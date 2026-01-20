Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Бизнес в индустрии гостеприимства начинается с управления людьми: интервью с Виктор

Экономика

Ресторанный и развлекательный бизнес часто воспринимается как мир эмоций, красивых пространств и громких событий. Однако за внешней стороной индустрии всегда стоит сложная управленческая работа, где ключевым ресурсом остаются люди.

Виктория Пресная, executive-менеджер и стратег в сфере индустрии гостеприимства и nightlife
Фото: из личного архива Виктории Пресной
Виктория Пресная, executive-менеджер и стратег в сфере индустрии гостеприимства и nightlife

Виктория Пресная, executive-менеджер и стратег в сфере индустрии гостеприимства и nightlife, убеждена: без системного управления командами невозможно построить устойчивый бизнес.

— Виктория, вы много лет работаете в одной из самых сложных отраслей. Почему именно управление людьми вы считаете определяющим фактором успеха?

— Потому что в индустрии гостеприимства результат создаётся ежедневно. Это не производство, где можно один раз настроить процесс. Здесь всё зависит от решений, которые люди принимают каждый день: как они общаются с гостями, как реагируют на нестандартные ситуации, как соблюдают финансовую дисциплину. Если команда не понимает целей и правил, бизнес становится неуправляемым.

— Значимая часть вашей карьеры связана с крупными проектами холдинга Soho Family Group. С какими масштабами вам приходилось работать?

— Это были большие, многоплощадочные системы: десятки подразделений и команды численностью от нескольких сотен до тысячи человек. В таких условиях невозможно управлять вручную. Необходима чёткая структура, распределение ответственности и единые стандарты — как операционные, так и управленческие.

— Какие принципы вы считаете ключевыми в работе с большими командами?

— Прозрачность и предсказуемость. Люди должны понимать, за что они отвечают, как оценивается их результат и какие решения они могут принимать самостоятельно. Когда правила понятны, снижается уровень стресса и ошибок, а качество работы растёт. Контроль ради контроля не работает — работает система.

— Вам приходилось управлять проектами с очень высокими оборотами. Как в таких условиях сохранять стабильность команды?

— За счёт структуры и уважения. Когда процессы выстроены, сотрудники не находятся в постоянном режиме "пожара". Это снижает выгорание и текучесть кадров. Стабильная команда напрямую влияет на финансовый результат: меньше потерь, выше сервис, выше доверие гостей.

— Под вашим управлением отдельные площадки достигали оборота до сотен миллионов рублей в месяц. Какую роль в этом сыграло управление персоналом?

— Ключевую. Финансовые показатели — это отражение работы людей. Мы внедряли финансовые модели, системы внутреннего контроля, протоколы предотвращения потерь, но параллельно инвестировали в развитие управленческого состава. Без сильных менеджеров на местах масштабирование невозможно.

— В индустрии часто говорят, что главное — эмоции гостя. Вы с этим согласны?

— Эмоции важны, но они не могут быть фундаментом. Если внутри бизнеса хаос, гость рано или поздно это почувствует. Эмоция должна опираться на порядок: мотивированную команду, понятные процессы и финансовую прозрачность. Только тогда она становится устойчивой.

— Вы также занимаетесь исследовательской и аналитической работой. Зачем практикующему управленцу научные публикации?

— Это способ осмыслить опыт и превратить практические решения в модели, которые могут использовать другие. Мои публикации посвящены операционному контролю, цифровизации и снижению потерь в индустрии гостеприимства. Это попытка говорить об управлении не интуитивно, а профессиональным языком.

— Над чем вы работаете сейчас?

— Над обобщением управленческого опыта и подготовкой книги. Она будет посвящена системному подходу к управлению в ресторанном и развлекательном бизнесе, с особым акцентом на работу с командами.

— Какую главную ошибку вы видите у собственников и начинающих менеджеров?

— Недооценку человеческого фактора. Либо людей пытаются жёстко контролировать, либо, наоборот, пускают всё на самотёк. И в том и в другом случае бизнес теряет устойчивость. Когда есть система, люди становятся главным активом, а не источником проблем.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Новости Все >
25 января Юрий Грымов прочитает лекцию об эпохе Возрождения
Сон с макияжем бьет по коже: ночью запускается процесс, который вы блокируете
Бойня в Каракасе: выживший кубинский боец раскрывает неизвестные детали ночной атаки
Военные действия в Сирии открыли ящик Пандоры: последствия затронут весь регион
Солнце сорвалось с цепи: магнитная буря делает с Землёй то, чего давно не было
Скрытая ловушка на вашем заборе: как камера на участке может стать причиной иска
Антидроновый купол для Украины: сможет ли страна реализовать амбициозный проект
Разрыв с прошлым: что изменится для Молдавии после выхода из СНГ
За кулисами золотой лихорадки: кто на самом деле подогревает цены на металл
Банки сворачивают выгодные вклады: что делать клиентам прямо сейчас
Сейчас читают
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Томаты сортов Санька и Белый налив дают урожай без пасынкования
Садоводство, цветоводство
Томаты сортов Санька и Белый налив дают урожай без пасынкования
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Садоводство, цветоводство
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
Пока соседи воюют с жарой и шлангами, этот куст превращает засуху в цветущий спектакль
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Последние материалы
Бизнес в индустрии гостеприимства начинается с управления людьми: интервью с Виктор
Сон с макияжем бьет по коже: ночью запускается процесс, который вы блокируете
Бойня в Каракасе: выживший кубинский боец раскрывает неизвестные детали ночной атаки
Рождественский кактус станет фейерверком: именно так его доводят до пышного цветения
В Антарктиде открыли хранилище ледяной памяти Земли — Science & Vie
Продление работы детсадов до 20:00 получило поддержку в Госдуме - депутат Милонов
Смешивают и выигрывают: приём в интерьере, который в 2026 году будет повсюду
Военные действия в Сирии открыли ящик Пандоры: последствия затронут весь регион
География как приговор: сербские размышления о войне и выборе
Серебро подорожало за год на 190 процентов. И рост цен не останавливается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.