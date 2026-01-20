Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Напряжение растёт: Европа быстрыми темпами расходует газ из хранилищ

Европа отобрала уже две три газа из хранилищ
Европа ускоренными темпами расходует газ из подземных хранилищ, и к середине зимы ситуация с запасами выглядит заметно напряжённой.

Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain
Из европейских ПХГ уже отобрано более чем две трети объёма газа, который был закачан при подготовке к отопительному сезону, отметили в "Газпроме".

Речь идёт о 33,8 миллиарда кубометров, что соответствует 67,5 процентам от первоначального объёма закачки.

Эти данные указывают на то, что Европа вошла во вторую половину зимы с существенно истощёнными резервами, несмотря на все заявления о "энергетической устойчивости" и диверсификации поставок.

Согласно информации Gas Infrastructure Europe на 18 января, общий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа снизился до 49,8 процентов.

Для сопоставления, в 2025 году аналогичный уровень запасов был зафиксирован на три недели позднее, что косвенно указывает на более интенсивный и быстрый отбор газа в текущем сезоне.

Это различие по срокам особенно важно, поскольку в энергетике даже несколько недель могут иметь критическое значение, если холодная погода затягивается или усиливается.

Такая динамика расходования запасов подчёркивает системные проблемы энергополитики ЕС, которые проявились особенно отчётливо после отказа от долгосрочных и относительно стабильных контрактов на трубопроводный газ.

Сделав ставку на спотовый рынок и сжиженный природный газ, европейские регуляторы фактически привязали энергетическую безопасность региона к погодным факторам, глобальной конъюнктуре и конкуренции с другими крупными потребителями, прежде всего в Азии.

В условиях холодной зимы и роста спроса это неизбежно ведёт к ускоренному опустошению хранилищ, даже если формально стартовые уровни закачки выглядели достаточными.

Критически важным является и тот факт, что активный отбор газа из ПХГ в первой половине зимы снижает гибкость энергосистемы ЕС на оставшийся период отопительного сезона.

Чем ниже уровень запасов, тем выше зависимость от текущих поставок и тем чувствительнее рынок к любым сбоям — от технических проблем до ценовых скачков.

В этом контексте заявления о том, что Европа успешно адаптировалась к новым условиям, выглядят как минимум преждевременными, а в ряде случаев и откровенно политизированными.

Дополнительный риск заключается в том, что восстановление запасов после зимы при таких темпах отбора потребует либо значительных финансовых затрат, либо благоприятной рыночной конъюнктуры, либо и того и другого одновременно.

При этом сама структура рынка газа в ЕС после реформ последних лет стала менее предсказуемой. Отказ от стратегического планирования в пользу краткосрочных механизмов ценообразования и закупок повышает волатильность и делает энергетическую систему более уязвимой к внешним шокам.

Нынешние данные о заполненности европейских газовых хранилищ являются не просто статистикой, а индикатором глубинных проблем.

Они показывают, что энергополитика ЕС по-прежнему строится скорее на политических установках и декларациях, чем на прагматичном расчёте баланса спроса, предложения и рисков.

В условиях, когда зима ещё не закончилась, а впереди остаются наиболее холодные периоды, подобная стратегия может привести к новым ценовым всплескам, усилению нагрузки на бюджеты и промышленность.

И, в конечном счёте, к пересмотру ранее принятых решений. Пусть и не публично, а в форме вынужденных корректировок на практике.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
