Перезвоните по этому номеру — и потеряете контроль: мошенники придумали опасную игру с почтой

Мошенники продолжают адаптировать свои методы под цифровые привычки россиян и находят новые способы выманивать персональные данные. Очередная схема связана с поддельными уведомлениями и апелляцией к популярным онлайн-сервисам. Злоумышленники делают ставку на доверие к официальным платформам и спешку пользователей.
По информации правоохранительных органов, аферисты рассылают письма, внешне похожие на уведомления от портала "Госуслуги". В сообщении говорится о необходимости срочно обновить адрес электронной почты, иначе доступ к аккаунту якобы будет ограничен. Для решения проблемы пользователю предлагают перезвонить по указанному номеру, который выдают за телефон службы поддержки, пишет Общественная служба новостей.
Ключевая деталь схемы — поддельный контакт. Звонок приводит не в техподдержку, а напрямую к мошенникам, которые в ходе разговора пытаются получить коды подтверждения, данные учетной записи или иную конфиденциальную информацию. В дальнейшем это может привести к взлому аккаунтов, финансовым потерям и компрометации личных данных, после чего украденные деньги могут быть заблокированы в экстренном порядке.
В МВД России подчёркивают, что подобные рассылки не имеют отношения к официальным государственным сервисам и используются исключительно для обмана граждан. Ведомство опубликовало пример такого письма, чтобы пользователи могли распознать угрозу.
Правоохранители напоминают, что настоящие уведомления от государственных порталов не содержат требований срочно звонить по телефону и не просят передавать коды или пароли.
Эксперты отмечают, что мошенники активно используют психологическое давление и знакомые бренды. Упоминание "Госуслуг", банков, маркетплейсов или служб доставки снижает критичность восприятия. Дополнительный фактор риска — рост числа цифровых сервисов, где используется единая электронная почта и номер телефона, а также общее недооценивание киберугроз, с которым сталкивается малый бизнес и частные пользователи.
На этом фоне злоумышленники параллельно развивают и другие сценарии дистанционного обмана. Ранее фиксировались случаи, когда гражданам предлагали заработок на написании отзывов о товарах в интернет-магазинах или использовали сервисы поиска попутчиков для выманивания денег.
Официальные сервисы, такие как "Госуслуги", банки или крупные интернет-платформы, действуют по чётким правилам. Они направляют уведомления через личный кабинет или официальное приложение и не просят перезванивать по неизвестным номерам. Мошеннические письма, напротив, часто содержат орфографические ошибки, общий текст без персонализации и настойчивые призывы к срочным действиям.
Ещё одно отличие — способ связи. Реальные компании предлагают решать вопросы через защищенные каналы: личный кабинет, официальный чат поддержки или проверенный номер, указанный на сайте. Аферисты же подталкивают к звонку или переписке вне платформы.
Обратите внимание на адрес отправителя, стиль текста и требования срочных действий. Официальные сервисы не торопят пользователей угрозами блокировки.
Нужно срочно сменить пароли, проверить аккаунты, при необходимости заблокировать банковские карты и обратиться в полицию.
Полной гарантии нет, но внимательность, использование официальных приложений и базовые правила цифровой гигиены значительно снижают риски.
