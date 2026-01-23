Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Экспорт Китая 2025: пошлины США не помешали рекордам — вот как это произошло

Пошлины Трампа не повлияли на экспорт из Китая
Повышение пошлин на китайские товары президентом США Дональдом Трампом не привело к снижению внешней торговли Китая.

Порт Циндао, Китай
Фото: ru.wikipedia.org by qingdao is licensed under free for commercial use
Порт Циндао, Китай

Об этом РИА "Новости" сказала ведущий экономический эксперт Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.

Несмотря на давление США, внешняя торговля Китая в 2025 году не только не сократилась, но и продемонстрировала укрепление с ростом экспорта и общим увеличением товарооборота.

Официальные данные Главного таможенного управления КНР подтверждают, что общий объём внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, увеличившись на 3,2 процента по сравнению с 2024 годом.

Экспорт КНР вырос на 5,5 процентов и составил 3,77 триллиона долларов, тогда как импорт остался примерно на уровне предыдущего года — 2,58 триллиона долларов. Эти показатели отражают устойчивость китайской экономики и способность адаптироваться к усложнившимся международным условиям.

Рост глобального товарооборота пришёлся на широкий спектр товарных групп. Китайские поставки машин и оборудования, электроники и высокотехнологичной продукции обеспечили положительную динамику внешней торговли, несмотря на усилившееся давление со стороны тарифной политики США.

Доля экспорта в валовом внутреннем продукте страны по итогам года достигла значительного уровня, что способствовало поддержанию устойчивого экономического роста.

Экспорт Китая в США действительно снизился на фоне расширения пошлин, однако сокращение поставок на американский рынок оказалось частью более широкой картиной перераспределения торговых потоков.

Китайские предприятия активизировали работу с другими крупными экономическими регионами, включая страны Юго-Восточной Азии, Евросоюз и Африку, что обеспечило компенсацию потерь на традиционном направлении.

По оценкам международных аналитиков, товары китайского производства получили более широкое присутствие на рынках АСЕАН и в государствах Африканского континента, что повысило гибкость внешнеэкономической стратегии страны.

По информации агентства Reuters, по итогам 2025 года Китай завершил год с рекордным профицитом торгового баланса, который составил около 1,189 триллиона долларов, что стало беспрецедентным показателем для экономики страны.

Эти данные свидетельствуют о том, что экспорт, ориентированный на рынки за пределами США, укрепил позиции китайских поставщиков в глобальных цепочках поставок.

Переориентация торговой стратегии сопровождалась активным расширением сотрудничества с партнёрами из Европы и Азии. Экспорт в страны Евросоюза и государства АСЕАН показал значительный рост, что стало одним из ключевых факторов устойчивости внешней торговли Китая.

Аналитики подчёркивают, что такая диверсификация позволила китайским компаниям снизить зависимость от американского рынка и повысить общую конкурентоспособность.

Несмотря на сохраняющееся напряжение в торговых отношениях с США, рост внешней торговли Китая в 2025 году стал признаком успешной адаптации экономики к внешним вызовам и свидетельствует о нацеленности Пекина на укрепление многовекторных торговых связей.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай импорт экспорт экономика
