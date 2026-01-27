BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay

Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay

Центробанки впервые за 30 лет держат больше активов в золоте, чем в долларах. Поддерживая дедолларизацию, БРИКС создаёт альтернативную платёжную систему.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ БРИКС

Центральные банки уходят от доллара в золото

Теперь центральные банки держат в своих активах больше золота, чем американского долга. Это означает, что выдан глобальный вотум недоверия доллару. Иностранные держатели американских гособлигаций (ранее приносивших такой же доход, как и золото) больше не гонятся за доходностью. Они защищают свой основной капитал, накапливая золото, потому что казначейские обязательства США в любой момент могут быть изъяты, обесценены инфляцией или использованы как оружие через санкции. В этом плане золото не несёт рисков предательства партнёров, и эта особенность изменила всю стратегию накопления резервов.

Тем временем долг США растёт на триллион долларов каждые сто дней, а расходы на выплаты процентов превышают триллион долларов в год. Единственный выход для США, что они и делают, — это дальнейшая эмиссия доллара. Но центральные банки видят приближающееся обесценивание американской валюты и перераспределяет активы до того, как волна ударит.

Сдвиг уже заметен, что называется, невооружённым взглядом. Россия, Китай, Индия, Бразилия, Польша, Сингапур и многие другие сокращают присутствие в американских облигациях, одновременно накапливая вечно ликвидные активы.

БРИКС ускоряет дедолларизацию с новой платёжной системой

БРИКС ускоряет тенденцию дедолларизации, создавая платёжные системы вне SWIFT, рассчитываясь в местных валютах и обеспечивая резервы активами, которые нельзя напечатать.

Резервный банк Индии предложил связать национальные цифровые валюты (CBDC) стран БРИКС, что позволит избежать посредников при транзакциях. Индия долго противилась такому шагу, когда его предлагали Бразилия и Россия, но тарифы Трампа вывели её из тихой гавани. Индия сегодня обладает одной из самых развитых систем мгновенных платежей в мире и намерена использовать свой опыт для формирования стандартов новой системы BRICS Pay. Как пишет немецкая газета Berliner Zeitung, её запуск может состояться уже в 2026 году.

Многие западные страны вскоре примкнут к BRICS Pay

Это знаменует начало нового денежного режима, независимого от доллара. Любопытно, что Индия стала мостом между Глобальным Югом и Западом, который распался на несколько островов. Нью-Дели провёл "сделку века" с Европой, открыв ей свой рынок и получив европейский, а также закрытые встречи с Японией. При этом Канада разворачивается в сторону Китая, заключив договор с Пекином о беспошлинной торговле.

Налицо реконфигурация цепочек поставок, энергетики и потоков капитала. Западные страны готовы признать, что старая схема транзакций через корреспондентские счета себя изжила. Игра заключается не в том, чтобы восстановить старый денежный порядок, а в том, чтобы суметь встроится в новый — нейтральную платёжную инфраструктуру, которую все будут вынуждены использовать.

Для России — это супервыгодный разворот, для этого стоило выдержать адский санкционный режим.

18-й саммит БРИКС пройдёт в 2026 году в Индии. Первоначальные члены блока:

Бразилия,

Россия,

Индия,

Китай

и Южная Африка.

Недавно вступили:

Египет,

Эфиопия,

Иран,

Индонезия,

Саудовская Аравия

и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

