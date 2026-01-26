Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цены на полупроводники растут: как это повлияет на стоимость гаджетов

Экономика » Правила игры » Бизнес

Рынок полупроводниковой памяти переживает один из самых глубоких структурных кризисов за последние годы. Обусловлен он резким сдвигом спроса в сторону компонентов для инфраструктуры искусственного интеллекта и одновременным сокращением предложения для массовых потребительских устройств.

Системный блок компьютера
Фото: unsplash.com by Nathan Anderson is licensed under Free to use under the Unsplash License
На стыке 2025-2026 годов цены на ключевые виды памяти — DRAM и NAND-флэш — продемонстрировали беспрецедентный рост, который отражается на стоимости конечной продукции, от ноутбуков и смартфонов до серверов больших дата-центров.

В основе роста цен лежит продолжающийся переориентационный процесс производства. Крупнейшие производители памяти Samsung, SK Hynix и Micron сокращают выпуск традиционных массовых DRAM и NAND в пользу более маржинальных продуктов типа HBM (High-Bandwidth Memory), используемых в вычислительных узлах для ИИ.

Такая стратегическая перестройка производственных мощностей уменьшает объёмы доступной памяти для ПК, смартфонов и других потребительских устройств, усугубляя дефицит.

Контрактные цены на NAND-память уже выросли на десятки процентов за несколько месяцев, а в некоторых категориях рост превысил 60 процентов по сравнению с уровнем осени 2025 года.

В ряде сегментов ожидается, что к первому кварталу 2026 года контрактные цены на флэш-память могут удвоиться по сравнению с предыдущим периодом, поскольку производители стремятся сохранить прибыльность на фоне сжатых запасов и высокого спроса на корпоративные SSD-решения.

Эта динамика уже трансформирует структуру розничных цен на электронику. Твердотельные накопители SSD стали заметно дороже: средние розничные цены на SSD выросли на значительный процент за последние месяцы.

Одновременно отмечается удорожание модулей оперативной памяти, что уже стимулирует производителей ПК оградить старые запасы и повышать цены на новые модели.

Рост цен на память имеет многогранное влияние на мировой рынок высоких технологий. Для производителей ПК и ноутбуков удорожание компонентов напрямую влияет на себестоимость готовой продукции.

В условиях дефицита памяти доля стоимости DRAM и NAND в себестоимости устройств существенно увеличилась, вследствие чего конечные цены для потребителей поднимаются. Это сдерживает рост поставок новых устройств и сокращает объёмы обновления парка техники, особенно в массовом сегменте.

Сегмент игровых консолей также оказался под давлением цен на память. Индустрия игровых устройств традиционно ориентировалась на ограниченные маржи по аппаратной части, компенсируя прибыль за счёт программного обеспечения и сервисов.

Однако резкое удорожание DRAM и NAND привело к ухудшению прогнозов поставок консолей в 2026 году, так как производителям становится сложнее удерживать прежний уровень цен без значительного сокращения маржи.

Для производителей видеокарт и других высокопроизводительных графических решений рост стоимости памяти также является фактором увеличения себестоимости.

Видеопамять типа GDDR, используемая в графических ускорителях, также подорожала, усиливая давление на производителей, которые вынуждены повышать розничные цены или сокращать объёмы производства, чтобы не снижать прибыльность.

Расширение сегмента искусственного интеллекта стимулирует перераспределение ресурсов. Дата-центры, ориентированные на масштабные вычисления и обучение моделей ИИ, в 2026 году будут потреблять основную долю высокопроизводительной памяти.

В результате корпоративные клиенты могут вызывать дальнейшее ограничение поставок компонентов для массового рынка, поскольку производители памяти стремятся оптимизировать прибыль за счёт контрактов с крупными облачными сервисами и технологическими интеграторами.

Рост цен на ключевые компоненты ведёт к инфляционному давлению в сегментах электроники, замедляет обновление технологической инфраструктуры предприятий малого и среднего бизнеса и повышает барьеры для выхода на рынок новых продуктов.

При этом удорожание памяти усугубляет проблемы глобальной цепочки поставок, поскольку производители стремятся сокращать зависимости от традиционных рынков и перераспределять мощность по регионам.

Прогнозы на ближайшую перспективу указывают на то, что давление на рынок памяти сохранится по меньшей мере до конца 2026 года. В условиях продолжающегося спроса со стороны дата-центров, облачных платформ и развития ИИ инфраструктуры истощение запасов традиционной DRAM и NAND может сохраняться, а цены, вероятно, останутся на повышенном уровне вплоть до 2027 года.

Давление на массовый потребительский сегмент будет особенно заметным, если альтернативные поставки или технологические прорывы не компенсируют дефицит существующих мощностей.

Структурные изменения в отрасли памяти, наблюдаемые сейчас, вероятно, перерастут в долгосрочные тенденции, в которых производство высокопроизводительных модулей для ИИ и корпоративных систем займет доминирующую долю рынка.

Это может стимулировать инновации в технологиях памяти, но одновременно усилит конкуренцию за ограниченные ресурсы и усугубит ценовые дисбалансы для потребительской электроники.

А чтобы ситуация изменилась, производители должны быть готовы к значительным инвестициям, а OEM-компании к изменению стратегии закупок. Только вот ожидать этого в ближайшей перспективе едва ли приходится.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
