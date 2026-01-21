Апельсины обогнали бананы и виноград: как изменились фруктовые ценники в России

Цены на фрукты в России меняются неравномерно, и один из привычных продуктов неожиданно оказался лидером по снижению стоимости. Апельсины подешевели заметнее остальных, опередив виноград и бананы. Такая динамика выделяется даже на фоне замедления инфляции. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Апельсины

Апельсины — главный ценовой рекордсмен

Апельсины стали самым подешевевшим фруктом в стране. Средняя цена снизилась на 17,8% по сравнению с 2024 годом и составила 162,2 рубля за килограмм. Это самый выраженный спад среди популярных фруктов, представленных на российском рынке.

Эксперты связывают такую динамику с ростом предложения и стабильными импортными поставками, что позволило сгладить сезонные колебания цен.

Как изменились цены на другие фрукты

Виноград занял второе место по снижению стоимости. За год он подешевел на 12%, и к концу декабря его средняя цена составила 248,2 рубля за килограмм. На третьей позиции оказались бананы, которые потеряли в цене 8,4% и стоили в среднем 151,3 рубля за килограмм.

Груши также стали доступнее, хотя и менее заметно. Их стоимость снизилась на 5,1%, до 256,2 рубля за килограмм в среднем по стране.

Фрукты и инфляция: общий фон

Ценовая динамика на фрукты развивалась на фоне умеренной инфляции. Общий уровень инфляции в России составил 5,59%. В декабре рост цен замедлился до 0,32% в месячном выражении против 0,42% в ноябре.

Продовольственная инфляция в годовом выражении к концу года составила 5,24%, следует из данных Росстата. Это означает, что снижение цен на отдельные фрукты оказалось заметнее средних показателей по продуктовой корзине.

Сравнение: какие фрукты стали доступнее

Если сравнивать основные позиции, апельсины показали наиболее резкое удешевление. Бананы остались самыми доступными по абсолютной цене, а виноград и груши, несмотря на снижение, по-прежнему относятся к более дорогому сегменту. Такая картина подчёркивает разницу между процентным падением цены и фактической стоимостью на полке.

Советы по выбору фруктов

Сравнивайте цены за килограмм, а не за упаковку. Обращайте внимание на сезонные предложения. Учитывайте сорт и страну происхождения. Помните о пищевых ограничениях, особенно при высоком содержании сахара.

Популярные вопросы

Почему апельсины подешевели сильнее других?

Сыграли роль стабильные поставки и рост предложения на рынке.

Какие фрукты остаются самыми дешёвыми?

По средней цене лидируют бананы, несмотря на менее заметное снижение.

Влияет ли инфляция на стоимость фруктов?

Да, но отдельные категории могут дешеветь быстрее общего уровня инфляции.