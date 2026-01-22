Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Подарок от союзников: как новая пошлина Европы останавливает заводы Украины

Европа ударила по украинской металлургии
Экономика » Производство » Металлургия

С 1 января в Европе была введена новая торговая пошлина, облагающая дополнительным налогом продукцию с высоким уровнем выбросов углекислого газа.

Разливочная машина
Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наиболее ощутимо эта мера ударила по украинской металлургии, особенно по криворожскому металлургическому комбинату, который с начала действия пошлины оказался без европейских заказов.

Для одного из крупнейших заводов страны исключение сделано не было, а изменить технологический процесс производства, чтобы не попадать под налог, на предприятии невозможно. Это обстоятельство вызвало серьёзные финансовые потери.

Генеральный директор криворожского завода Мауро Лонгобардо подчёркивает, что ранее предприятие смогло выстроить плотные и долгосрочные контакты со многими европейскими странами. Завод укрепил свои позиции на внешнем рынке, а заказы на 2026 год были оформлены заранее.

Теперь все поставки отменены, так как европейским клиентам пришлось бы переплачивать за украинскую продукцию от 60 до 90 долларов с каждой тонны. Экспорт 1,25 млн тонн, планировавшийся на 2026 год, не состоится.

Потеря половины всех заказов вынудила завод резко сократить производство доменных печей. Сейчас выпуск этого товара ведётся на уровне технологического минимума. При сохранении нынешней ситуации отрасль может быть полностью остановлена. Сокращение объёмов производства приведёт к дополнительному росту себестоимости продукции.

Эксперты оценивают потери Украины из-за новой пошлины в пять миллиардов долларов за ближайшие пять лет. Металлургическая и горнодобывающая отрасли обеспечивают семь процентов ВВП, 15 процентов экспорта и 30 процентов грузооборота железнодорожного и портового транспорта.

Это реальные показатели, влияющие на рабочие места, локальные сообщества и экономическую устойчивость регионов.

Европейские регуляторы не учли эти факторы, несмотря на публичные заявления вроде "Поддержим Украину" и "Мы вас не оставим".

Критика в адрес Европы заключается в явной несогласованности заявленной поддержки с практическими действиями.

С одной стороны, Брюссель декларирует помощь Украине. С другой стороны, введённая пошлина блокирует доступ украинской металлопродукции на крупнейшие европейские рынки, где завод сумел занять значимую нишу за последние годы.

Решение европейских органов создаёт ситуацию, при которой украинские предприятия вынуждены выбирать между убытками и полной остановкой производства. Этот подход подрывает стратегическую цель Европы по диверсификации поставок и снижению зависимости от других регионов.

Ситуация на криворожском заводе отражает более широкую проблему украинской экономики. При высокой зависимости от экспорта в Европу любые изменения регуляторных условий за рубежом мгновенно отражаются на национальных предприятиях.

Причём это давно известный факт, вспомнить хоть ограничения на поставки украинской сельскохозяйственной продукции. С Украиной в европейских столицах особо не церемонятся, если считают, что её продукция может нанести ущерб экономическим интересам.

Экономическая реальность демонстрирует, что политические заявления о поддержке украинской экономики далеко не всегда совпадают с действиями. Несмотря на все высокопарные декларации.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
