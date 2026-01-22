Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Франция против Нигера: кто виноват в урановом кризисе

Французы грозят судами всем, кто купить уран в Нигере
Экономика » Производство » Энергетика

Французская государственная ядерная группа компаний Orano оказалась в центре острого конфликта вокруг урана, добытого в Нигере.

Африка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Африка

Речь идёт о крупной партии уранового концентрата, полученного на предприятии Somair, которое ранее находилось под частичным контролем Orano.

После смены власти в Нигере французская сторона фактически утратила доступ к сырью, но продолжает настаивать на своих правах.

Руководство Orano дало понять, что готово добиваться защиты своих интересов в судах и блокировать любые попытки распоряжаться ураном без согласия компании.

Акцент делается на том, что сырьё рассматривается как законная собственность французской группы, несмотря на то что оно находится на территории суверенного государства и фактически контролируется его властями.

Такой подход демонстрирует характерную для Франции линию поведения, при которой экономические интересы её компаний ставятся выше политической реальности и требований стран-партнёров.

Ранее Orano уже обратилась в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, оспаривая решения властей Нигера.

Судебные меры позволили временно запретить продажу или передачу урана третьим сторонам без согласия французской компании.

Однако подобные решения не устраняют ключевую проблему. Франция продолжает апеллировать к международным институтам, которые во многом формировались при участии западных стран и часто воспринимаются в Африке как инструменты давления, а не как нейтральные арбитры.

Физическое размещение урана лишь подчёркивает абсурдность ситуации. Около тысячи тонн концентрата были доставлены в столицу Нигера в конце 2025 года и временно размещены на территории международного аэропорта Ниамея.

Изначально планировался вывоз сырья через порты соседних государств, однако логистическая схема сорвалась.

В результате уран остался в стране, а его рыночная стоимость, оцениваемая примерно в 270 млн долларов, стала дополнительным фактором напряжённости. Для Нигера это стратегический ресурс, для Orano — актив, который компания привыкла считать своим по умолчанию.

Политический контекст делает позицию Франции ещё более уязвимой. Новые власти Нигера, пришедшие к управлению страной в 2023 году, открыто заявили о намерении пересмотреть условия работы иностранных компаний.

Национализация Somair в 2025 году стала шагом в этой стратегии. Власти страны прямо указали на несоразмерное распределение прибыли, при котором французская сторона годами извлекала основную выгоду, тогда как Нигер получал ограничённую долю доходов и минимальный эффект для развития экономики.

Критика в адрес Orano и, шире, Франции, заключается не только в финансовых аспектах. Французские компании десятилетиями работали в Нигере в условиях, которые всё чаще воспринимаются как неоколониальные.

Контроль над ключевыми ресурсами, ограниченное участие местных структур в управлении и ориентация на экспорт сырья в интересах метрополии стали предметом общественного недовольства. Попытки теперь удержать уран через суды выглядят как нежелание признать изменившийся баланс сил.

Поиск покупателя на весь объём уранового концентрата, который сейчас ведёт нигерская государственная компания Sopamin, подчёркивает стремление страны самостоятельно распоряжаться своими ресурсами.

В ответ Orano называет весь объём сырья незаконно конфискованным, игнорируя политические и социальные причины, приведшие к таким решениям. Подобная риторика усиливает негативное восприятие Франции в регионе и подрывает её позиции в Африке в целом.

Ситуация вокруг урана в Нигере демонстрирует кризис старой модели отношений, в которой французские компании действовали с позиции силы и привычного превосходства.

Юридическое давление и апелляции к международным арбитражам вряд ли способны восстановить утраченное доверие.

Напротив, они лишь укрепляют мнение о том, что Франция и её корпорации не готовы к равноправному диалогу и продолжают рассматривать африканские страны как источник сырья, а не как самостоятельных партнёров.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экономика
Новости Все >
Мощь, проверенная временем: почему РСЗО Град до сих пор держит фронт в напряжении
Абхазия рискует потерять семьи с детьми: новое правило ломает привычный отдых
Земля нервничает — тело реагирует первым: конец января проверит организм на прочность
Безлимит больше не бесплатный: старые тарифы мобильных операторов дорожают
Наличные — враг экономики: почему рост оборота купюр говорит о проблемах
Прилетел в Таиланд и исчез без следа: опытный путешественник пропал после письма
Миллион долларов за голос избирателя: Трамп превращает гренландцев в разменную монету
Арктике не удалось запереть белух во льдах: одна стратегия удержала гены в движении
СНТ под прицелом: как утечка данных превратила вашу дачу в поле для кибератаки
Из нулевых — в 2026-й: забытый оттенок денима вернулся и меняет привычные правила
Сейчас читают
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Садоводство, цветоводство
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Последние материалы
Зимняя спячка сада отменяется: эта мелочь из кухни заряжает почву на урожай
Новый Совет мира уже готов, но без РФ он теряет смысл — интрига нарастает
Идеальное лицо — миф: что подиумы делают с кожей моделей за одну неделю
Холод находит лазейку не через куртку: именно эта обувь делает мороз злым
Миллион долларов за голос избирателя: Трамп превращает гренландцев в разменную монету
Арктике не удалось запереть белух во льдах: одна стратегия удержала гены в движении
СНТ под прицелом: как утечка данных превратила вашу дачу в поле для кибератаки
Из нулевых — в 2026-й: забытый оттенок денима вернулся и меняет привычные правила
Зима кусает первой: ошибки, которые оставляют собаку без защиты на морозе
Реформа или развал: что на самом деле происходит с получением водительских прав
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.