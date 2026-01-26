Золоту прогнозируют цену в 27000 долларов за унцию: стоит ли принять во внимание

Автор бестселлера о финансах предсказал цену золота в 27000 долларов за унцию

Мировой рынок золота переживает беспрецедентный подъём. В понедельник биржевые котировки драгоценного металла впервые в истории преодолели психологически важный рубеж в 5000 долларов за тройскую унцию.

Фото: www.freepik.com by xb100 is licensed under Free More info Мешочек с монетами

Стоимость февральского фьючерса на Чикагской товарной бирже превысила отметку в 5100 долларов за унцию, что свидетельствует о фундаментальных изменениях в глобальной финансовой системе и настроениях инвесторов.

За последние двенадцать месяцев цены на золото продемонстрировали рост на 84 процента, что является выдающимся результатом даже для традиционно волатильного рынка драгоценных металлов. Такая динамика отражает глубинные процессы перераспределения капитала и поиск инвесторами защитных активов в условиях нарастающей неопределённости.

Примечательно, что рост затронул не только золото, но и весь сектор драгоценных металлов. Серебро показало ещё более впечатляющую динамику, подорожав на 255 процентов за год и впервые достигнув исторической отметки в сто долларов за унцию 23 января.

Платина также продемонстрировала уверенный рост, подтверждая системный характер происходящих изменений.

Ключевым драйвером текущего ралли драгоценных металлов стало снижение доверия к традиционным активам, в первую очередь к долларовым инструментам.

Геополитическая напряжённость достигла уровней, невиданных в последние десятилетия. Разногласия между США и союзниками по НАТО относительно Гренландии, торговые конфликты и угроза введения новых пошлин на импорт создают атмосферу крайней неопределённости для глобальной экономики.

Особую озабоченность участников рынка вызывают опасения относительно возможной потери независимости Федеральной резервной системой США. Центральный банк крупнейшей экономики мира традиционно рассматривался как оплот стабильности и предсказуемости монетарной политики.

Любые сомнения в его автономности неизбежно подрывают доверие к доллару как мировой резервной валюте и заставляют инвесторов искать альтернативные способы сохранения капитала.

Денежно-кредитная политика последних лет также сыграла свою роль в формировании текущей конъюнктуры. Смягчение монетарных условий, сопровождавшееся масштабным увеличением денежной массы, создало избыточную ликвидность в финансовой системе. Эти средства частично перетекают в реальные активы, включая драгоценные металлы, которые традиционно рассматриваются как защита от инфляции и девальвации валют.

Важнейшим фактором поддержки золота стали активные закупки центральными банками различных стран. Монетарные власти диверсифицируют свои резервы, уменьшая долю долларовых активов и наращивая позиции в физическом золоте.

Эта тенденция наблюдается уже несколько лет и отражает стремление к снижению зависимости от американской валюты и создание более устойчивой структуры международных резервов.

Параллельно с действиями центральных банков наблюдается рекордный приток средств в биржевые фонды, обеспеченные золотом. Институциональные и частные инвесторы активно наращивают экспозицию на драгоценный металл, рассматривая его как надёжное убежище в период турбулентности.

Объёмы средств, размещённых в золотых ETF, достигли исторических максимумов, что создаёт дополнительное давление на физический рынок и поддерживает котировки.

Аналитики крупнейших финансовых институтов демонстрируют оптимизм относительно дальнейших перспектив золота. Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на декабрь 2026 года с 4900 до 5400 долларов за унцию, ссылаясь на устойчивый спрос со стороны центральных банков и сохраняющуюся геополитическую напряжённость.

Ежегодный опрос аналитиков Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов показал ещё более амбициозные ожидания. По их оценкам, в 2026 году цена может достичь 7150 долларов за унцию при средней годовой цене в 4742 долларов за унцию.

Автор финансового бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки делает ещё более радикальные прогнозы, предрекая рост золота до 27000 долларов за унцию.

Ещё в 2023 году он предсказывал достижение уровня 5000 долларов, хотя и к 2025 году. Его прогноз сбылся, пусть и с задержкой, что придаёт вес его текущим оценкам.

Кийосаки связывает будущий рост с необходимостью эмиссии огромных объёмов новых денег со стороны ФРС США, что приведёт к дальнейшей эрозии доверия к доллару.

В своих рекомендациях 2023 года Кийосаки предлагал антикризисный портфель, состоящий на 75 процентов из золота, серебра и биткоина, и на 25 процентов из недвижимости и акций нефтяных компаний. Такая структура, по его мнению, позволяет инвесторам пережить возможную финансовую катастрофу.

Результаты последних лет частично подтверждают правильность такого подхода. В 2024 году он рекомендовал активно покупать серебро при цене 34,7 долларов за унцию, и последующий рост оправдал эти советы.

Текущая ситуация на рынке золота представляет собой сложное переплетение возможностей и рисков. С одной стороны, фундаментальные факторы поддержки остаются в силе. Геополитическая нестабильность вряд ли исчезнет в ближайшей перспективе, а структурные проблемы мировой финансовой системы требуют времени для разрешения.

С другой стороны, столь стремительный рост создаёт предпосылки для коррекции, особенно если произойдут позитивные изменения в политической или экономической сфере.

Для долгосрочных инвесторов золото продолжает выполнять свою традиционную функцию страховки портфеля. Для спекулятивных игроков текущая волатильность создаёт возможности для краткосрочной прибыли, но также несёт повышенные риски.

Ключевым остаётся вопрос о дальнейшей траектории доллара и политике центральных банков, которые будут определять динамику рынка в среднесрочной перспективе.