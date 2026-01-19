Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Банки нажали на стоп-кран: с начала года россиянам ограничили доступ к миллионам карт и счетов

Экономика

С начала 2026 года многие россияне столкнулись с неожиданными ограничениями по банковским картам и счетам. Финансовые организации усилили контроль операций, что привело к массовым блокировкам. Новые правила затронули даже тех, кто не подозревал о рисках.

Почему банки начали массово блокировать счета

В январе банки ограничили доступ примерно к 2-3 миллионам карт и счетов россиян. Эксперты связывают эту волну блокировок с изменениями в законе № 161-ФЗ, которые расширили перечень подозрительных операций. Под контроль попали не только переводы между физлицами, но и повседневные финансовые действия, сообщает "Коммерсантъ".

Как поясняют специалисты, ключевую роль сыграли автоматические антифрод-системы. Они начали применять обновлённые критерии в полном объёме, без ручной оценки каждого случая. В результате даже типичные операции — частые пополнения, переводы между своими счетами или покупки на маркетплейсах — могли вызвать временные ограничения.

Как работает новый антифрод-контроль

Эксперт адвокатского бюро "Вертикаль" Татьяна Микони отмечает, что автоматизация усилила эффект от законодательных изменений. Системы анализируют операции по формальным признакам, реагируя быстрее, но не всегда гибко.

"Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше", — рассказала бизнес-архитектор департамента "Банки и финансы" компании "Рексофт" Елена Голяева.

Такая логика контроля во многом объясняет рост числа обращений граждан, которые неожиданно лишились доступа к деньгам, даже не участвуя в сомнительных схемах.

Что изменилось с 1 января 2026 года

С начала года перечень признаков подозрительных операций увеличился до 12 пунктов. Помимо переводов между гражданами, под наблюдение попали операции на торговых площадках, активное использование электронных кошельков и частые движения средств без очевидной цели.

Фактически банки получили более широкий инструментарий для борьбы с мошенничеством, аналогичный мерам, которые применяются при блокировке похищенных средств. Однако усиление контроля повысило и риск ложных срабатываний.

Сравнение: старые и новые правила банковского контроля

Ранее антифрод-системы в основном реагировали на резкие переводы крупных сумм и нетипичную активность. Теперь в фокусе оказались и повседневные транзакции, если они выглядят "аномально" с точки зрения алгоритмов.

При старых правилах клиент чаще получал предупреждение или запрос документов. В новых условиях блокировка может происходить мгновенно, а разбирательство — занимать дни. Это делает финансовую дисциплину и прозрачность операций более важными, чем раньше.

Плюсы и минусы усиленного контроля

Ужесточение банковского мониторинга имеет как положительные, так и спорные стороны. Оно направлено на защиту клиентов и снижение масштабов мошенничества, но одновременно усложняет повседневные расчёты.

К преимуществам можно отнести более быстрый отклик на реальные угрозы и сокращение финансовых потерь. Среди недостатков — рост временных блокировок, необходимость доказывать легальность операций и повышенная нагрузка на службы поддержки банков.

Как снизить риск блокировки счета

  1. Избегайте частых однотипных переводов без пояснений.
  2. Храните документы, подтверждающие источник дохода.
  3. Пользуйтесь официальными каналами банковских сервисов.
  4. Проверяйте назначение платежей при переводах.
  5. Оперативно реагируйте на запросы банка.

Популярные вопросы

Почему могут заблокировать карту без предупреждения?

Антифрод-система реагирует автоматически, если операция совпадает с критериями риска.

Сколько длится разблокировка?

Сроки зависят от банка и полноты предоставленных документов, обычно от одного дня до недели.

Можно ли избежать повторных ограничений?

Да, если выстроить прозрачную финансовую модель и учитывать требования банковского контроля, особенно на фоне растущих цифровых рисков, с которыми сталкиваются частные клиенты и малый бизнес.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
