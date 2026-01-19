Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Чёрная икра: почему этот деликатес не дешевеет и никогда не станет массовым продуктом

Не сейчас и не в будущем: чёрная икра не станет дешевле
Экономика » Аграрный сектор » Рыбное хозяйство

Чёрная икра остаётся одним из самых дорогих продуктов на мировом рынке и в обозримой перспективе не имеет предпосылок к удешевлению.

Чёрная икра
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чёрная икра

Ключевая причина высокой цены заключается в самой природе производства этого деликатеса: выращивание осетровых до стадии получения икры занимает в среднем семь-восемь лет, сказал РИА "Новости" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

За столь длительный цикл неизбежно растут затраты на корма, электроэнергию, ветеринарное обслуживание, оплату труда, логистику и инфраструктуру аквакультуры, что автоматически закладывается в конечную стоимость продукции.

По итогам 2025 года российские предприятия произвели 65 тонн чёрной икры. И это отражает текущие возможности отрасли при существующих технологических и биологических ограничениях.

Целенаправленных мер по снижению цены на чёрную икру предприниматься не будет, поскольку сам производственный процесс не позволяет сделать продукт массовым или дешёвым без потери качества и экономической устойчивости хозяйств.

Даже гипотетическое возобновление промышленного вылова осетровых в естественных водоёмах, на которое периодически указывают как на возможный фактор удешевления, не рассматривается как решение ценового вопроса.

В случае такого сценария икра будет пастбищной, то есть связанной с искусственным воспроизводством: необходимо вырастить малька, выпустить его в естественную среду, затем отловить взрослую рыбу.

Этот цикл ещё более затратен и рискован, чем садковое или бассейновое выращивание, а значит, подобная икра окажется не дешевле, а потенциально дороже.

Ожидания, что рыба и икра должны быть максимально доступными по цене, не имеют под собой объективной экономической основы. На глобальном рынке чёрная икра стабильно относится к категории премиальных товаров.

Такая ситуация характерна не только для России, но и для стран с давними традициями производства и потребления этого продукта, например Иран и Азербайджан. Ограниченность биоресурса, длительный период воспроизводства осетровых и строгие международные меры по охране видов формируют устойчиво высокий ценовой коридор.

Современное производство чёрной икры практически полностью сместилось в сторону аквакультуры. После введения международных ограничений на вылов диких осетровых и экспорт икры из природных популяций именно фермерские хозяйства стали основным источником продукции.

Ведущие производители инвестируют значительные средства в замкнутые системы водоснабжения, селекцию, контроль качества воды и генетики стада.

Это высокотехнологичное направление, близкое по структуре затрат к фармацевтике или виноделию с длительной выдержкой, где капитал "замораживается" на годы до получения первой товарной партии.

Спрос на чёрную икру концентрируется прежде всего в сегменте HoReCa высокого уровня, в luxury-ритейле, а также среди состоятельных частных потребителей.

Основные рынки потребления — страны Европы, Ближнего Востока, Восточной Азии и Северной Америки. В последние годы заметен рост интереса со стороны Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии, где чёрная икра воспринимается как статусный продукт и элемент гастрономической культуры высокого класса.

Внутренний спрос в России также сохраняется, но он ограничен уровнем доходов и сезонностью, при этом значительная часть продукции ориентирована на экспорт или премиальный внутренний рынок.

То есть чёрная икра объективно остаётся нишевым и дорогим продуктом. Длительный цикл выращивания, постоянный рост издержек, технологическая сложность производства и ограниченность биологического ресурса формируют устойчивую модель, в которой снижение цены противоречит как экономической логике, так и мировой практике.

Дикая рыба и продукция из неё при существующих ограничениях и впредь будут восприниматься как эксклюзив, а не как товар массового потребления, что полностью соответствует их реальной ценности на глобальном рынке.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экспорт продукты питания
Новости Все >
Стеновые панели вместо плитки в ванной стали трендом 2026 года
Тест на верность Вашингтону: что решил спор о Гренландии для отношений ЕС и России
Красота, которая убивает: чем грозит установка нештатных огней на вашем автомобиле
Ловушка для ВСУ: почему Славянск станет концом обороны противника
Оценки за поведение в школах: как они на самом деле скажутся на отношении к учебе
Гренландия или Украина: эта тема определит приоритеты Европы в ближайшее время
Цветы для Элджернона вернулись: прошлое на сцене столкнулось с настоящим
Цвет Bedford Gray станет актуальным для кухонь в 2026 году — Better Homes & Gardens
Новые правила СНТ поменяют порядок оформления общего имущества — ОСН
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Сейчас читают
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Туризм
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Популярное
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают, где купить

Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыши-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
С разгромом курдов в Сирии риски для России резко возрастают Любовь Степушова Братский народ или антироссийский таран: СВО заставила сделать жёсткий вывод Виктор Пахомов "ЛуАЗ" создал ранний внедорожник на базе "Запорожца" Сергей Милешкин
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Последние материалы
Овечкин отказался участвовать в акции с радужной символикой
Продажи электромобилей в России в 2025 году снизились почти на 30%
С разгромом курдов в Сирии риски для России резко возрастают
Системы антифрода массово ограничили карты россиян — юрист Микони
Стеновые панели вместо плитки в ванной стали трендом 2026 года
Тест на верность Вашингтону: что решил спор о Гренландии для отношений ЕС и России
Красота, которая убивает: чем грозит установка нештатных огней на вашем автомобиле
Ловушка для ВСУ: почему Славянск станет концом обороны противника
Дилеры прогнозируют рост цен на автомобили в России весной 2026 года
Снег и сильные морозы повышают риск повреждения гортензий и рододендронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.