Привычные мелочи под прицелом: Минпромторг меняет правила учёта товаров в РФ

В России может существенно расшириться перечень продукции, подлежащей обязательной цифровой маркировке. Речь идёт о хозяйственных товарах и санитарно-гигиенических изделиях, которые ранее не подпадали под жёсткий контроль системы прослеживаемости. Новые правила могут затронуть как производителей, так и розничную торговлю уже в ближайшей перспективе.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ женщина в магазине

Какие товары предлагают включить в перечень

Министерство промышленности и торговли РФ инициировало поправки в действующее регулирование, предусматривающие включение в систему обязательной маркировки дополнительных категорий продукции. Согласно опубликованному проекту документа, предлагается дополнить формулировки закона после упоминания "товаров личной гигиены" расширенным перечнем.

В частности, в тексте указано, что к уже существующим категориям планируется добавить "хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия, туалетные принадлежности". Это означает, что под действие новых требований могут попасть товары повседневного спроса, которые широко представлены в розничных сетях и на маркетплейсах, работающих в сегменте экономики и бизнеса.

Сроки внедрения и правовой статус инициативы

Согласно проекту Минпромторга, обязательная маркировка отдельных видов хозтоваров может быть введена с 1 сентября 2026 года. Документ находится на стадии общественного обсуждения и нормативной оценки, что является стандартной процедурой перед принятием подобных решений.

Пока перечень конкретных товарных позиций не раскрывается в полном объёме. Ожидается, что он будет сформирован отдельным нормативным актом после завершения обсуждений с бизнес-сообществом и профильными ведомствами.

Зачем государству расширять маркировку

Система цифровой маркировки в России рассматривается как инструмент борьбы с нелегальным оборотом и контрафактной продукцией. По замыслу регуляторов, уникальные коды позволяют отследить путь товара от производителя до конечного покупателя, снижая долю серого рынка.

При этом дополнительные требования к учёту и отчётности неизбежно усиливают нагрузку на компании, особенно в сферах, где уже действуют механизмы контроля финансовых и операционных рисков, включая рынок страхования.

"Для бизнеса такие меры важны не только с точки зрения прозрачности, но и с позиции комплаенса: ошибки в маркировке могут повлечь санкции, сопоставимые с налоговыми или регуляторными нарушениями", — считает налоговый консультант, обозреватель Pravda. ru Ирина Вячеславовна Зайцева.

Опыт маркировки в других товарных категориях

Инициатива по расширению перечня маркируемой продукции не является изолированной. В декабре Минпромторг уже выступал с предложением ввести обязательную маркировку электронных сигарет с 1 апреля 2026 года. Соответствующий проект также предусматривает регистрацию товаров в системе мониторинга.

Этот пример показывает, что государство последовательно распространяет механизм маркировки на новые сегменты рынка, рассматривая его как универсальный инструмент регулирования, сообщает Известия.

Возможные последствия для бизнеса и покупателей

Для производителей и импортеров расширение маркировки означает дополнительные издержки, связанные с внедрением оборудования, программного обеспечения и перестройкой внутренних процессов. Малый бизнес традиционно воспринимает такие инициативы настороженно, опасаясь роста затрат и усложнения логистики.

Для потребителей изменения могут быть менее заметны напрямую, однако косвенно они способны повлиять на стоимость товаров и ассортимент в рознице.