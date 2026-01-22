Системная зависимость: Германия лишает себя альтернатив по поставкам газа

Германия оказалась на грани фатальной зависимости от поставок газа из США

В 2025 году Германия резко нарастила закупки сжиженного природного газа у США.

По данным журнала Spiegel, основанным на подсчётах экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), объём приобретённого американского СПГ достиг 101 тераватт-часа. Это на 60 процентов больше, чем годом ранее.

Такая динамика стала одним из самых заметных изменений в структуре энергетического импорта страны и наглядно показала смещение зависимости в сторону одного ключевого поставщика.

Примечательно, что около 96 процентов этих поставок пришлось именно на США. Таким образом, фактически почти весь импортируемый сжиженный газ оказался американского происхождения.

Финансовая сторона вопроса также подчёркивает масштаб изменений. За газ из США Германия заплатила 3,2 млрд евро, тогда как годом ранее расходы составляли 1,9 млрд евро. Рост затрат оказался сопоставим с ростом объёмов и усилил нагрузку на экономику.

В Deutsche Umwelthilfe подчёркивают, что происходящее уже нельзя рассматривать как временную меру для преодоления краткосрочного кризиса на энергетическом рынке Германии.

По оценке организации, закупки СПГ из США приобрели системный характер. Они всё больше формируют долгосрочную структуру энергоснабжения страны.

DUH указывает, что администрация США использует экспорт газа как инструмент усиления влияния. Речь идёт не только об экономике, но и о политическом давлении, которое становится возможным при столь высокой зависимости от одного источника ископаемого топлива.

Экологическая организация рассматривает рост импорта американского СПГ как стратегически рискованный курс. Он закрепляет зависимость Германии от внешних поставок и тормозит развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии.

В долгосрочной перспективе это может ослабить энергетический суверенитет страны. Любые изменения во внешней политике США или колебания цен способны напрямую отразиться на немецкой экономике и социальной стабильности.

Отдельное внимание DUH уделяет инфраструктурным решениям. Активисты настаивают на необходимости отказаться от строительства новых терминалов по приёму сжиженного газа в портах Германии.

По их оценке, расширение такой инфраструктуры фактически закрепляет ориентацию на импорт СПГ на десятилетия вперёд. Это противоречит климатическим целям и обязательствам по сокращению выбросов.

Кроме того, часть газа, поставляемого из США, добывается с применением технологии фрекинга. Эта технология остаётся спорной из-за потенциального ущерба для окружающей среды, включая загрязнение грунтовых вод и рост сейсмических рисков.

Критика зависимости Германии от американского СПГ звучит не впервые. Ранее на этой неделе берлинский исследовательский институт Ecologic совместно с другими европейскими исследовательскими центрами опубликовал доклад, посвящённый этой теме.

В нём подчёркивается уязвимость Германии к политическому и экономическому давлению со стороны США. Авторы указывают, что концентрация поставок из одного источника снижает устойчивость энергетической системы и ограничивает пространство для самостоятельных решений.

Рост закупок газа в США в 2025 году стал не просто статистическим рекордом. Он обозначил углубление структурной зависимости Германии от американских поставок СПГ.

Эта тенденция вызывает серьёзную критику со стороны экологических организаций и исследовательских центров. Речь идёт не только об экологии, но и о стратегической безопасности.