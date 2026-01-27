Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay

Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Экономика » Финансы » Деньги

Центробанки впервые за 30 лет держат больше активов в золоте, чем в долларах. Поддерживая дедолларизацию, БРИКС создаёт альтернативную платёжную систему.

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

Центральные банки уходят от доллара в золото

Теперь центральные банки держат в своих активах больше золота, чем американского долга. Это означает, что выдан глобальный вотум недоверия доллару. Иностранные держатели американских гособлигаций (ранее приносивших такой же доход, как и золото) больше не гонятся за доходностью. Они защищают свой основной капитал, накапливая золото, потому что казначейские обязательства США в любой момент могут быть изъяты, обесценены инфляцией или использованы как оружие через санкции. В этом плане золото не несёт рисков предательства партнёров, и эта особенность изменила всю стратегию накопления резервов.

Тем временем долг США растёт на триллион долларов каждые сто дней, а расходы на выплаты процентов превышают триллион долларов в год. Единственный выход для США, что они и делают, — это дальнейшая эмиссия доллара. Но центральные банки видят приближающееся обесценивание американской валюты и перераспределяет активы до того, как волна ударит.

Сдвиг уже заметен, что называется, невооружённым взглядом. Россия, Китай, Индия, Бразилия, Польша, Сингапур и многие другие сокращают присутствие в американских облигациях, одновременно накапливая вечно ликвидные активы.

БРИКС ускоряет дедолларизацию с новой платёжной системой

БРИКС ускоряет тенденцию дедолларизации, создавая платёжные системы вне SWIFT, рассчитываясь в местных валютах и обеспечивая резервы активами, которые нельзя напечатать.

Резервный банк Индии предложил связать национальные цифровые валюты (CBDC) стран БРИКС, что позволит избежать посредников при транзакциях. Индия долго противилась такому шагу, когда его предлагали Бразилия и Россия, но тарифы Трампа вывели её из тихой гавани. Индия сегодня обладает одной из самых развитых систем мгновенных платежей в мире и намерена использовать свой опыт для формирования стандартов новой системы BRICS Pay. Как пишет немецкая газета Berliner Zeitung, её запуск может состояться уже в 2026 году.

Многие западные страны вскоре примкнут к BRICS Pay

Это знаменует начало нового денежного режима, независимого от доллара. Любопытно, что Индия стала мостом между Глобальным Югом и Западом, который распался на несколько островов. Нью-Дели провёл "сделку века" с Европой, открыв ей свой рынок и получив европейский, а также закрытые встречи с Японией. При этом Канада разворачивается в сторону Китая, заключив договор с Пекином о беспошлинной торговле.

Налицо реконфигурация цепочек поставок, энергетики и потоков капитала. Западные страны готовы признать, что старая схема транзакций через корреспондентские счета себя изжила. Игра заключается не в том, чтобы восстановить старый денежный порядок, а в том, чтобы суметь встроится в новый — нейтральную платёжную инфраструктуру, которую все будут вынуждены использовать.

Для России — это супервыгодный разворот, для этого стоило выдержать адский санкционный режим.

18-й саммит БРИКС пройдёт в 2026 году в Индии. Первоначальные члены блока:

  • Бразилия,
  • Россия,
  • Индия,
  • Китай
  • и Южная Африка.

Недавно вступили:

  • Египет,
  • Эфиопия,
  • Иран,
  • Индонезия,
  • Саудовская Аравия
  • и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы доллар золото санкции
Новости Все >
Претензия Германии к Украине на €85 млрд: кому выгоден этот политический ход
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Сейчас читают
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Еда и рецепты
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Садоводство, цветоводство
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Последние материалы
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
То, что прячут под скальпелем, оказалось главным секретом притягательных глаз
Серые комнаты оживают сами: комнатные растения, которым не нужен солнечный подоконник
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Европа попала в энергозависимость не только от США, но и Китая
Чёрные ногти больше не спорят с образом — они его спасают: главный бьюти-поворот года
Навоз таскать больше не придётся: зимний способ для лёгкой и плодородной земли
Интерьеры устали от спокойствия: в 2026 году цвет начинает диктовать характер дома
Соль, крем и ещё кое-что: странная формула заставляет ногти вести себя иначе
Эта тройка ошибок превращает огурцы в горькую дрянь — и проблема вовсе не в семенах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.