероятность резких изменений курса экономической политики усиливают так называемую премию за политический риск.

Рынки всё чаще учитывают вероятность того, что внутренние противоречия будут напрямую отражаться на фискальной и монетарной политике, а значит — на привлекательности доллара для глобальных инвесторов.

Дополнительное давление оказывает и изменение глобального контекста. Доллар традиционно выигрывает в периоды кризисов как резервная валюта, однако в условиях, когда источник неопределённости всё чаще находится внутри самих США, этот статус начинает подвергаться пересмотру.

Инвесторы активнее диверсифицируют валютные риски, увеличивая долю альтернативных валют и золота. Это снижает структурный спрос на доллар и усиливает эффект от негативных новостей.

Текущая динамика индекса доллара подтверждает эти тенденции. Индекс, отражающий курс американской валюты к корзине валют ключевых торговых партнёров США, снижается уже четвёртую торговую сессию подряд.

Падение почти на один процент за день и уход показателя к уровню около 96 пунктов указывают на устойчивое давление со стороны продавцов.

Для рынка это сигнал о том, что ослабление доллара перестаёт быть локальным эпизодом и приобретает характер тренда.

В среднесрочной перспективе ситуация будет зависеть от способности американских властей снизить уровень политической турбулентности и восстановить доверие инвесторов.

Если неопределённость сохранится, давление на доллар может усилиться, особенно на фоне ожиданий смягчения финансовых условий или роста бюджетных дисбалансов.

В противном случае возможна стабилизация, однако даже в этом сценарии рынок, вероятно, ещё долго будет учитывать повышенную премию за риск.

В результате доллар вступает в фазу, когда его динамика всё в большей степени определяется не только макроэкономическими показателями, но и качеством политического управления.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
