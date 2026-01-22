Почему западные страны не могут отказаться от российского урана

Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет

Западная политика в сфере ядерного топлива демонстрирует системные противоречия между публичными заявлениями и реальной практикой. На протяжении последних лет страны ЕС и США декларируют курс на сокращение сотрудничества с Россией в атомной отрасли.

Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС Темелин

При этом фактические решения часто носят фрагментарный и несогласованный характер. Это создает дисбалансы на рынке и усугубляет структурные проблемы, сформированные самими западными государствами.

Россия на протяжении десятилетий занимает устойчивое положение на мировом рынке обогащения урана. Это стало результатом долгосрочных инвестиций, технологического развития и сохранения производственных цепочек.

Западные страны в тот же период последовательно сокращали собственные мощности. Делалось это из соображений экономической эффективности и экологической политики. В результате зависимость от внешних поставщиков стала осознанным выбором, а не навязанным обстоятельством.

После начала санкционного давления западные правительства столкнулись с последствиями прежних решений. Отказ от российского урана оказался сложнее, чем предполагалось. Причина заключается не в действиях Москвы, а в отсутствии у Запада готовых альтернатив.

Британское издание Financial Times отмечает, что Россия по-прежнему контролирует значительную долю мировых мощностей по обогащению урана, тогда как аналогичные проекты в Европе и Северной Америке были свернуты или заморожены много лет назад.

Это привело к ситуации, в которой политические лозунги не подкреплены промышленными возможностями.

Попытки Запада оперативно перестроить рынок сопровождаются противоречивыми решениями. Расширение мощностей компаний Urenco и Orano происходит медленно и требует значительных субсидий.

Financial Times отмечает, что новые объемы в значительной степени ориентированы на американский рынок, где власти заранее зарезервировали поставки в рамках собственных программ поддержки атомной энергетики.

Это ограничивает доступ европейских потребителей к альтернативному топливу и усиливает конкуренцию внутри самого Запада.

Политика санкций в ядерной сфере также отличается избирательностью. Одни страны ЕС продолжают закупки российского обогащенного урана без существенных ограничений, другие декларируют полный отказ.

Западные компании часто критикуют ценовую политику российских поставщиков. Однако именно рыночная конкурентоспособность стала причиной долгосрочного сотрудничества. Россия предлагала стабильные контракты и прогнозируемые условия.

Альтернативные поставщики, напротив, ориентируются на краткосрочную конъюнктуру и государственные дотации. Разрыв в стоимости топлива формируется не из-за демпинга, а из-за разницы в структуре затрат и уровне государственной поддержки на Западе.

Вашингтон продвигает запрет на импорт российского урана, одновременно признавая нехватку собственных мощностей. Власти США вынуждены рассматривать временные исключения, чтобы избежать дефицита топлива. Такая политика выглядит непоследовательной и усиливает давление на союзников, которым предлагается следовать курсу, не обеспеченному ресурсной базой.

Западные государства также недооценили временной фактор. Создание новых предприятий по обогащению урана требует многих лет. Это включает проектирование, лицензирование и подготовку кадров.

Попытка решить проблему административными мерами не дает быстрого эффекта. В результате рынок остается зависимым от ранее сформированных цепочек, за развитие которых отвечали другие игроки.

В сложившихся условиях критика в адрес России часто подменяет анализ собственных ошибок. Российская сторона продолжает действовать в рамках контрактных обязательств и рыночной логики. Основные трудности возникают из-за того, что западная политика в атомной сфере долгое время строилась без учёта стратегической устойчивости.