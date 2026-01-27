Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Глава венгерской компании MOL: ЕС стал зависим в энергетике от двух стран

Европа попала в энергозависимость не только от США, но и Китая
Экономика » Сырье » Газ

Глава венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади выступил с резкой критикой энергетической политики Евросоюза.

Фото: unsplash.com by chris robert is licensed under Free to use under the Unsplash License
В своём выступлении Хернади затронул одну из наиболее болезненных тем для современной Европы — вопрос энергетического суверенитета и реальной независимости континента от внешних поставщиков энергоресурсов.

По мнению руководителя MOL, европейские страны в погоне за освобождением от "энергетической зависимости" от России фактически попали в ловушку. Европа оказалась зависимой от двух других глобальных игроков — не только США, но и Китая.

Сокращение объёмов российских энергоносителей освободило рыночное пространство для американского сжиженного природного газа. Одновременно с этим в сфере возобновляемых источников энергии всё отчётливее проявляется доминирование Китая, который снабжает страны Евросоюза необходимыми материалами и оборудованием для внедрения зелёных технологий.

Глава MOL напомнил, что изначальный план ЕС строился на повышении энергетической независимости через декарбонизацию экономики. Предполагалось существенно сократить потребление угля, нефти и природного газа, заменив их возобновляемыми источниками энергии.

Однако статистика демонстрирует удручающую картину. За период с 2019 по 2023 год зависимость ЕС от импорта энергоресурсов практически не изменилась, снизившись лишь с 60 процентов до 58 процентов. Эти цифры показывают, что громкие декларации о достижении энергетической независимости остаются по большей части на бумаге.

Отказавшись от российского ископаемого топлива, Евросоюз фактически распахнул двери для американского сжиженного природного газа. Европа превратилась в крупнейший рынок сбыта для США.

Хернади привёл впечатляющие данные: в 2024 году ЕС импортировал свыше ста миллиардов кубометров СПГ. Из этого объёма почти 45 процентов поступило из США, что более чем вдвое превышает показатели 2021 года.

Такой стремительный рост американского присутствия на европейском энергетическом рынке красноречиво свидетельствует о том, кто стал главным бенефициаром антироссийской энергетической политики ЕС.

Параллельно развитие возобновляемых источников энергии породило новую зависимость европейских стран от Китая. Более 90 процентов солнечных батарей, поступающих на рынок Евросоюза, производятся в КНР.

Аналогичные пропорции наблюдаются в поставках аккумуляторов и критически важных сырьевых материалов, необходимых для энергетического перехода.

Таким образом, Европа оказалась в парадоксальной ситуации: стремясь к энергетической независимости, она лишь поменяла географию своей зависимости, но не избавилась от неё по существу.

Хернади выступил с жёсткой критикой энергетической политики руководства Евросоюза. Он указал на то, что решение отказаться от российских энергоносителей принималось без учёта специфики и особенностей каждой отдельной страны сообщества.

Венгрия оказалась в числе государств, чьи национальные интересы были проигнорированы при формировании общеевропейской стратегии.

Глава MOL убеждён, что настоящая энергетическая независимость может быть достигнута не через категорические отказы от тех или иных поставщиков, а посредством грамотной диверсификации.

Напомним, 26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

У Еврокомиссии существуют аналогичные планы и в отношении российской нефти.

Правительство Венгрии заявило о намерении оспорить это решение в Суде Европейского союза и добиваться его отмены. Будапешт считает, что решение принято с нарушением законов сообщества.

Ситуация вокруг европейского энергетического рынка демонстрирует сложное переплетение экономических и геополитических интересов.

Энергетический переход, который преподносился как путь к независимости и экологической устойчивости, на практике привёл к перераспределению влияния между глобальными державами.

США укрепили свои позиции как поставщик энергоносителей, Китай закрепился в качестве монополиста в сфере зелёных технологий, а Европа оказалась заложником собственных политических решений.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
