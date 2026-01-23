Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Рекорд за рекордом: цены на драгоценные металлы постоянно обновляют максимумы

Драгметаллы рекордно дорожают: к золоту и серебру присоединилась платина
Экономика » Сырье » Металлы

Цены на основные драгоценные металлы в конце недели обновили исторические максимумы. Инвесторы активно переводили средства в защитные активы.

Золото
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золото

Дополнительным фактором стало ослабление доллара США на мировом валютном рынке. В результате спрос на драгметаллы заметно вырос, что привело к резкому движению цен вверх.

Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировало серебро. В ходе торгов его спотовая цена поднималась до 99,34 доллара за тройскую унцию. Это значение стало новым абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. С начала года серебро подорожало примерно на 37 процентов.

Такой рост значительно опережает динамику большинства других биржевых активов. Ранее серебро чаще рассматривалось как промышленный металл. Его использовали в электронике, энергетике и медицине. Сейчас интерес к нему со стороны инвесторов заметно усилился.

Золото также обновило исторический максимум. Спотовая цена в течение торговой сессии поднималась до 4967,03 доллара за унцию. С начала года стоимость золота выросла примерно на 14 процентов. Для этого металла рост носит более сдержанный характер.

При этом золото традиционно считается ключевым защитным активом. В периоды нестабильности инвесторы используют его для сохранения капитала. Текущая динамика подтверждает сохранение этой роли.

Дополнительное влияние оказывает политика центральных банков. Ожидания по снижению процентных ставок поддерживают интерес к золоту.

Параллельно рекордные значения показала платина. В ходе торгов её спотовая цена поднималась до 2684 долларов за унцию. За первые три недели 2026 года металл подорожал примерно на 30 процентов. Такой рост стал одним из самых быстрых за последние годы.

Платина используется как в инвестиционных целях, так и в промышленности. Существенная часть спроса связана с автопромом и химической отраслью. Ограниченное предложение также оказывает давление на рынок.

Рынок драгоценных металлов в целом демонстрирует повышенную волатильность. Участники торгов реагируют на новости практически мгновенно. Ослабление доллара делает драгметаллы более доступными для покупателей из других стран. Это дополнительно поддерживает цены.

В таких условиях даже традиционно менее популярные металлы получают приток инвестиций.

Помимо золота, серебра и платины внимание инвесторов приковано и к другим драгоценным металлам. Палладий, несмотря на более сдержанную динамику, остается важным элементом рынка. Его стоимость в последние месяцы колеблется на повышенных уровнях.

Основной спрос формируется со стороны автомобильной промышленности. При этом рынок остается чувствительным к данным о производстве и запасах. Любые перебои в поставках могут быстро отразиться на ценах.

Текущий рост драгметаллов не является случайным, отражая общее состояние мировой экономики. Инфляционные ожидания остаются высокими, риски замедления экономического роста сохраняются.

На этом фоне инвесторы предпочитают активы с ограниченным предложением. Драгоценные металлы соответствуют этим требованиям, поскольку не зависят от доходов компаний или долговых обязательств государств.

Сохранится ли рекордный уровень цен в дальнейшем, будет зависеть от нескольких факторов. Ключевыми остаются развитие геополитической ситуации и динамика валютных рынков.

Важную роль сыграют решения крупнейших центральных банков. Изменение процентных ставок способно скорректировать интерес к защитным активам.

Однако текущие данные указывают на то, что рынок драгметаллов вступил в фазу повышенного внимания со стороны инвесторов. Это делает его одним из самых обсуждаемых сегментов мировых финансовых рынков в начале 2026 года.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы золото
