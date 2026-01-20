Цена на серебро обновила рекорд: в чем причина скачка до 95 долларов за унцию

Серебро подорожало за год на 190 процентов. И рост цен не останавливается

Биржевые цены на серебро обновили максимум, впервые в истории превысив отметку 95 долларов за унцию.

Фото: Openverse by sprottmoney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Слитки серебра

Во вторник фьючерсы на серебро с поставкой в марте подорожали на 7,72 процента и к 12:00 мск достигли уровня 95,37 долларов за унцию, что следует из данных торгов на бирже Comex.

Резкий рост котировок стал одним из самых заметных движений на рынке драгоценных металлов за последние годы и зафиксировал новый ценовой ориентир для инвесторов и участников отрасли.

Основным драйвером скачка цен стало усиление спроса на защитные активы. Инвесторы стремились обезопасить капиталы на фоне обострения геополитической и торговой напряжённости, связанной с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных торговых ограничений в отношении ряда европейских стран.

Речь идёт о конфликте вокруг Гренландии, который приобрёл не только дипломатическое, но и экономическое измерение, усилив неопределённость на глобальных рынках.

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года в отношении товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет введена десятипроцентная таможенная пошлина на весь объём поставок в Соединённые Штаты.

Эти меры, по его словам, будут действовать до момента достижения соглашения о покупке Гренландии.

В ответ страны ЕС рассматривают возможность введения зеркальных пошлин и ограничений доступа американских компаний на европейский рынок.

Подобное развитие событий усилило риски эскалации торговой войны между США и Европой, что традиционно поддерживает спрос на драгоценные металлы как инструменты сохранения стоимости.

С начала второго срока Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что Гренландия, крупнейший в мире остров, принадлежащий Дании, необходима США с точки зрения национальной безопасности.

Эти заявления усилили напряжённость в отношениях с европейскими союзниками и стали дополнительным фактором нестабильности, который рынки заложили в цены активов.

Рост цен на серебро формировался не одномоментно и не ограничивается только текущим спором вокруг Гренландии. По оценке стратега Saxo Bank Оле Хансена, ралли на рынке драгоценных металлов набирало обороты в течение нескольких месяцев.

Макроэкономические и геополитические факторы постепенно создавали всё более неблагоприятную среду для инвесторов, ориентированных исключительно на финансовые активы. Ситуация вокруг Гренландии лишь усилила уже существующий тренд, став катализатором ускорения роста котировок.

За последние 12 месяцев серебро подорожало более чем на 190 процентов, что делает его одним из самых доходных сырьевых активов за этот период.

Существенную роль сыграл промышленный спрос, который в прошлом году привёл к беспрецедентному дефициту на физическом рынке.

Аналитики BMI, дочерней компании Fitch Solutions, отмечают, что дефицит сформировался на фоне роста потребления серебра в электронике, энергетике и других высокотехнологичных отраслях.

По их оценке, нехватка металла сохранится в течение всего 2026 года, прежде всего из-за повышенного инвестиционного спроса, который накладывается на структурные ограничения предложения.

Ограниченность предложения является ключевой особенностью рынка серебра. Аналитики "Альфа-Инвестиций" указывают, что около 70 процентов мировой добычи серебра осуществляется как побочный продукт при разработке месторождений меди и цинка.

Это означает, что нарастить добычу серебра в короткие сроки практически невозможно без увеличения производства базовых металлов.

Пока добыча меди не демонстрирует сопоставимых темпов роста, предложение серебра остаётся жёстко ограниченным, что усиливает ценовое давление в условиях растущего спроса.

Дополнительную поддержку рынку защитных активов оказывает совокупность политических и финансовых рисков.

На этом фоне серебро всё чаще рассматривается не только как промышленный металл, но и как полноценный инвестиционный актив.

Главный операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкарян отмечает устойчивый спрос со стороны различных категорий покупателей, включая частных инвесторов, институциональные фонды и участников физического рынка.

По его оценке, рынок серебра находится в структурной "бычьей" фазе, а краткосрочный ценовой диапазон может составить от ста долларов до 144 долларов за унцию. Он также ожидает сохранения восходящей динамики в первом квартале 2026 года.

В совокупности текущие факторы формируют редкое сочетание инвестиционного и промышленного спроса, ограниченного предложения и повышенной геополитической неопределённости.

Это делает рынок серебра одним из ключевых индикаторов глобальных рисков и объясняет, почему обновление исторического максимума стало не разовым событием, а отражением более глубинных процессов в мировой экономике и финансовой системе.