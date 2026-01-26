Образовательные технологии нового поколения: что придёт на смену классическим LMS

В эпоху, когда цифровая трансформация перестала быть трендом и стала необходимым условием развития образования, особенно важны эксперты, которые способны не только исследовать новые технологические подходы, но и внедрять их на практике.

Фото: из личного архива Марии Гоголевой Мария Гоголева, специалист по образовательным технологиям

Наша героиня — Мария Гоголева, специалист по образовательным технологиям, чья профессиональная траектория объединяет академическую глубину, прикладные исследования и опыт разработки цифровых решений для обучения.

Имея фундаментальное образование в области управления и финансов, она рано сместила фокус к EdTech, освоив современные цифровые компетенции, от информационных систем и мобильных приложений до генеративного ИИ. Работая в Институте непрерывного медицинского образования, она участвовала в создании цифровых курсов, внедрении LMS-решений и исследовательских проектах, которые повысили эффективность онлайн-обучения и вовлечённость слушателей. Результаты её работ регулярно публикуются в научных журналах, она выступает на конференциях, имеет награды за исследования и продолжает развивать экспертность на международных программах, включая курсы Wharton и IBM по ИИ.

В рамках нашего интервью мы поговорим о том, что придёт на смену классическим LMS, как меняется роль искусственного интеллекта в обучении и какие технологии действительно способны задать новое направление развитию образования в ближайшие годы.

— Сегодня многие организации продолжают опираться на классические LMS. Как бы вы описали их ключевые преимущества и ограничения в текущих условиях?

— Сегодняшние классические LMS хорошо решают базовые административные задачи: хранение курсов, выдача заданий, контроль посещаемости, тесты, отчётность и соответствие регуляторным требованиям. Они дают прозрачность для менеджмента, понятные роли и права, централизованный контроль всей учебной активности. Но именно эта "централизация и линейность" становится ограничением. Мало персонализации, слабая работа с данными в реальном времени, фокус на курсе, а не на развитии компетенций. В условиях гибридной работы и непрерывного обучения этого уже недостаточно.

— Какие изменения в поведении учащихся и ожиданиях специалистов стали наиболее заметными за последние 5-7 лет и почему традиционные LMS перестали им соответствовать?

— За 5-7 лет обучающиеся стали гораздо менее терпимы к "учебе ради галочки" и к тяжёлым интерфейсам. Они привыкли к UX уровня коммерческих сервисов, мобильности и микроформатов контента. Специалисты ожидают, что обучение будет быстро интегрироваться в рабочий процесс: короткие модули, моментальная обратная связь, связь с реальными задачами и карьерными шагами. Традиционные LMS, заточенные под курсы на 36-72 часа и формальные отчёты, не поспевают за таким образом потребления контента. Отсюда ощущение "слона из прошлого", даже если функционально система всё ещё работает.

— Как вы считаете, какие технологические тренды оказывают самое сильное давление на устаревание классических систем?

— Наибольшее давление создают три группы трендов: ИИ и аналитика, мобильность (микрообучение) и интеграция с рабочими инструментами. Появились ожидания адаптивных рекомендаций "как в стриминге", интеллектуального поиска по контенту и ассистентов, помогающих учиться и работать. Одновременно обучение смещается в мессенджеры, мобильные приложения, внутрь корпоративных сервисов и не терпит изолированных "островов" вроде закрытой LMS. Классические системы, построенные вокруг веб-кабинета и линейного курса, технологически не успевают догонять эту связность.

— Если обобщить, каких возможностей в первую очередь не хватает современным LMS, чтобы эффективно поддерживать обучение сегодня?

— Если обобщить, современным LMS больше всего не хватает персонализации, "умной" работы с данными и гибкости интеграций. Система должна не просто хранить курсы, а понимать, где человек находится в развитии компетенций, что ему рекомендовать дальше и как связать это с задачами и KPI. Необходимы глубокие API и готовые коннекторы к HR-системам, таск-менеджерам, BI-панелям, корпоративным мессенджерам. И, конечно, инструменты для создания разнообразного опыта: симуляции, практико-ориентированные кейсы, peer-to-peer взаимодействие, а не только тест и SCORM-курс.

— Какие признаки "следующего поколения" образовательных платформ вы уже наблюдаете в индустрии? Что отличает их философию от традиционных решений?

— У "следующего поколения" платформ меняется сама философия. Вместо "электронного журнала с курсами" это становится центр управления развитием талантов и компетенций. Такие решения строятся вокруг навыков, профилей и сценариев развития, а не вокруг дисциплин и учебных планов. Они стремятся быть не монолитом, а экосистемой, которая подключает внешние библиотеки, симуляторы, контент-провайдеров и внутренние базы знаний. Важный сдвиг — в сторону поддержки совместного обучения: комьюнити, наставничество, проектные форматы, а не только индивидуальное прохождение курса.

— Какую роль, по вашему мнению, будут играть интеллектуальные обучающие системы на основе ИИ?

— Интеллектуальные системы на основе ИИ начинают играть роль "второго преподавателя" и "второго методиста" одновременно. Для обучающегося это персональный тьютор, который помогает разобраться, объясняет по-другому, даёт дополнительные примеры, предлагает тренировки под слабые места. Для администраторов и методистов — это аналитический слой, который показывает пробелы в контенте, предсказывает отток, помогает переформулировать задания, генерирует черновики материалов. В перспективе ИИ будет не отдельной функцией, а встроенным слоем во все элементы платформы.

— Изменится ли архитектура образовательных платформ будущего? Мы уйдём к модульным экосистемам, супер-приложениям или распределённым микросервисам?

— Архитектура, скорее всего, будет уходить в сторону модульных экосистем и микросервисов с возможностью собирать нужный "стек" под конкретную организацию. Кому-то ближе модель "супер-приложения", где пользователь видит единый фронт, а внутри работают десятки сервисов, связанных через шину данных. Главное — это не выбрать один "правильный" паттерн, а обеспечить открытость: API-подход, событийные шины, коннекторы к внешним сервисам, чтобы платформа не становилась очередным монолитным "слоем бетона". Образ будущего не одна гигантская LMS, а связанная экосистема, в центре которой пользователь и его данные.

— Какие риски и вызовы сопровождают переход от классической LMS к новым форматам?

— Переход от классической LMS к новым форматам всегда сопровождается серьёзными рисками. Технически это миграция данных, интеграции с существующими системами, вопросы безопасности и соблюдения регуляторных требований. Организационно — сопротивление пользователей, необходимость переучивать преподавателей и сотрудников, изменение процессов оценки и отчётности. Стратегически — риск увлечься модными технологиями и потерять смысл. Платформа может стать сложнее, дороже и менее понятной, если не связать её напрямую с задачами бизнеса и измеримыми эффектами.

— Можете привести реальный пример проекта или платформы, который уже демонстрирует черты "LMS нового поколения"? Что делает его прорывным?

— В качестве примера можно привести крупные корпоративные LXP-решения, которые уже демонстрируют черты "LMS нового поколения". Например, платформы, совмещающие каталоги внешнего контента, внутренние курсы, карьерные треки и ИИ-рекомендации. Их прорывность в том, что они переводят логику с "пройди обязательный курс" на "построй свою траекторию развития под карьерные цели и задачи бизнеса". Такие платформы собирают контент из разных источников, строят персональные подборки, предлагают обучение прямо в рабочем контексте (in-app learning) и связывают это с HR-процессами. По сути, это уже не просто LMS, а динамическая среда развития компетенций в компании.