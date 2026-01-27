Адаптация и гибкость: почему Индия не отказывается от российской нефти

На Западе удивились устойчивости поставок российской нефти в Индию

Поставки российской нефти на индийский рынок оказались значительно более устойчивыми, чем ожидали многие участники рынка, сообщает Bloomberg.

Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Силуэт масляного насоса ночью

В материале агентства отмечается, что даже на фоне усиления санкционного давления и постоянных прогнозов о скором сворачивании торговли реальные объёмы импорта остаются на относительно высоком уровне.

Сформировавшаяся за последние годы инфраструктура поставок, а также экономическая выгода для индийских нефтепереработчиков продолжают перевешивать политические и репутационные риски.

Ключевым фактором устойчивости остаётся ценовая конъюнктура. Для индийских НПЗ, работающих в условиях жёсткой конкуренции и высокой чувствительности к марже, ценовое преимущество имеет решающее значение. Именно поэтому даже компании, ранее занимавшие осторожную позицию, начали возвращаться к закупкам.

В частности, Reliance Industries, долгое время придерживавшаяся консервативного подхода к российскому сырью, разместила новые заказы на партии нефти из России, не подпадающие под санкционные ограничения.

Ранее рынок уже получал сигналы о планах закупок на февраль-март, и теперь эти намерения получили практическое подтверждение.

Государственные компании Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum, а также частная Nayara Energy, в капитале которой присутствуют российские структуры, продолжают систематически покупать нефть из России, адаптируясь к меняющимся санкционным условиям.

В период максимальных закупок Индия потребляла более двух миллионов баррелей в сутки российского сырья. В декабре этот показатель опустился примерно до 1,3 млн баррелей в сутки.

По оценкам аналитиков, в текущем месяце уровень импорта, скорее всего, останется близким к этим значениям.

При этом участники рынка подчёркивают, что сценарий полного обнуления поставок, который активно обсуждался ещё осенью, так и не реализовался и выглядит маловероятным в обозримой перспективе.

С точки зрения рыночной логики ситуация выглядит достаточно устойчивой. Нефть как товар обладает высокой ликвидностью, и при наличии спроса она почти всегда находит путь к покупателю.

Индия, в свою очередь, не демонстрирует готовности добровольно отказаться от выгодного источника сырья, особенно в условиях роста внутреннего потребления топлива и расширения перерабатывающих мощностей.

Именно поэтому большинство аналитиков сходятся во мнении, что российская нефть сохранит своё присутствие на индийском рынке.

Серьёзно изменить баланс может только политическое решение на межгосударственном уровне. Потенциальная сделка между Индией и США способна подтолкнуть Нью-Дели к более осторожной линии поведения.

В этом случае индийские власти могут усилить контроль за закупками и сократить долю российского сырья, чтобы минимизировать риски вторичных санкций. Однако даже такой сценарий не обязательно означает резкий разрыв, а скорее приведёт к постепенной корректировке объёмов и структуры импорта.

Дополнительным фактором становится активная диверсификация поставок на фоне роста нефтепереработки. Согласно прогнозам индийского правительства, к 2030 году суммарные мощности НПЗ могут увеличиться до 309,5 млн тонн в год против нынешних 258 млн тонн.

Расширение переработки требует стабильного доступа к широкому пулу сырьевых источников. Индия уже заметно продвинулась в этом направлении.

По данным властей, число стран-поставщиков выросло до 41 по сравнению с 27 несколько лет назад. Это снижает зависимость от отдельных направлений, но не отменяет интереса к наиболее выгодным по цене вариантам.

Отраслевые наблюдатели напоминают, что Индия не прекращала импорт нефти из РФ ни после январских санкций против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", ни после введения США дополнительных пошлин в размере 25 процентов осенью прошлого года за закупки российского сырья.

Даже октябрьские ограничения в отношении ЛУКОЙЛа и "Роснефти" не привели к остановке поставок. Индийские компании лишь сместили акцент на неподсанкционные структуры и иные схемы контрактования.

Наиболее чувствительным риском для индийских нефтепереработчиков остаётся запрет Евросоюза на ввоз топлив, произведённых из российского сырья, который вступил в силу 21 января.

Однако и здесь нормы сформулированы таким образом, что допускается импорт продукции с тех линий НПЗ, которые до введения запрета не перерабатывали нефть из РФ. Это оставляет пространство для манёвра и снижает негативный эффект для экспортноориентированных заводов.

В более широком контексте Индия вместе с Турцией фактически заняли место России на европейском рынке нефтепродуктов после введения эмбарго ЕС в феврале 2023 года.

Эта перестройка потоков стала одним из ключевых последствий санкционной политики и наглядно показала, что глобальный нефтяной рынок быстро адаптируется к ограничениям.

В таких условиях устойчивость поставок российской нефти в Индию выглядит не исключением, а логичным результатом сочетания экономических стимулов, гибкости трейдеров и стратегических интересов крупнейших потребителей сырья.