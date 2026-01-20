Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Стоп-кран: глава Минфина США предлагает Европе не отвечать на американские пошлины

Глава Минфина США посоветовал Европе сделать глубокий вдох и успокоиться
Экономика » Правила игры » Бизнес

Министр финансов США Скотт Бессент обратился к европейским странам с предложением воздержаться от ответных шагов на новые американские таможенные пошлины, увязанные с ситуацией вокруг Гренландии.

Флаг Гренландии
Фото: commons.wikimedia.org by Nanopixi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Гренландии

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения риторики между Вашингтоном и рядом ключевых европейских столиц и стала попыткой снизить градус напряжённости в момент, когда конфликт рискует выйти за рамки экономических мер и перейти в плоскость стратегического противостояния.

"Я говорю всем — сядьте, сделайте глубокий вдох, не принимайте ответные меры", — заявил глава американского Минфина во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Можно понять это так, будто глава американского Минфина дал понять, что Белый дом не заинтересован в немедленной эскалации. Бессент фактически предложил европейцам паузу, время на охлаждение эмоций и поиск решений без зеркальных санкций.

В его словах читался расчёт на то, что импульсивный ответ ЕС и отдельных государств только ускорит раскручивание спирали торговой войны, последствия которой будут болезненны для обеих сторон.

Особое внимание Бессент уделил роли президента США Дональда Трампа, который должен прибыть в Давос в среду.

Министр подчеркнул, что Трамп готов рассматривать предложения по урегулированию разногласий, связанных с Гренландией, и не закрыт для переговоров.

Этот сигнал был адресован прежде всего европейским лидерам и бизнес-элитам, присутствующим на форуме, для которых предсказуемость торговых условий имеет критическое значение.

Поводом для столь жёсткой дискуссии стала публикация Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. В ней президент США объявил о введении таможенных пошлин в размере десяти процентов на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции.

Эти меры, согласно заявлению, должны действовать до момента достижения договорённостей о "полном и окончательном приобретении" Гренландии Соединёнными Штатами. С 1 февраля решение вступает в силу, а уже с 1 июня ставка пошлин должна вырасти до 25 процентов, что делает угрозу экономически ощутимой и для производителей, и для потребителей.

Гренландия формально входит в состав Дании на правах автономной территории, обладая широкими внутренними полномочиями. При этом остров имеет ключевое стратегическое значение.

Исторический контекст лишь усиливает сложность ситуации. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген, помимо союзнических обязательств в рамках НАТО, подписали отдельный договор о защите Гренландии.

В соответствии с этим соглашением США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. На практике это означало размещение американской военной инфраструктуры и длительное присутствие США в регионе.

Именно этот факт Вашингтон сегодня может рассматривать как аргумент в пользу особого статуса своих интересов на острове.

Однако для Европы подобная логика выглядит крайне опасной. Использование тарифов для давления на суверенные решения союзников подрывает доверие внутри трансатлантического блока.

Для Дании вопрос Гренландии является не только экономическим, но и символическим.

В то же время крупнейшие экономики ЕС, включая Германию и Францию, рискуют понести прямые убытки от новых пошлин, что делает их позицию особенно чувствительной.

Призыв Скотта Бессента не отвечать немедленно можно рассматривать как попытку выиграть время и перевести конфликт в переговорное русло.

Вашингтон, по всей видимости, осознаёт, что резкая торговая конфронтация с Европой ослабит позиции США на фоне глобальной конкуренции и усилит альтернативные центры силы.

Для Европы же дилемма заключается в выборе между демонстрацией принципиальности и прагматичным расчётом экономических потерь.

Ситуация вокруг Гренландии в очередной раз показывает, насколько тесно переплетены экономика, политика и безопасность в современном мире.

Таможенные пошлины становятся не просто инструментом защиты рынка, а элементом большой геополитической игры.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы европа экономика
