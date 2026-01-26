Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Энергетическая зависимость ЕС от США растёт и Европа ничего не может с этим поделать

В Европе признали уязвимость из-за поставок американского СПГ
Европейские лидеры намерены продемонстрировать энергетическую независимость от США при помощи договорённостей о совместных ветроэнергетических проектах в Северном море.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ключевым элементом этой линии должна стать декларация о создании морских ветропарков совокупной мощностью 100 ГВт, которую планируется подписать на третьем саммите государств Северного моря в Гамбурге в 2026 году.

В обсуждении участвуют руководители Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Франции. Формально речь идёт о снижении зависимости Евросоюза от импорта сжиженного природного газа и укреплении энергетической безопасности за счёт "отечественной чистой энергетики".

Однако реальная динамика европейского энергобаланса вступает в прямое противоречие с подобной риторикой. Издание Politico отмечает, что поставки американского СПГ в Европу продолжают расти и, по прогнозам, достигнут нового рекорда уже в 2026 году.

Фактически Европа попала в зависимость от поставок сжиженного природного газа из США. Так что речь идёт не об автономии, а о перераспределении уязвимостей.

Данные Института экономики энергетики и финансового анализа подтверждают масштаб этой трансформации. США стали крупнейшим в мире экспортёром СПГ, а импорт ЕС вырос в четыре раза с момента начала политики отказа от российского газа.

Согласно ежемесячному отчёту Минэнерго США, в ноябре 2025 года был зафиксирован рекордный экспорт СПГ — 525,1 млрд куб. футов, или 14,9 млрд куб. м. Около 68 процентов этого объёма пришлось на Европу.

Более половины американских поставок были направлены в Великобританию, Нидерланды, Францию, Турцию и Египет. За январь-ноябрь 2025 года общий экспорт США достиг 4,937 трлн куб. футов, или 139,7 млрд куб. м, что на 25 процентов превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Европейские чиновники изначально приветствовали американский газ как ключевой элемент стратегии по отказу от российских энергетических ресурсов. Однако при президентстве Дональда Трампа эта зависимость приобрела новое геополитическое измерение.

Но далеко не все европейские правительства и энергетические компании готовы поддерживать курс на резкое ограничение импорта СПГ из США.

Американская администрация открыто демонстрирует скепсис по отношению к европейской ставке на ветроэнергетику, а сам Трамп публично высмеивал ветряные турбины и европейский "зелёный курс" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В результате энергетические поставки становятся не только экономическим, но и политическим инструментом давления.

Даже внутри Еврокомиссии признаётся, что основная уязвимость европейской энергетической политики никуда не исчезла. Поставки ископаемого топлива были перенаправлены от одного источника к нескольким другим потенциально ненадёжным источникам.

Чрезмерная зависимость от любого из них чревата повторением кризисов, с которыми ЕС уже сталкивался.

При этом ещё несколько лет назад сценарий, при котором США станут фактором стратегической неопределённости для Европы, всерьёз не рассматривался.

Прогнозы Международного энергетического агентства лишь усиливают этот диссонанс. Ожидается, что в 2026 году Европа установит новый рекорд по импорту СПГ, превысив отметку в 185 млрд куб. м.

Рост будет обусловлен более жёсткими требованиями к заполненности подземных хранилищ газа, а также увеличением реэкспорта европейского газа на Украину.

Это означает, что даже масштабные инвестиции в ветроэнергетику в Северном море не способны в среднесрочной перспективе вытеснить газ из энергетического баланса ЕС.

В итоге европейская энергетическая политика выглядит противоречивой. С одной стороны, декларируется курс на суверенитет, декарбонизацию и снижение внешних рисков.

С другой — на практике усиливается зависимость от импортного СПГ, причём из страны, которая всё чаще использует энергетику как инструмент политического влияния.

Проекты морских ветропарков в Северном море не решают текущих проблем устойчивости и надёжности энергоснабжения.

Без признания этих ограничений и без более прагматичного подхода европейская стратегия рискует остаться набором громких деклараций, прикрывающих углубление опасной зависимости от США.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
