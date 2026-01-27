Будущее серебра: три сценария изменений на рынке в ближайшие годы

Серебро оказалось в дефиците: какими будут последствия

Рынок серебра в 2025 году и в начале 2026 года вошёл в фазу затяжного структурного дисбаланса, который, по оценке аналитиков, будет определять ценовую динамику металла на протяжении многих лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Серебро

Ключевая проблема заключается в устойчивом расхождении между предложением и спросом: мировая добыча и вторичное производство не успевают за ускоряющимся потреблением, причём этот разрыв уже нельзя объяснить временными факторами или циклическими колебаниями.

Согласно оценкам кредитного рейтингового агентства НКР, в 2025 году цены на серебро имеют высокие шансы закрепиться в диапазоне 110-115 долларов за тройскую унцию, а в отдельные периоды — выходить выше этих уровней.

При этом даже наиболее консервативные прогнозы на 2026 год предполагают, что стоимость металла останется как минимум вдвое выше средних значений 2023-2024 годов.

Таким образом, рынок фактически перешёл в новый ценовой режим, где прежние ориентиры утратили актуальность.

Модель развития рынка включает три базовых сценария. Первый предполагает относительную стабилизацию и консолидацию цен в широком коридоре 70-100 долларов за унцию по мере адаптации рынка к новым реалиям и на фоне осторожной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Второй сценарий исходит из усиления дефицита физического металла, быстрого истощения складских запасов и роста спекулятивного и защитного спроса, что поддерживает котировки на уровне 110-115 долларов и выше.

Третий, наиболее негативный вариант связан с глобальной рецессией, падением промышленного производства и временным снижением спроса, что может привести к коррекции цен в диапазон 50-70 долларов. Однако даже в этом случае речь идёт не о возврате к прежним минимумам, а лишь о частичном откате.

Фундаментальные данные подтверждают напряжённость баланса. По оценкам отраслевых институтов, в 2025 году мировая добыча серебра составила около 835 миллионов унций, а объём вторичного предложения — примерно 200 миллионов унций.

Совокупное предложение, таким образом, достигло порядка 1,03 миллиарда унций, тогда как общий спрос приблизился к 1,2 миллиарда.

Дефицит превысил сто миллионов унций и стал уже пятым подряд годом, когда человечество потребляет больше серебра, чем производит.

Структура предложения усугубляет ситуацию. Значительная часть серебра добывается как попутный металл при разработке месторождений меди, свинца, цинка и золота. Это означает, что объёмы производства зависят не столько от цены самого серебра, сколько от конъюнктуры рынков базовых металлов.

Даже резкий рост котировок серебра не способен быстро стимулировать увеличение добычи. Чисто серебряных рудников в мире немного, а их производственные мощности ограничены.

Дополнительным негативным фактором выступает системное снижение содержания серебра в руде: за последние десять лет на крупнейших действующих месторождениях этот показатель снизился более чем на треть, а в разведанных резервах — примерно на 40 процентов. Это приводит к росту издержек и снижению эффективности добычи.

Перспективы наращивания предложения выглядят сдержанно и в среднесрочном горизонте. Разработка и ввод в эксплуатацию новых рудников занимает в среднем от семи до десяти лет. При этом за последние 10-15 лет не было открыто ни одного серебряного месторождения мирового масштаба, способного радикально изменить баланс рынка. Даже при активизации геологоразведки эффект от неё проявится не ранее конца десятилетия.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с товарными запасами. Крупнейшие объёмы физического серебра традиционно аккумулируются на складах Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Если в 2020–2021 годах там хранилось порядка 35-38 тысяч тонн серебра, то к осени 2025 года этот показатель сократился до 26,3 тысячи тонн.

Сокращение запасов означает снижение буфера, который ранее сглаживал колебания спроса и предложения, и повышает чувствительность рынка к любым внешним шокам.

Спрос на серебро продолжает расти не только со стороны инвесторов, но и со стороны промышленности. Металл остаётся критически важным для солнечной энергетики, электроники, электромобилей, систем хранения энергии и медицинских технологий.

Переход к "зелёной" экономике, цифровизация и рост потребления электроэнергии формируют долгосрочный тренд, который трудно развернуть даже в условиях замедления мировой экономики.

Инвестиционный спрос, в свою очередь, подпитывается инфляционными ожиданиями, геополитической нестабильностью и поиском альтернатив золоту, которое для части инвесторов стало слишком дорогим.

Исторический контекст подчёркивает масштаб происходящих изменений. В 2025 году биржевые цены на серебро выросли почти на 140 процентов, что стало максимальным годовым ростом с конца 1970-х годов.

В течение года котировки неоднократно обновляли исторические максимумы, а в начале недели цена впервые превысила отметку 117 долларов за тройскую унцию. Это свидетельствует не о спекулятивном всплеске, а о глубинной перестройке рынка.

В совокупности все эти факторы позволяют говорить о хроническом дефиците серебра и формировании нового долгосрочного равновесия на более высоких ценовых уровнях.

Даже при возможных коррекциях рынок вряд ли вернётся к значениям, которые считались нормой ещё несколько лет назад.

Серебро постепенно переходит из категории относительно доступных промышленных металлов в разряд стратегических ресурсов, где цена всё в большей степени отражает не текущие колебания спроса, а ограниченность предложения и растущую роль металла в глобальной экономике.