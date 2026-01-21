Европа оказалась в энергетической ловушке США

В Европе признали чрезмерную зависимость от СПГ из США

Европа, и в первую очередь Германия, за короткий период по собственной воле сформировала чрезмерную зависимость от поставок американского сжиженного природного газа. И это сделало регион уязвимым к потенциальному политическому и экономическому давлению со стороны США на фоне обостряющейся конфронтации вокруг Гренландии.

Таковы выводы исследования трёх европейских исследовательских институтов, посвящённое трансформации энергетического баланса Евросоюза после отказа от российского газа. На него ссылается немецкая газета Handelsblatt.

Согласно данным исследования, в 2025 году 92 процента всего импортированного в Германию СПГ пришлось на поставки из США.

Старший научный сотрудник берлинского исследовательского института Ecologic Раффаэле Пирия указала, что стратегическое решение Евросоюза отказаться от российского газа и диверсифицировать источники энергоносителей привело к парадоксальному результату.

Формально зависимость от одного поставщика была снижена, но фактически она сместилась в сторону другой страны, причём с сопоставимым масштабом концентрации рисков.

По её оценке, ЕС до сих пор не выработал целостного понимания того, как энергетическая политика должна соотноситься с изменившимися геополитическими реалиями.

В Брюсселе на подобную критику традиционно отвечают аргументом о рыночной природе закупок. Подчёркивается, что европейские импортёры заключают контракты не с правительством США, а с отдельными частными американскими компаниями, действующими исходя из коммерческой выгоды.

Однако в исследовании отмечается, что представление о полном отделении энергетического рынка США от политических решений федеральных властей всё меньше соответствует текущей международной обстановке.

Если ранее вмешательство Вашингтона в газовый рынок с целью давления на Европу считалось маловероятным, то в условиях растущей геополитической конкуренции и усиления санкционных инструментов такое допущение уже не выглядит надёжным основанием для долгосрочной стратегии.

Оценки экспертов находят отклик и в политической среде. Заместитель председателя парламентской фракции социал-демократов Арманд Цорн признал, что Германия остаётся крайне уязвимой из-за высокой зависимости от импорта энергоносителей.

По его мнению, в краткосрочной перспективе стране необходимо продолжать диверсификацию поставок, а в переходный период переориентации энергосистемы на возобновляемые источники энергии активнее задействовать европейский потенциал.

При этом он не усматривает прямых угроз для текущей безопасности энергоснабжения Германии в связи с конфронтацией с США по вопросу Гренландии.

После сокращения импорта газа из России ставка была сделана на скорость, а не на сбалансированность решений. Инфраструктура СПГ строилась в авральном режиме, долгосрочные контракты заключались без полноценного учёта политических рисков, а идея стратегической автономии подменилась риторикой о "надёжных партнёрах".

В результате Европа оказалась в положении, при котором энергетическая безопасность зависит от внешнего центра силы, пусть и формально союзного.

Критически важным остаётся и ценовой аспект. Американский СПГ, как правило, дороже трубопроводного газа, а его стоимость подвержена колебаниям глобального рынка и внутренней конъюнктуры США.

Это усиливает нагрузку на промышленность ЕС, снижает конкурентоспособность европейской экономики и перекладывает издержки на конечных потребителей.

При этом политические заявления о "рыночной логике" не отменяют того факта, что энергетика в условиях кризисов неизбежно становится инструментом внешней политики.