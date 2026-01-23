Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США

В Германии потребовали вернуть золотой запас из США

Председатель комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман требует вернуть в Германию золотой запас, который хранится в США.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

По мнению евродепутата (известной, к слову сказать, ещё и своими русофобскими заявлениями), такой шаг необходим из-за непредсказуемости политики администрации Дональда Трампа.

В настоящее время около 37 процентов германского золотого запаса размещены в сейфах Федеральной резервной системы в Нью-Йорке.

Германия владеет одним из крупнейших золотых резервов в мире. По объёму запасов страна уступает только США.

Исторически значительная часть немецкого золота оказалась за пределами страны после Второй мировой войны. Это было связано с холодной войной, разделением Европы и стремлением разместить активы в финансовых центрах союзников.

Основными местами хранения стали США, Великобритания и Франция.

Хранение золота за рубежом долгое время считалось гарантией безопасности. Нью-Йорк и Лондон рассматривались как ключевые мировые финансовые узлы. Золото, размещённое в этих центрах, можно было быстро использовать в международных расчётах или для стабилизации валюты.

Однако в последние годы отношение к такой практике меняется. Геополитическая напряжённость усиливается. Возрастает роль санкций и финансовых ограничений. Это заставляет правительства пересматривать подходы к управлению резервами.

В Европе всё чаще обсуждают вопрос финансового суверенитета. Золото рассматривается не только как экономический актив, но и как элемент национальной безопасности. Хранение значительной части резервов за океаном вызывает вопросы в условиях возможных политических конфликтов и торговых споров.

Германия уже имеет опыт возврата золота. В 2013–2017 годах Бундесбанк реализовал программу репатриации. В её рамках из США и Франции было перевезено более 600 тонн драгоценного металла. После завершения программы около половины золотого запаса стало храниться во Франкфурте-на-Майне.

Тем не менее значительная доля по-прежнему остаётся за рубежом, прежде всего в США.

Германия не единственная страна, чьё золото хранится в Нью-Йорке. Федеральная резервная система США является крупнейшим депозитарием иностранного золота в мире. В её хранилищах размещены резервы десятков государств. Среди них Италия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, а также ряд стран Азии и Латинской Америки. Традиционно такие хранилища считались нейтральными и надёжными.

Однако в последние годы некоторые государства начали пересматривать эту модель. Нидерланды ещё в 2014 году вернули из США около 120 тонн золота. Власти страны объясняли это необходимостью более сбалансированного распределения резервов.

Австрия также приняла решение сократить объём золота, хранящегося за рубежом, и увеличить долю металла на своей территории.

Венгрия в 2018 и 2021 годах значительно увеличила собственные золотые резервы и почти полностью перевела их в Будапешт.

Польша в 2019 году репатриировала из Великобритании более ста тонн золота. Национальный банк Польши подчёркивал, что физическое присутствие золота в стране повышает доверие к финансовой системе и укрепляет экономическую независимость.

Италия и Франция пока сохраняют значительные объёмы золота за пределами своих границ, включая США. Тем не менее в этих странах также периодически возникают дискуссии о целесообразности такого подхода.

Формально право собственности на золото не зависит от места хранения. Но в условиях кризисов и политических разногласий доступ к активам может стать чувствительным вопросом.

Вопрос о возвращении золота в Германию выходит за рамки символического жеста. Он затрагивает темы доверия между союзниками, устойчивости финансовой системы и роли золота в современной экономике.

Окончательное решение остаётся за немецкими властями и Бундесбанком. Однако сама постановка вопроса свидетельствует о том, что эпоха безусловного доверия к зарубежному хранению стратегических резервов постепенно уходит в прошлое.