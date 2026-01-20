Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Зарплаты, о которых не говорят вслух: сколько зарабатывают врачи в коммерческих клиниках

Экономика

Высокие доходы в столичной медицине всё чаще становятся реальностью не только для топ-менеджеров, но и для практикующих врачей с учёной степенью. Коммерческий сектор предлагает условия, которые заметно отличаются от среднерыночных, особенно в узкоспециализированных направлениях.

Где сосредоточены самые высокие доходы

Согласно данным, с которыми ознакомилось издание, врачи с учёной степенью, работающие в коммерческих клиниках Москвы, могут зарабатывать до 550 тыс. рублей в месяц. Наибольшее количество вакансий для специалистов с академическим бэкграундом зафиксировано в сфере медицины и фармацевтики. Эти направления существенно опережают другие отрасли по уровню предлагаемых доходов.

Далее в рейтинге следуют наука и образование, информационные технологии и информационная безопасность, а также государственные организации и консалтинг в области стратегического развития. Однако именно медицинская сфера остаётся исключением, где наличие учёной степени напрямую влияет на уровень заработной платы, а не рассматривается лишь как дополнительное преимущество.

Практика важнее статуса

Работодатели в большинстве отраслей ориентируются прежде всего на практический опыт кандидатов, а не на сам факт обучения в аспирантуре или наличие степени доктора наук. Формальный академический статус чаще играет второстепенную роль при определении условий труда и уровня дохода.

В медицине ситуация иная. Здесь учёная степень остаётся значимым фактором, который напрямую отражается на размере вознаграждения, особенно в сочетании с опытом работы и востребованной специализацией. Это делает коммерческие клиники одним из немногих сегментов рынка, где академическая карьера может приносить ощутимый финансовый эффект.

Доходы по специальностям

По данным по коммерческим клиникам Москвы при полной занятости, средняя зарплата врача-репродуктолога составляет 260 тыс. рублей в месяц, а максимальная достигает 550 тыс. рублей. Анестезиологи-реаниматологи в среднем зарабатывают около 200 тыс. рублей, при этом верхняя планка для опытных специалистов составляет 420 тыс. рублей.

Средний доход врачей-онкологов оценивается в 190 тыс. рублей, максимальный — также 420 тыс. рублей. Акушеры-гинекологи и кардиологи получают в среднем по 160 тыс. рублей в месяц, однако при наличии учёной степени и стажа работы от пяти лет их доход может вырасти до 450 тыс. и 370 тыс. рублей — сообщает издание "Постньюс".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
