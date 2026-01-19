ВЭФ в Давосе: Трамп приезжает с сенсационными заявлениями, добивая глобалистов

Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений

Трамп неожиданно станет главным участником форума в Давосе — пропагандиста ненавистной ему глобализации. Президент США разнесёт своих противников в пух и прах.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Давос собрался вести диалог с Трампом

Ежегодная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2026 года в Давосе пройдет пройдет с 19 по 23 января под девизом "Дух диалога". Западные СМИ пестрят заголовками: "Как спасти старый мир", "Восторжествует ли здравый смысл в Давосе", "Подчинится ли мир Трампу" и так далее.

После ухода по обвинениям в коррупции Клауса Шваба, форум собрали главы BlackRock Ларри Финк и швейцарский фармацевтический магнат Андре Хоффман.

Официально лидеры обсудят, "как возобновить сотрудничество и создать новые модели взаимодействия в условиях ослабления доверия, напряженных альянсов и геополитических рисков". По мнению американских и европейских аналитиков, в Давосе, вероятно, будут обсуждаться следующие темы:

"война России с Украиной";

перспективы мировой торговли и рынков,

искусственный интеллект,

вероятность "вторжения Китая на Тайвань" ;

риски обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного протестами в Иране.

Одна из тем, которая точно отойдет на второй план, — это изменение климата, по причине презрения к этой теме Трампа. Ключевые слова, которые когда-то активно использовались в повестке ВЭФ: справедливое налогообложение, борьба с коррупцией, устойчивое развитие и социальная справедливость — в официальных заявлениях форума практически отсутствуют.

Трамп не собирается вести диалог с глобалистами

Трамп, как ожидается, будет присутствовать физически с выступлением в среду. Вместе с ним приедут государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и специальный посланник Стив Виткофф.

В прошлом году Трамп появился в Давосе он-лайн, чтобы пригрозить ввести повсеместные пошлины, призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону и потребовал от Федеральной резервной системы немедленно снизить процентные ставки. И надо сказать преуспел в выполнении сказанного.

Только за последние несколько недель президент США доказал, что на этом не остановится. Трамп направил войска для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и пригрозил нападением на Иран и аннексией Гренландии. Так что дух диалога с глобалистами ему будет найти чрезвычайно трудно. Предскажем, что наоборот, Трамп поразит союзников очередными агрессивными заявлениями и продемонстрирует очень низкую веру в глобальную элиту, что заставит её задуматься о том, а оказалась ли она на правильной стороне истории. Конечно, будут призывы вкладываться в экономику США.

Давос как собрание глобалистов на этом закончится. Очень показательно, что Финк, который ранее продвигал повестку изменения климата, теперь ни слова о ней не говорит. В последние месяцы он добивался поддержки Трампа в своих усилиях по приобретению двух портов в Панамском канале и пожертвовал не менее 2,5 миллионов долларов на обустройство бального зала Белого дома.

Зачем едет в Давос Дмитриев?

На форуме ожидается присутствие более 60 глав государств или правительств, а также 55 министров экономики и финансов и более 800 руководителей или председателей крупных корпораций. В числе ключевых фигур, которые, как ожидается, посетят мероприятие, — президент Nvidia Дженсен Хуанг, генеральный директор Microsoft Сатья Надела и основатель и генеральный директор Anthropic Дарио Амодей. Приедет и лидер киевского режима Владимир Зеленский, ничего утешительного ему сказано не будет, судя по последнему заявлению, что Украина менее склонна к мирным переговорам, чем Россия

Официальная делегация России не принимает участия в ВЭФ в Давосе, обещан приезд Кирилла Дмитриева, вероятно, как "засланного казачка".

Читайте Telegram-канал автора.