Что стоит за растущей долей золота в портфеле миллиардера из Гонконга

Миллиардер из Гонконга вложил четверть состояния в золото. И всем советует

Гонконгский миллиардер Чеа Ченг Хай, ранее управлявший инвестиционным фондом Value Partners, в последние годы последовательно увеличивал долю вложений в драгоценные металлы и в итоге направил в них значительную часть своего личного состояния.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Золотые слитки

По данным Bloomberg, он не только сам сделал золото ключевым элементом своей стратегии сохранения капитала, но и рекомендует другим инвесторам рассматривать его как базовый защитный актив.

Чеа Ченг Хай входит в совет директоров финансового холдинга Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd., который владеет Гонконгской фондовой биржей, и возглавляет инвестиционный комитет этого холдинга, что придаёт его оценкам дополнительный вес на финансовом рынке Азии.

Источники агентства отмечают, что на текущий момент на драгоценные металлы приходится около четверти всех активов Чеа Ченг Хая. Общий объём его состояния оценивается примерно в 1,4 млрд долларов. Для сравнения, ещё год назад доля золота и других металлов составляла около 15 процентов портфеля.

Таким образом, рост был не резким, а поступательным, что подчёркивает стратегический, а не спекулятивный характер его решений.

Сам инвестор подчёркивает, что никогда не рассматривал золото как инструмент краткосрочной торговли. В интервью Bloomberg News он заявил: "Я был очень терпеливым инвестором — я покупал драгоценные металлы, не торговал ими и считал их частью своих сбережений на всю жизнь".

По его словам, именно этот подход и привёл к тому, что доля таких активов со временем неизбежно увеличивалась.

Инвестировать в драгоценные металлы Чеа начал ещё в 2008 году, на фоне мирового финансового кризиса. Тогда объёмы были сравнительно небольшими.

Существенное наращивание позиций произошло примерно через десять лет, когда он приобрёл крупные пакеты паёв ETF, обеспеченных физическим золотом.

Помимо этого, он инвестировал в акции золотодобывающих компаний, физические слитки и монеты.

Принципиальной особенностью его стратегии является отказ от сложных финансовых инструментов. Чеа подчёркивает, что он только покупает активы, связанные с золотом, и никогда их не продаёт.

Он не использует деривативы или структурированные продукты и не прибегает к заёмным средствам для инвестирования, считая кредитное плечо источником системного риска.

Говоря о рекомендациях для частных и институциональных инвесторов, Чеа Ченг Хай предлагает классическую, но адаптированную к текущей ситуации модель распределения активов.

По его мнению, оптимальным является портфель, состоящий из 60 процентов акций, 20 процентов облигаций и 20 процентов драгоценных металлов, прежде всего золота. Такая структура, по его оценке, позволяет сбалансировать потенциал роста и защиту от глобальных потрясений.

Он подчёркивает, что в условиях повышенной неопределённости именно золото выполняет роль страхового актива, а не источника доходности.

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd., в совете директоров которого состоит Чеа, управляет не только Гонконгской фондовой биржей, но и Гонконгской фьючерсной биржей, Лондонской биржей металлов, а также рядом клиринговых компаний.

Это делает холдинг одним из ключевых инфраструктурных игроков глобального финансового рынка, особенно в сегменте торговли металлами. На этом фоне личная инвестиционная стратегия одного из его руководителей выглядит показательной для оценки долгосрочных тенденций.

По словам Чеа Ченг Хая, после заморозки российских активов в 2022 году и на фоне усиления геополитической напряжённости вокруг Венесуэлы и Ирана мир фактически вступил в период массового "бегства активов".

Он отмечает, что состоятельные азиатские семьи всё чаще выводят капитал из США и возвращают его в регион, опасаясь санкций или потенциальной конфискации. В такой среде золото воспринимается как универсальный инструмент сохранения стоимости, не зависящий от конкретной юрисдикции или эмитента.

В начале 2026 года Чеа заявил, что развитие событий полностью подтверждает его прежние прогнозы. Он указал на влияние геополитики. По его словам, именно эти факторы формируют устойчивый спрос на золото и серебро.

Особое внимание Чеа уделяет вопросу формы владения золотом. По его словам, физический металл имеет принципиальное преимущество перед "бумажными" инструментами.

"Если у вас есть физическое золото на складе или в банковском сейфе, никто вам ничего не должен", — заявил он.

Его собственные активы обеспечены золотом, которое хранится в государственном хранилище в аэропорту Гонконга. По мнению Чеа, для инвесторов из Азии покупка физического золота является более надёжной стратегией.

Он также позитивно оценивает перспективы серебра, стоимость которого, по его словам, за последний год выросла примерно в три раза, что указывает на растущий интерес к альтернативным защитным металлам.

Чеа Ченг Хай стал соучредителем фонда Value Partners в 1993 году. Эта управляющая компания стала первой зарегистрированной в Гонконге. К 2017 году под управлением Value Partners находились активы на сумму 17 млрд долларов.

В 2010 году Чеа запустил фонд Value Gold ETF, предназначенный для хранения физических слитков золота в хранилище аэропорта Гонконга. По данным источников Bloomberg, он остаётся крупнейшим владельцем этого фонда с долей 1,3 млрд гонконгских долларов, что эквивалентно примерно 167 млн долларов США.

Динамика рынка в январе лишь усилила интерес инвесторов к драгоценным металлам. В понедельник, 19 января, цены на золото и серебро достигли новых исторических максимумов.

В выходные Трамп объявил о введении десятипроцентной пошлины против восьми стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В ответ страны ЕС рассматривают возможность введения ответных пошлин и планируют ограничить доступ американских компаний на свой рынок.

На торгах 19 января котировки мартовских фьючерсов на золото на бирже Comex в моменте выросли на 2,23 процента и достигли уровня 4698 долларов за унцию. Фьючерсы на серебро с поставкой в марте поднимались на 6,6 процентов, до 94,4 долларов за унцию.

Столь резкий рост подтверждает, что рынок закладывает в цены сценарий длительной геополитической конфронтации и роста протекционизма.