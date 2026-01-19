Чёрная икра: почему этот деликатес не дешевеет и никогда не станет массовым продуктом

Не сейчас и не в будущем: чёрная икра не станет дешевле

Чёрная икра остаётся одним из самых дорогих продуктов на мировом рынке и в обозримой перспективе не имеет предпосылок к удешевлению.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чёрная икра

Ключевая причина высокой цены заключается в самой природе производства этого деликатеса: выращивание осетровых до стадии получения икры занимает в среднем семь-восемь лет, сказал РИА "Новости" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

За столь длительный цикл неизбежно растут затраты на корма, электроэнергию, ветеринарное обслуживание, оплату труда, логистику и инфраструктуру аквакультуры, что автоматически закладывается в конечную стоимость продукции.

По итогам 2025 года российские предприятия произвели 65 тонн чёрной икры. И это отражает текущие возможности отрасли при существующих технологических и биологических ограничениях.

Целенаправленных мер по снижению цены на чёрную икру предприниматься не будет, поскольку сам производственный процесс не позволяет сделать продукт массовым или дешёвым без потери качества и экономической устойчивости хозяйств.

Даже гипотетическое возобновление промышленного вылова осетровых в естественных водоёмах, на которое периодически указывают как на возможный фактор удешевления, не рассматривается как решение ценового вопроса.

В случае такого сценария икра будет пастбищной, то есть связанной с искусственным воспроизводством: необходимо вырастить малька, выпустить его в естественную среду, затем отловить взрослую рыбу.

Этот цикл ещё более затратен и рискован, чем садковое или бассейновое выращивание, а значит, подобная икра окажется не дешевле, а потенциально дороже.

Ожидания, что рыба и икра должны быть максимально доступными по цене, не имеют под собой объективной экономической основы. На глобальном рынке чёрная икра стабильно относится к категории премиальных товаров.

Такая ситуация характерна не только для России, но и для стран с давними традициями производства и потребления этого продукта, например Иран и Азербайджан. Ограниченность биоресурса, длительный период воспроизводства осетровых и строгие международные меры по охране видов формируют устойчиво высокий ценовой коридор.

Современное производство чёрной икры практически полностью сместилось в сторону аквакультуры. После введения международных ограничений на вылов диких осетровых и экспорт икры из природных популяций именно фермерские хозяйства стали основным источником продукции.

Ведущие производители инвестируют значительные средства в замкнутые системы водоснабжения, селекцию, контроль качества воды и генетики стада.

Это высокотехнологичное направление, близкое по структуре затрат к фармацевтике или виноделию с длительной выдержкой, где капитал "замораживается" на годы до получения первой товарной партии.

Спрос на чёрную икру концентрируется прежде всего в сегменте HoReCa высокого уровня, в luxury-ритейле, а также среди состоятельных частных потребителей.

Основные рынки потребления — страны Европы, Ближнего Востока, Восточной Азии и Северной Америки. В последние годы заметен рост интереса со стороны Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии, где чёрная икра воспринимается как статусный продукт и элемент гастрономической культуры высокого класса.

Внутренний спрос в России также сохраняется, но он ограничен уровнем доходов и сезонностью, при этом значительная часть продукции ориентирована на экспорт или премиальный внутренний рынок.

То есть чёрная икра объективно остаётся нишевым и дорогим продуктом. Длительный цикл выращивания, постоянный рост издержек, технологическая сложность производства и ограниченность биологического ресурса формируют устойчивую модель, в которой снижение цены противоречит как экономической логике, так и мировой практике.

Дикая рыба и продукция из неё при существующих ограничениях и впредь будут восприниматься как эксклюзив, а не как товар массового потребления, что полностью соответствует их реальной ценности на глобальном рынке.