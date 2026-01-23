Экспорт Китая 2025: пошлины США не помешали рекордам — вот как это произошло

Повышение пошлин на китайские товары президентом США Дональдом Трампом не привело к снижению внешней торговли Китая.
Об этом РИА "Новости" сказала ведущий экономический эксперт Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.
Несмотря на давление США, внешняя торговля Китая в 2025 году не только не сократилась, но и продемонстрировала укрепление с ростом экспорта и общим увеличением товарооборота.
Официальные данные Главного таможенного управления КНР подтверждают, что общий объём внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, увеличившись на 3,2 процента по сравнению с 2024 годом.
Экспорт КНР вырос на 5,5 процентов и составил 3,77 триллиона долларов, тогда как импорт остался примерно на уровне предыдущего года — 2,58 триллиона долларов. Эти показатели отражают устойчивость китайской экономики и способность адаптироваться к усложнившимся международным условиям.
Рост глобального товарооборота пришёлся на широкий спектр товарных групп. Китайские поставки машин и оборудования, электроники и высокотехнологичной продукции обеспечили положительную динамику внешней торговли, несмотря на усилившееся давление со стороны тарифной политики США.
Доля экспорта в валовом внутреннем продукте страны по итогам года достигла значительного уровня, что способствовало поддержанию устойчивого экономического роста.
Экспорт Китая в США действительно снизился на фоне расширения пошлин, однако сокращение поставок на американский рынок оказалось частью более широкой картиной перераспределения торговых потоков.
Китайские предприятия активизировали работу с другими крупными экономическими регионами, включая страны Юго-Восточной Азии, Евросоюз и Африку, что обеспечило компенсацию потерь на традиционном направлении.
По оценкам международных аналитиков, товары китайского производства получили более широкое присутствие на рынках АСЕАН и в государствах Африканского континента, что повысило гибкость внешнеэкономической стратегии страны.
По информации агентства Reuters, по итогам 2025 года Китай завершил год с рекордным профицитом торгового баланса, который составил около 1,189 триллиона долларов, что стало беспрецедентным показателем для экономики страны.
Эти данные свидетельствуют о том, что экспорт, ориентированный на рынки за пределами США, укрепил позиции китайских поставщиков в глобальных цепочках поставок.
Переориентация торговой стратегии сопровождалась активным расширением сотрудничества с партнёрами из Европы и Азии. Экспорт в страны Евросоюза и государства АСЕАН показал значительный рост, что стало одним из ключевых факторов устойчивости внешней торговли Китая.
Аналитики подчёркивают, что такая диверсификация позволила китайским компаниям снизить зависимость от американского рынка и повысить общую конкурентоспособность.
Несмотря на сохраняющееся напряжение в торговых отношениях с США, рост внешней торговли Китая в 2025 году стал признаком успешной адаптации экономики к внешним вызовам и свидетельствует о нацеленности Пекина на укрепление многовекторных торговых связей.
