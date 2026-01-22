Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Системная зависимость: Германия лишает себя альтернатив по поставкам газа

Германия оказалась на грани фатальной зависимости от поставок газа из США
Экономика » Сырье » Газ

В 2025 году Германия резко нарастила закупки сжиженного природного газа у США.

Городок Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Harke is licensed under GNU Free Documentation License
Городок Германии

По данным журнала Spiegel, основанным на подсчётах экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), объём приобретённого американского СПГ достиг 101 тераватт-часа. Это на 60 процентов больше, чем годом ранее.

Такая динамика стала одним из самых заметных изменений в структуре энергетического импорта страны и наглядно показала смещение зависимости в сторону одного ключевого поставщика.

Примечательно, что около 96 процентов этих поставок пришлось именно на США. Таким образом, фактически почти весь импортируемый сжиженный газ оказался американского происхождения.

Финансовая сторона вопроса также подчёркивает масштаб изменений. За газ из США Германия заплатила 3,2 млрд евро, тогда как годом ранее расходы составляли 1,9 млрд евро. Рост затрат оказался сопоставим с ростом объёмов и усилил нагрузку на экономику.

В Deutsche Umwelthilfe подчёркивают, что происходящее уже нельзя рассматривать как временную меру для преодоления краткосрочного кризиса на энергетическом рынке Германии.

По оценке организации, закупки СПГ из США приобрели системный характер. Они всё больше формируют долгосрочную структуру энергоснабжения страны.

DUH указывает, что администрация США использует экспорт газа как инструмент усиления влияния. Речь идёт не только об экономике, но и о политическом давлении, которое становится возможным при столь высокой зависимости от одного источника ископаемого топлива.

Экологическая организация рассматривает рост импорта американского СПГ как стратегически рискованный курс. Он закрепляет зависимость Германии от внешних поставок и тормозит развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии.

В долгосрочной перспективе это может ослабить энергетический суверенитет страны. Любые изменения во внешней политике США или колебания цен способны напрямую отразиться на немецкой экономике и социальной стабильности.

Отдельное внимание DUH уделяет инфраструктурным решениям. Активисты настаивают на необходимости отказаться от строительства новых терминалов по приёму сжиженного газа в портах Германии.

По их оценке, расширение такой инфраструктуры фактически закрепляет ориентацию на импорт СПГ на десятилетия вперёд. Это противоречит климатическим целям и обязательствам по сокращению выбросов.

Кроме того, часть газа, поставляемого из США, добывается с применением технологии фрекинга. Эта технология остаётся спорной из-за потенциального ущерба для окружающей среды, включая загрязнение грунтовых вод и рост сейсмических рисков.

Критика зависимости Германии от американского СПГ звучит не впервые. Ранее на этой неделе берлинский исследовательский институт Ecologic совместно с другими европейскими исследовательскими центрами опубликовал доклад, посвящённый этой теме.

В нём подчёркивается уязвимость Германии к политическому и экономическому давлению со стороны США. Авторы указывают, что концентрация поставок из одного источника снижает устойчивость энергетической системы и ограничивает пространство для самостоятельных решений.

Рост закупок газа в США в 2025 году стал не просто статистическим рекордом. Он обозначил углубление структурной зависимости Германии от американских поставок СПГ.

Эта тенденция вызывает серьёзную критику со стороны экологических организаций и исследовательских центров. Речь идёт не только об экологии, но и о стратегической безопасности.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы спг германия экономика энергетика
Новости Все >
Питомец не подходит к миске с водой: когда отсутствие жажды становится опасным
Скрытая причина потери уверенности: что на самом деле происходит с самооценкой
План Б для человечества: в вечной мерзлоте создали хранилище климатической истории
Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Оклад больше не главное: в школах готовят новую схему оплаты труда
Четыре года тишины закончились: какапо вступили в самый важный сезон за десятилетия
Мощь, проверенная временем: почему РСЗО Град до сих пор держит фронт в напряжении
Абхазия рискует потерять семьи с детьми: новое правило ломает привычный отдых
Земля нервничает — тело реагирует первым: конец января проверит организм на прочность
Сейчас читают
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Авто
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Садоводство, цветоводство
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Кремль раскрыл хитрый план с $1 млрд для Трампа: что задумал Путин Любовь Степушова Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Последние материалы
Ванная без вентиляции работает как террариум: способ укротить влажность без приборов
Кудрявые волосы выглядят ухоженными сами — если геометрия выбрана верно
План Б для человечества: в вечной мерзлоте создали хранилище климатической истории
Кремль раскрыл хитрый план с $1 млрд для Трампа: что задумал Путин
Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Сэкономите на цементе и не прогадаете: по этой технологии забор переживёт любой ветер
Мода спустилась с подиума в реальность: эти брюки стали главным символом 2026 года
Оклад больше не главное: в школах готовят новую схему оплаты труда
Французы грозят судами всем, кто купит уран в Нигере
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.