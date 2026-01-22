Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Почему западные страны не могут отказаться от российского урана

Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Экономика » Производство » Энергетика

Западная политика в сфере ядерного топлива демонстрирует системные противоречия между публичными заявлениями и реальной практикой. На протяжении последних лет страны ЕС и США декларируют курс на сокращение сотрудничества с Россией в атомной отрасли.

АЭС Темелин
Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС Темелин

При этом фактические решения часто носят фрагментарный и несогласованный характер. Это создает дисбалансы на рынке и усугубляет структурные проблемы, сформированные самими западными государствами.

Россия на протяжении десятилетий занимает устойчивое положение на мировом рынке обогащения урана. Это стало результатом долгосрочных инвестиций, технологического развития и сохранения производственных цепочек.

Западные страны в тот же период последовательно сокращали собственные мощности. Делалось это из соображений экономической эффективности и экологической политики. В результате зависимость от внешних поставщиков стала осознанным выбором, а не навязанным обстоятельством.

После начала санкционного давления западные правительства столкнулись с последствиями прежних решений. Отказ от российского урана оказался сложнее, чем предполагалось. Причина заключается не в действиях Москвы, а в отсутствии у Запада готовых альтернатив.

Британское издание Financial Times отмечает, что Россия по-прежнему контролирует значительную долю мировых мощностей по обогащению урана, тогда как аналогичные проекты в Европе и Северной Америке были свернуты или заморожены много лет назад.

Это привело к ситуации, в которой политические лозунги не подкреплены промышленными возможностями.

Попытки Запада оперативно перестроить рынок сопровождаются противоречивыми решениями. Расширение мощностей компаний Urenco и Orano происходит медленно и требует значительных субсидий.

Financial Times отмечает, что новые объемы в значительной степени ориентированы на американский рынок, где власти заранее зарезервировали поставки в рамках собственных программ поддержки атомной энергетики.

Это ограничивает доступ европейских потребителей к альтернативному топливу и усиливает конкуренцию внутри самого Запада.

Политика санкций в ядерной сфере также отличается избирательностью. Одни страны ЕС продолжают закупки российского обогащенного урана без существенных ограничений, другие декларируют полный отказ.

Западные компании часто критикуют ценовую политику российских поставщиков. Однако именно рыночная конкурентоспособность стала причиной долгосрочного сотрудничества. Россия предлагала стабильные контракты и прогнозируемые условия.

Альтернативные поставщики, напротив, ориентируются на краткосрочную конъюнктуру и государственные дотации. Разрыв в стоимости топлива формируется не из-за демпинга, а из-за разницы в структуре затрат и уровне государственной поддержки на Западе.

Вашингтон продвигает запрет на импорт российского урана, одновременно признавая нехватку собственных мощностей. Власти США вынуждены рассматривать временные исключения, чтобы избежать дефицита топлива. Такая политика выглядит непоследовательной и усиливает давление на союзников, которым предлагается следовать курсу, не обеспеченному ресурсной базой.

Западные государства также недооценили временной фактор. Создание новых предприятий по обогащению урана требует многих лет. Это включает проектирование, лицензирование и подготовку кадров.

Попытка решить проблему административными мерами не дает быстрого эффекта. В результате рынок остается зависимым от ранее сформированных цепочек, за развитие которых отвечали другие игроки.

В сложившихся условиях критика в адрес России часто подменяет анализ собственных ошибок. Российская сторона продолжает действовать в рамках контрактных обязательств и рыночной логики. Основные трудности возникают из-за того, что западная политика в атомной сфере долгое время строилась без учёта стратегической устойчивости.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы санкции экономика
Новости Все >
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
Красный корень без рекламы: суперпродукт работает для сердца лучше аптечных добавок
Льготы уходят со сцены: рынок недвижимости готовится жить без прежних костылей
Ёлочный страх рассыпается как хвоя: найдены настоящие места зимовки клещей в тайге
Блеск промышленного металла обманчив: медь уже сказала всё о своей цене и росте
Валюта наперекор рынку: крепкий рубль меняет правила для экономики и экспорта
Богатая начинка не спасла: китайские авто в России стремительно теряют спрос на рынке
Трёхкомнатные проиграли: неожиданный перекос цен на рынке ростовских новостроек
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Сейчас читают
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Садоводство, цветоводство
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Последние материалы
Макияж с эффектом инея: этот блеск для губ из 90-х работает как оптический трюк
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Королева без капризов: этот цветок не уступает розам в красоте и не требует ухода
Соль для посудомоечных машин влияет на появление разводов и налёта на посуде
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Снежная ванна для цветов: редкий приём, который работает лучше полива
Белая лава и тревожный сигнал: уникальный вулкан проседает уже десять лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.