Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости

ЕС успешно выполняет план по укреплению зависимости от поставок газа из США
Экономика » Сырье » Газ

ЕС уже довёл закупки сжиженного природного газа у США до 25 процентов от своего годового импорта. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

По её словам, такой уровень закупок стал прямым следствием выбранного Евросоюзом курса на полный и окончательный отказ от газа из России, при том что выпадающие объёмы необходимо чем-то заместить.

Эта информация наглядно демонстрирует текущее состояние энергетической политики Евросоюза и одновременно выявляет её системные противоречия. Провозглашённая цель энергетической независимости на практике обернулась жёсткой привязкой к одному внешнему поставщику, причём поставщику более дорогого и технологически сложного ресурса.

Американский СПГ стал для ЕС не временным решением, а структурным элементом энергетического баланса.

Отказ от российского трубопроводного газа объяснялся соображениями безопасности и политической целесообразности. Однако экономическая логика этого решения изначально была вторичной.

Газ из России обеспечивал стабильные поставки по долгосрочным контрактам и по относительно низкой цене. Его замещение сжиженным газом привело к росту стоимости энергии для промышленности и населения.

Импорт СПГ из США требует развитой инфраструктуры. Речь идёт о терминалах для приёма, регазификации и распределения газа. Эти объекты строятся в ускоренном режиме и за счёт государственных средств. В результате финансовая нагрузка ложится на бюджеты стран ЕС и на конечных потребителей. При этом значительная часть прибыли уходит американским экспортёрам и трейдерам.

Доля США в импорте газа ЕС продолжает расти. Это усиливает зависимость Евросоюза от политических и экономических решений Вашингтона. Американский газ не является гарантированно стабильным ресурсом. Его поставки зависят от конъюнктуры мирового рынка, внутренних потребностей США и ценовой ситуации в Азии. В случае роста цен или дефицита поставки могут быть переориентированы.

Европейская промышленность уже сталкивается с последствиями такой политики. Высокие цены на энергию снижают конкурентоспособность металлургии, химической отрасли и машиностроения. Компании сокращают производство или переносят мощности за пределы ЕС. Это подрывает долгосрочный экономический потенциал региона.

Параллельно Евросоюз декларирует курс на зелёный переход и снижение выбросов. Однако массовый импорт СПГ плохо сочетается с этой стратегией. Производство, сжижение и транспортировка газа сопровождаются значительными выбросами метана. Экологический эффект оказывается хуже, чем при использовании трубопроводного газа.

Решение полностью отказаться от газа из России было принято без выработки сбалансированной альтернативы. В результате ЕС оказался в положении, когда политические лозунги подменили прагматичный расчёт. Доля американского СПГ в 25 процентов стала не символом диверсификации, а показателем новой зависимости.

Заявление Анны-Кайсы Итконен отражает официальную позицию Еврокомиссии, но не снимает ключевых вопросов. Откуда будет поступать газ в долгосрочной перспективе. По какой цене его будут покупать европейские страны. И кто в конечном итоге оплатит последствия этой политики.

Энергетическая стратегия Евросоюза всё больше строится на краткосрочных решениях. Они позволяют закрывать текущие дефициты, но не формируют устойчивую модель.

Рост импорта СПГ из США лишь фиксирует этот перекос. Вместо энергетической автономии ЕС получил дорогую и уязвимую систему снабжения, зависимую от внешних факторов и политической конъюнктуры.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы газ европа импорт энергетика
Новости Все >
Легкий способ стать энергичнее: как свежий воздух меняет продуктивность
Ожидание перелома: почему конфликт вокруг Украины стал для Сербии личным
Зелень как лекарство: почему петрушка и укроп должны быть в каждой тарелке
Оружие против стресса, которое у вас уже есть: как укротить внутреннее напряжение
Цена непонимания: что теряют россияне из-за языкового барьера в интернет-шопинге
Стеновые панели вместо плитки в ванной стали трендом 2026 года
Тест на верность Вашингтону: что решил спор о Гренландии для отношений ЕС и России
Красота, которая убивает: чем грозит установка нештатных огней на вашем автомобиле
Ловушка для ВСУ: почему Славянск станет концом обороны противника
Оценки за поведение в школах: как они на самом деле скажутся на отношении к учебе
Сейчас читают
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Садоводство, цветоводство
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Популярное
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают, где купить

Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыши-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Последние материалы
Зелень как лекарство: почему петрушка и укроп должны быть в каждой тарелке
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов
Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений
Оружие против стресса, которое у вас уже есть: как укротить внутреннее напряжение
Кровати с подъёмным механизмом выходят из интерьерных трендов — DesignMag
Цена непонимания: что теряют россияне из-за языкового барьера в интернет-шопинге
Зимняя обрезка плодовых и декоративных деревьев снижает риск заболеваний
Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез
Пилатес улучшает контроль дыхания при тренировке пресса
Древесная зола на снегу снижает кислотность почвы у плодовых деревьев весной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.