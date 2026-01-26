Новая платёжная система БРИКС: что она значит для международной торговли

На Западе прогнозируют появление платёжной системы БРИКС уже в этом году

Страны БРИКС в 2026 году могут сделать важный шаг к формированию собственной независимой платёжной инфраструктуры.

Фото: Desingned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банкноты

В объединении обсуждается запуск единой платёжной системы, которая будет менее уязвима к западным санкционным механизмам и внешнему финансовому давлению, сообщает издание Berliner Zeitung.

Речь идёт о комплексной инициативе, способной заметно изменить правила трансграничных расчётов между странами-участницами и их партнёрами.

Резервный банк Индии выступил с предложением связать цифровые валюты центральных банков стран объединения. Такой подход рассматривается как инструмент упрощения расчётов в международной торговле, туризме и сфере услуг.

Использование цифровых валют центробанков должно повысить скорость платежей, снизить издержки и уменьшить зависимость от традиционных корреспондентских схем, в которых доминируют западные финансовые институты.

Ожидается, что данная инициатива будет обсуждаться на саммите БРИКС, который в этом году пройдёт в Индии. Это подчёркивает высокий уровень политической и экономической поддержки проекта.

Сам факт вынесения вопроса на саммит свидетельствует о том, что страны БРИКС рассматривают платёжную интеграцию как стратегический приоритет, а не как экспериментальное направление.

Центральным элементом проекта называется платформа Brics Pay. Она должна объединить национальные платёжные системы государств-участников, а также их цифровые валюты центральных банков.

Такая архитектура позволит выстроить альтернативный канал финансовых расчётов, снизив зависимость от доллара США и западной инфраструктуры, включая систему SWIFT.

Для стран БРИКС это означает расширение пространства для самостоятельной экономической политики и укрепление финансового суверенитета.

Berliner Zeitung обращает внимание на то, что реализация Brics Pay может стать особенно значимой для государств, находящихся под санкционным давлением.

В первую очередь речь идёт о России и Иране. Создание альтернативной платёжной системы способно обеспечить более предсказуемые условия для внешней торговли и расчётов, а также снизить риски блокировки операций по политическим причинам.

Немецкое издание подчёркивает, что даже частичный успех проекта будет иметь серьёзные последствия для мировой финансовой системы.

Появление работающей платформы Brics Pay может ограничить возможности использования финансовых инструментов как средства давления.

Это, в свою очередь, повысит привлекательность БРИКС для других стран, заинтересованных в диверсификации платёжных каналов и снижении зависимости от западных валют и институтов.

Запуск единой платёжной системы также может придать дополнительный импульс торговле внутри объединения. Упрощение расчётов и снижение валютных рисков создадут более благоприятные условия для бизнеса.

Это особенно важно на фоне роста взаимного товарооборота между странами БРИКС и их стремления развивать расчёты в национальных валютах и цифровых форматах.

В более широком контексте проект Brics Pay отражает глобальную тенденцию к формированию многополярной финансовой системы. Страны БРИКС последовательно ищут инструменты, которые позволят им снизить уязвимость перед внешними шоками и укрепить собственные экономические позиции.

Как отмечает Berliner Zeitung, подобные инициативы способны усилить роль объединения в мировой экономике и изменить баланс сил в международных финансах.

Так что обсуждаемый запуск единой платёжной системы БРИКС выглядит не только техническим, но и стратегическим шагом. Он демонстрирует готовность стран объединения к более глубокой координации и использованию цифровых технологий для защиты своих интересов.

При успешной реализации проект может стать одним из наиболее значимых примеров финансовой интеграции за пределами западных структур и подтвердить растущее влияние БРИКС на глобальные экономические процессы.