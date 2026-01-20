Энергетическая независимость: миф или реальность для Европы

В Германии потребовали отказаться от поставок газа из США

Немецкая партия "Зелёные" вновь подняла вопрос энергетической зависимости Европы, на этот раз напрямую увязав его с торговым давлением со стороны США.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ СНГ

Глава парламентской фракции партии Катарина Дрёге фактически предложила использовать отказ от американского СПГ как инструмент политического и экономического ответа Вашингтону.

По её логике, именно жёсткие и чувствительные меры являются единственным способом воздействия на Дональда Трампа. Который, считает Дрёге, не реагирует на дипломатические аргументы и призывы к диалогу.

В середине января Трамп объявил о введении с 1 февраля десятипроцентных пошлин на товары из восьми стран Евросоюза, включая ФРГ. Эти меры напрямую связаны с позицией европейских государств, не поддержавших идею перехода Гренландии под протекторат США.

Более того, уже с июня ставка должна вырасти до 25 процентов, а сами пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет заключена сделка о покупке Гренландии США.

На этом фоне Дрёге напомнила о другом, не менее чувствительном обязательстве Евросоюза — обещании закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд евро.

По её оценке, такая сделка формирует чрезмерную зависимость от одного поставщика и противоречит самой логике энергетической безопасности, о которой в ЕС говорят уже не первый год.

Формально речь идёт о диверсификации и снижении рисков, но на практике, как считают "Зелёные", Европа лишь меняет одного доминирующего партнёра на другого.

Скепсис по поводу масштабного импорта американского СПГ действительно звучал в европейской политике и раньше. Однако до последнего времени он оставался скорее фоновым.

Ситуация изменилась после того, как стало ясно, что энергетические договорённости могут использоваться США в связке с торговыми и геополитическими требованиями.

Не случайно Европарламент лишь сейчас приостановил ратификацию соглашения о закупках СПГ, подписанного главой Еврокомиссии в конце июля 2025 года.

До появления претензий на Гренландию Брюссель, по сути, был готов закрывать глаза на потенциальные риски.

При этом у Евросоюза практически не осталось пространства для манёвра. В конце прошлого года была одобрена программа полного отказа от российских энергоресурсов к концу 2027 года. Более того, Еврокомиссия настаивает на разрыве контрактов на поставки российского СПГ уже в первой половине 2026 года.

В такой конфигурации американский сжиженный природный газ стал для многих стран ЕС ключевым элементом энергобаланса, а не просто одной из альтернатив. Отказ от него в короткие сроки неизбежно приведет к дефициту и росту цен.

Возникает и ещё один крайне неудобный вопрос, о котором в политических заявлениях предпочитают говорить вскользь. Если поставки СПГ из США сократятся или прекратятся, Европе придется компенсировать выпадающие объёмы.

Реалистичных вариантов немного. Возобновляемые источники пока не способны закрыть такой разрыв, а инфраструктура для импорта СПГ из других регионов ограничена.

В итоге наиболее доступным решением может оказаться возврат к бурому углю — самому грязному виду топлива среди всех углеводородов. Такой сценарий будет прямым ударом по климатической повестке, которую те же "Зелёные" долгие годы продвигали как безальтернативную.

Наконец, нельзя игнорировать и внутриполитический контекст в самой ФРГ. "Зелёные" больше не находятся у власти. После уверенной победы ХДС/ХСС коалиция "Светофор" распалась, Олафа Шольца на посту канцлера сменил Фридрих Мерц, а партия Дрёге оказалась в оппозиции.

Это существенно расширяет пространство для резких и даже популистских заявлений, которые не требуют немедленной проверки на реализуемость. В оппозиции гораздо проще требовать жёстких шагов, чем нести ответственность за последствия энергетического кризиса.

В итоге ЕС оказался зажат между собственными климатическими обещаниями, отказом от российских энергоресурсов и растущей зависимостью от США, которые всё чаще демонстрируют готовность использовать экономику как инструмент давления.