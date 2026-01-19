Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Секретные встречи в Брюсселе: как Европа планирует ответить США

В ЕС хотят применить против США торговую базуку
Экономика » Правила игры » Бизнес

Европейские страны начали обсуждать введение ответных тарифов и расширенных экономических санкций против США на фоне резкого обострения отношений с администрацией Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia by Arminius at Dutch Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License
Поводом стали угрозы Вашингтона ввести новые экспортные пошлины, а также политический конфликт вокруг Гренландии.

Обострение ситуации усилило напряжённость в трансатлантических отношениях и поставило под сомнение перспективы дальнейшего торгово-экономического диалога между сторонами.

Дональд Трамп объявил, что восемь европейских государств столкнутся с повышением американских тарифов. С 1 февраля ставка должна составить десять процентов. С 1 июня она может вырасти до 25 процентов.

Повышение произойдёт в том случае, если не будет достигнуто соглашение о передаче Гренландии в собственность Соединённых Штатов. Это условие вызвало резкую критику в Европе.

Под действие предлагаемых мер подпадают Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Новые пошлины не заменят уже действующие тарифы, а будут к ним добавлены.

В настоящее время экспортные тарифы США составляют десять процентов для Великобритании и 15 процентов для стран ЕС. Таким образом, совокупная нагрузка на европейских экспортёров может существенно возрасти.

В ответ на угрозу эскалации тарифной войны региональные дипломаты провели экстренную встречу в Брюсселе. Переговоры состоялись в воскресенье и были посвящены выработке единой линии поведения. Основной задачей стало определение допустимых мер давления на США без немедленного разрыва экономических связей.

По данным источников, Франция заняла наиболее жёсткую позицию и настаивала на задействовании максимальных инструментов давления.

Речь идёт об использовании механизма ЕС, известного как инструмент противодействия принуждению, или Anti-Coercion Instrument, ACI.

Этот механизм был создан как средство защиты от экономического давления со стороны третьих стран. В европейских институтах он давно рассматривается как крайняя мера. Его применение может привести к серьёзным последствиям для американского бизнеса.

ACI позволяет ограничивать доступ поставщиков из США на рынок ЕС. Он также даёт возможность исключать американские компании из участия в гостендерах стран блока.

Дополнительно могут вводиться ограничения на экспорт и импорт товаров и услуг. В инструмент заложены меры, касающиеся прямых иностранных инвестиций. Именно поэтому его часто называют "ядерной" опцией экономической политики ЕС.

В политических кругах этот механизм также получил неофициальное название "большая базука". Он рассматривается как прямой ответ на тарифную стратегию Дональда Трампа.

При этом инструмент ни разу не применялся на практике. Его эффективность и последствия остаются предметом теоретических оценок. Это сдерживает часть европейских лидеров от немедленного запуска процедуры.

Несмотря на жёсткую риторику, руководство ЕС заявляет о готовности к диалогу с США. В ближайшие дни планируются контакты для попытки урегулировать разногласия по вопросу Гренландии.

Европейская сторона опасается, что быстрый переход к санкциям может запустить неконтролируемую торговую войну. Такая война нанесёт ущерб обеим экономикам на фоне и без того нестабильной глобальной конъюнктуры.

Financial Times сообщает, что ЕС параллельно рассматривает введение тарифов на американские товары на сумму 93 млрд евро, что эквивалентно 108 млрд евро.

Этот пакет может стать промежуточной мерой давления. Он менее радикален, чем применение ACI, но всё равно способен затронуть ключевые отрасли американского экспорта. В Брюсселе обсуждают сочетание тарифных мер и политических сигналов.

Одновременно Reuters указывает на возможную приостановку работы Европарламента над торговым соглашением между ЕС и США. Договор был заключён в прошлом июле и рассматривался как шаг к снижению взаимных барьеров.

Голосование по отмене ряда импортных пошлин ЕС на американские товары было запланировано на 26-27 января. Теперь процесс может быть отложен на неопределённый срок.

Нынешняя ситуация отражает более глубокий кризис в трансатлантических отношениях. Торговые споры всё чаще используются как инструмент политического давления. Вопрос Гренландии стал символом этого подхода. Экономические меры применяются для достижения геополитических целей.

Для ЕС использование ACI станет прецедентом. Оно покажет готовность блока защищать свои интересы жёсткими методами.

Для США ответные меры Европы могут означать потерю части рынка и усиление изоляционных тенденций.

А в долгосрочной перспективе конфликт может ускорить фрагментацию мировой торговли.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы европа санкции экономика
