Олег Артюков

Финансовые чудеса: рост цен на золото компенсирует России потери от заморозки активов на Западе

Bloomberg: Россия фактически компенсировала потери от заморозки активов на Западе
С 2022 года стоимость золотого запаса России выросла на 216 миллиардов долларов. В результате ценового ралли золота укрепилась почти вся финансовая позиция страны, лишённой доступа к крупной части своих зарубежных резервов, отмечает Bloomberg.

Такой финансовый эффект оказался близок по масштабу к замороженным российским активам в западных странах — примерно 244 млрд долларов, констатирует агентство.

Объём международных резервов к концу 2025 года достигал порядка 755 млрд долларов, из которых на золото приходилось 326,5 млрд долларов.

По данным агентства, доля золота в структуре резервов увеличилась вдвое по сравнению с началом конфликта, когда её доля составляла около 21 процент против 43 процентов в декабре 2025 года. На фоне недоступности валютных резервов это золото стало ключевым активом, способным частично компенсировать утраченный доступ к западным рынкам.

Резкий рост цен на золото, по оценке Bloomberg, связан с несколькими факторами.

Во-первых, сохраняется высокий спрос со стороны центральных банков по всему миру, которые рассматривают золото как защитный актив в условиях нестабильной глобальной экономики.

Во-вторых, давление инфляции и геополитическая неопределённость усиливают привлекательность золота как "убежища" для капитала. В 2025 году цена драгметалла увеличилась примерно на 65 процентов, что стало самым мощным годовыми приростом с 1979 года.

С начала 2026 года цена продолжила восхождение, превысив отметку 4700 долларов за унцию. Такие темпы роста сделали этот актив одним из главных факторов укрепления резервов.

Одновременно золото оказалось практически единственным резервным активом, которым Россия может распоряжаться относительно свободно.

С начала конфликта российский металл был отторгнут от западных финансовых инфраструктур, включая крупные внебиржевые рынки, что привело к исключению российского золота из оборота в Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Такие ограничения усложняют операции с металлом, но не препятствуют его учёту и роли в структуре резервов.

Причина, по которой ситуация сложилась именно так, не сводится к одному фактору. Западные санкции резко ограничили доступ России к своим зарубежным активам. После начала конфликта государственные средства на сумму около 210 млрд евро (примерно 244 млрд долларов) были заморожены странами ЕС и в странах Группы семи.

Из них значительная часть — около 180 млрд евро — находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Эта структура выполняет функции крупного депозитария для международных ценных бумаг, и после введения санкций российские бумаги оказались недоступны для распоряжения.

Попытки использовать эти замороженные активы в интересах Украины также сталкиваются с трудностями. В ЕС обсуждались идеи предоставить так называемый репарационный кредит Украине с использованием этих средств, но чётких договорённостей по этому вопросу достигнуто не было.

Проект подразумевал бы использование замороженных активов для финансирования восстановительных и оборонных потребностей Украины, но процесс согласования юридических, политических и международно-правовых аспектов оказался сложным, а позиции стран ЕС в этом вопросе остаются разными.

В результате именно политика Запада по заморозке активов создание предпосылки для того, чтобы значительная часть национального богатства оказалась "замороженной" вне контроля Москвы.

Однако резкий рост мировых цен на золото стал своего рода финансовым ответом на эти трудности. Он позволил России компенсировать значительную долю утраченных активов и укрепить свою позицию в международной финансовой архитектуре.

Текущее соотношение показывает, что золото стало не просто статьёй баланса, но стратегическим инструментом преодоления экономических ограничений со стороны Запада.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
