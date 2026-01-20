Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Утром позже, вечером спокойнее: как может измениться расписание детских садов

Продление работы детсадов до 20:00 получило поддержку в Госдуме - депутат Милонов
Экономика

Идея продлить работу детских садов до восьми вечера получила поддержку в Госдуме. Депутаты считают, что нынешний режим давно не учитывает реальный график занятых родителей. Более гибкий подход, по их мнению, может снять одну из самых острых бытовых проблем семей с детьми. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему график детсадов предлагают пересмотреть

Вопрос о времени работы детских садов поднимается не первый год, но сейчас он вновь оказался в центре внимания. По мнению парламентариев, действующий режим во многом унаследован от советской системы, когда рабочий день у большинства начинался рано и заканчивался одинаково.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отметил, что современный рынок труда устроен иначе. Многие родители начинают работать позже, а возвращаются домой значительно позже привычных пяти или шести часов вечера. В результате семьи вынуждены искать нянь, отпрашиваться с работы или постоянно спешить, чтобы успеть забрать ребёнка.

"Большинство детских садов до сих пор живут по модели, сформированной ещё в советское время", — заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

Гибкость вместо единого расписания

По словам Милонова, универсальный режим посещения детского сада перестал отвечать потребностям родителей. Он считает, что система должна быть более гибкой и учитывать разные форматы занятости. Это касается не только вечернего времени, но и утра.

Депутат подчеркнул, что родителям должно быть удобно приводить ребёнка не обязательно к семи утра, а, например, к девяти. Аналогично и с вечерним временем — возможность забрать ребёнка ближе к 20:00 стала бы серьёзным подспорьем для работающих семей.

Как продление работы может повлиять на семьи

Продление графика детских садов рассматривается как мера поддержки родителей, особенно тех, кто работает полный день или имеет ненормированный график. Такой подход может снизить уровень стресса, уменьшить расходы на дополнительные услуги и повысить доступность дошкольного образования.

Кроме того, гибкий режим может быть особенно актуален для крупных городов, где дорога от работы до дома занимает значительное время, а также для семей с одним работающим родителем.

Сравнение: текущий режим и предложенные изменения

При нынешнем графике большинство детских садов закрываются в 17:00-18:00, что вынуждает родителей подстраивать работу под режим учреждения. Предлагаемое продление до 20:00 даёт дополнительное время и снижает риск опозданий.
Гибкий формат с разным временем прихода и ухода может заменить жёсткое расписание, сделав систему более адаптивной к реальной жизни.

Советы родителям: на что обратить внимание

  1. Уточняйте в своём детском саду возможность расширенного графика.

  2. Обсуждайте инициативу с родительским комитетом и администрацией.

  3. Следите за решениями региональных властей — именно они будут внедрять изменения.

  4. Оценивайте, насколько продлённый режим действительно подходит вашему ребёнку.

Популярные вопросы о продлении работы детских садов

Будет ли продление обязательным для всех садов?

Скорее всего, речь идёт о возможности выбора, а не об обязательном режиме.

Повлияет ли это на стоимость детского сада?

Вопрос финансирования пока обсуждается, возможны разные модели.

Коснётся ли инициатива частных детсадов?

В первую очередь изменения обсуждаются для государственных учреждений.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дети госдума родители общество
