Олег Артюков

Хватит ли Европе смелости разорвать торговую сделку с США

Европа заморозила торговую сделку с США. Надолго ли
Экономика

Работа над торговым соглашением между США и ЕС фактически приостановлена. Причиной стало решение Европарламента заморозить процесс ратификации документа.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Этот шаг был предпринят на фоне заявлений Вашингтона, связанных с возможной аннексией Гренландии, сообщило агентство Bloomberg.

Торговый комитет Европарламента принял решение отложить голосование по соглашению на неопределённый срок. Такой формат отсрочки не предполагает конкретной даты возвращения к вопросу.

В результате сама перспектива окончательного заключения сделки между ЕС и США оказалась под серьёзным сомнением. В Брюсселе всё чаще говорят не о технических деталях соглашения, а о политической цене его утверждения.

Дополнительное давление на процесс оказали заявления руководства крупнейшей фракции Европарламента. Глава Европейской народной партии Манфред Вебер публично обозначил невозможность одобрения торгового соглашения на фоне обещаний президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы против европейских стран.

Акцент был сделан на необходимости пересмотра действующих торговых условий, включая отказ от нулевых пошлин на американскую продукцию. В институтах ЕС также звучали призывы приостановить практическую реализацию соглашения до тех пор, пока со стороны Вашингтона не прекратятся угрозы.

Торговое соглашение было заключено прошлым летом председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США. Документ уже частично применяется на практике. При этом юридически он остаётся незавершённым, поскольку требует одобрения Европарламента.

При определённой конфигурации голосов соглашение может быть либо отложено, либо полностью заблокировано. Ключевую роль в этом сценарии играет позиция Европейской народной партии и её возможное взаимодействие с леворадикальными политическими группами.

В дискуссию активно включилось руководство профильных комитетов Европарламента. Председатель торгового комитета Бернд Ланге призвал рассмотреть применение в отношении США инструмента ACI, известного как Anti-Coercion Instrument.

Этот механизм предусматривает широкий набор ответных мер. В него входят повышение таможенных пошлин, ограничения на доступ к государственным закупкам, запреты на инвестиции, а также усиление экспортного контроля. В европейских институтах этот инструмент нередко называют "торговой базукой".

Тема получила дополнительное развитие после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона. Он сообщил о намерении добиваться активации механизма ACI в случае подтверждения угроз Трампа о введении десятипроцентных пошлин против ряда европейских стран. Речь шла о возможном начале действия этих мер с 1 февраля. В списке стран оказались Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия.

Формальным основанием для пошлин были названы разногласия вокруг Гренландии. С учётом уже действующих тарифов совокупная нагрузка на товары из этих стран могла бы вырасти до 35 процентов. Такой уровень пошлин стал бы беспрецедентным для трансатлантических торговых отношений последних лет.

При этом сложности вокруг соглашения возникли задолго до конфликта, связанного с Гренландией. Евродепутаты начали высказывать недовольство сделкой ещё после апрельского введения США 50-процентных пошлин, которые были распространены как на союзников, так и на оппонентов. Этот шаг был воспринят в ЕС как сигнал о ненадёжности торговых договорённостей с Вашингтоном.

Реакция Белого дома на обсуждение ответных мер также не заставила себя ждать. Дональд Трамп указал, что европейские страны уже фактически используют элементы "торговой базуки".

В качестве примера он упомянул многомиллиардные штрафы, которые регуляторы ЕС накладывают на американские компании. По его оценке, подобная политика может обернуться негативными последствиями для самой Европы.

Впрочем, в среду по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп сообщил о достижении неких рамочных договорённостей вокруг сделки по Гренландии. И о том, что он не будет поднимать пошлины с 1 февраля для вышеуказанных европейских стран.

Однако ситуация ещё может поменяться. Поскольку Дания заявила, что не намерена вести переговоры по сделке насчёт Гренландии.

Ситуация вокруг соглашения высветила более широкий вопрос о способности ЕС к долгосрочной политической жёсткости. Европейские институты демонстрируют готовность использовать экономические рычаги давления.

И внутри Евросоюза сохраняются серьёзные разногласия. Разные страны по-разному оценивают риски торговой конфронтации с США.

История с "торговой базукой" показывает, что у Европы есть инструменты для ответных шагов. В то же время их применение требует политического консенсуса и готовности нести издержки.

Давление со стороны США усиливает внутренние противоречия в ЕС. Чем дольше продолжается неопределённость, тем сложнее сохранять единую линию поведения.

Решимость европейцев во многом будет зависеть от того, перерастёт ли торговой конфликт в системное противостояние. Пока действия ЕС выглядят скорее реактивными, чем стратегическими.

Евросоюз демонстрирует способность к символически жёстким заявлениям и подготовке мер. Однако вопрос о длительной выдержке и последовательности остаётся открытым.

В условиях экономической турбулентности и внутренних политических вызовов Европе всё сложнее удерживать высокий уровень конфронтационной устойчивости без ущерба для собственных интересов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы евросоюз европарламент
