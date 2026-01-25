Даже МВФ говорит о технологическом отставании Германии

МВФ нашёл большие проблемы у локомотива Европы

Германия, крупнейшая экономика Европы, теряет свои позиции на фоне общего укрепления мирового роста, отмечает австрийское издание eXXpress.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

Международный валютный фонд представил прогноз, согласно которому в 2026 году глобальная экономика должна вырасти примерно на 3,3 процента, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

В этом контексте Германия, история которой долгое время связывала её с ролью экономического локомотива Евросоюза, демонстрирует куда более скромные темпы развития и существенно отстаёт от общемировых темпов.

Предварительные оценки МВФ дают Германии рост валового внутреннего продукта на уровне примерно 1,1 процента в 2026 году, что заметно ниже среднего глобального прогноза. Эта цифра иллюстрирует текущую стагнацию, вызванную совокупностью внутренних структурных трудностей, а также тем, что многие другие страны уже преодолели последствия экономических шоков и переходят к фазе устойчивого развития.

Оценки роста немецкой экономики отражают затянувшийся период низкой динамики, последствием которого стало значительное снижение конкурентоспособности по сравнению с такими крупными экономиками, как США и ряд государств Азии.

Аналитики, опираясь на оценку МВФ, подчёркивают, что отставание Германии указывает на глубокие структурные проблемы.

Одним из ключевых факторов является слабость технологической трансформации. На мировом уровне инвестиции в центры обработки данных, программное обеспечение и бизнес-модели, основанные на цифровых технологиях, обеспечивают значительные конкурентные преимущества.

Германия сталкивается с медленным внедрением цифровых технологий, затяжными бюрократическими процедурами и разрозненной системой поддержки, что затрудняет модернизацию экономики и ослабляет её позиции в глобальном технологическом соперничестве.

Немецкие компании в технологическом секторе также представлены намного слабее конкурентов. И лишь отдельные фирмы, такие как SAP и Siemens, входят в соответствующие рейтинги, занимая относительно низкие позиции. Слабое присутствие немецких компаний в сегменте высокотехнологичных активов снижает привлекательность экономики Германии для инвесторов, ориентированных на рост и перспективные доходы.

Прогнозируемый умеренный рост ВВП Германии в 2026–2027 годах, как подчёркивается в материале eXXpress, во многом будет обеспечен государственными мерами поддержки, финансируемыми через увеличенный государственный долг.

Несмотря на активное обсуждение цифровизации и инноваций, реальные шаги по внедрению и масштабированию этих решений остаются ограниченными. Государственные стимулы могут поддерживать экономическую активность в краткосрочной перспективе, но не способны компенсировать отсутствие долгосрочного роста, основанного на технологическом прогрессе, повышении продуктивности компаний и активности частного инвестирования.

Кроме того, отмечается, что бюрократические препятствия и медленные процедуры утверждения новых проектов существенно тормозят развитие экономики. В условиях, когда многие страны уже адаптируют свои экономические модели к цифровой трансформации и инновационному развитию, Германия сталкивается с замедлением темпов роста.

Это обстоятельство усугубляет уже существующее технологическое отставание и может привести к тому, что экономическое влияние Германии на международной арене продолжит снижаться.

Государственные инвестиции, направленные на стимулирование экономического роста, будут формировать основную часть роста ВВП Германии в ближайшие годы. Однако такие меры не способны заменить фундаментальные реформы, которые могли бы стимулировать рост за счёт частного сектора.

Отсутствие масштабных структурных изменений на уровне промышленной политики, регуляторных рамок и стимулов для инноваций усугубляет риски, связанные с медленным развитием экономики и низкой конкурентоспособностью немецких компаний на глобальном рынке.

Мировой контекст, в котором разворачиваются эти процессы, также усложняет задачи Германии. Общий рост мировой экономики, усиленный инновациями и цифровыми технологиями в США и Азии, формирует новое распределение глобальных экономических весов.

В таких условиях страны с агрессивными стратегиями цифровой трансформации и ориентацией на инновации получают более высокие темпы роста и привлекают больше инвестиций, тогда как экономики, ориентированные на старые производственные модели, оказываются в менее выгодном положении.

На этом фоне Германия, хотя и остаётся одной из крупнейших экономик мира, демонстрирует признаки утраты прежних экономических лидирующих позиций.

Сомнительная динамика роста, структурные проблемы, отставание в цифровой трансформации и зависимость от государственных стимулов создают условия, в которых реформирование экономической модели становится критически важным.

Если рассматривать дополнительные данные по состоянию экономики Германии из других международных источников, видно, что низкий рост ВВП и продолжающаяся слабость промышленного сектора подтверждаются и другими независимыми прогнозами.

По информации Reuters, немецкое правительство готовится снизить прогноз роста ВВП на 2026 год примерно до одного процента, отмечая влияние глобальных торговых рисков и неопределённости.

Аналитики указывают, что промышленный сектор остаётся уязвимым и способен обеспечить лишь минимальный вклад в общий экономический рост, что делает перспективу восстановления ещё более сложной задачей.

Таким образом, совокупность факторов — медленный технологический прогресс, структурные ограничения, слабые позиции в ключевых секторах и значительная зависимость от государственных мер — формируют относительно неблагоприятный экономический прогноз для Германии в 2026 году.