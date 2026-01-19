Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На грани дефицита: запасы газа в Европе продолжают сокращаться

Европейские хранилища газа наполовину пусты
Нетто-отбор газа из подземных хранилищ Европы с начала текущего отопительного сезона превысил 36 млрд куб. м, а уровень заполненности ПХГ снизился почти наполовину, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Только 19 января объём отбора составил около 582 млн куб. м. Несмотря на то что суммарный отбор с начала января утратил рекордный темп и на данный момент является лишь третьим по величине для этого месяца, ситуация с запасами остаётся напряжённой, отмечает ТАСС.

Совокупный объём газа в европейских ПХГ сократился до 55,7 млрд куб. м, что формирует повышенные риски для второй половины отопительного сезона.

Метеорологическая обстановка в Европе характеризуется высокой изменчивостью. В первой половине недели сохраняется относительно тёплая погода, однако к выходным прогнозируется существенное похолодание, способное вновь ускорить темпы отбора газа.

На этом фоне потенциал компенсации за счёт возобновляемых источников энергии остаётся ограниченным. Доля ветрогенерации в структуре производства электроэнергии ЕС в декабре 2025 года составила в среднем 20 процентов, а в январе 2026 года снизилась до 19 процентов, что подчёркивает зависимость энергосистемы от погодных факторов и нестабильность выработки.

Дополнительным индикатором напряжённости выступают цены: средняя цена закупки газа в Европе в январе достигла 365 долларов за одну тысячу куб. м против 334 долларов в декабре, а котировки находятся на максимальных значениях за последние полгода.

Прошлый сезон отбора газа из европейских ПХГ завершился 28 марта 2025 года при уровне запасов 33,57 процентов.

Текущая ситуация выглядит менее комфортной в сравнении с историческими ориентирами. На данный момент хранилища заполнены на 50,36 процентов, что на 14,84 процентного пункта ниже среднего значения для этой даты за последние пять лет и существенно хуже показателя годичной давности, когда заполненность составляла 61,7 процента.

С момента старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 40,5 млрд куб. м газа, а чистый нетто-отбор достиг 36 млрд куб. м.

При этом суммарный отбор на 97-й день после достижения максимума заполнения оказался лишь на семь процентов ниже среднего пятилетнего уровня, что говорит не о структурном улучшении, а скорее о временном эффекте погодных колебаний и высокой цены, сдерживающей спрос.

Национальная статистика подтверждает общеевропейский тренд. В Германии, обладающей крупнейшими в Европе мощностями хранения газа, уровень заполненности ПХГ снизился до 42,8 процентов. Во Франции показатель составил 42,4 процента, в Австрии — 53,8 процентов, в Италии — 64,9 процентов, в Нидерландах — 36,2 процента.

Эти данные указывают на то, что даже страны с традиционно развитой инфраструктурой хранения активно расходуют накопленные резервы, не имея возможности быстро и экономически эффективно их восполнить.

В более широком контексте происходящее демонстрирует системные проблемы энергополитики Европы. Ставка на ускоренный отказ от традиционных источников энергии при недостаточной готовности альтернативной инфраструктуры привела к росту зависимости от спотового рынка газа и погодных факторов.

Ограниченные инвестиции в долгосрочные контракты, недооценка роли базовой генерации и чрезмерная политизация энергетических решений сделали европейский рынок уязвимым к ценовым шокам и климатическим аномалиям.

Высокая доля ветрогенерации в официальных стратегиях не сопровождается адекватными мерами по развитию систем накопления энергии и резервных мощностей, что в условиях похолодания автоматически возвращает газ в статус безальтернативного ресурса.

А потому текущее сокращение запасов газа в ПХГ является не только следствием сезонного фактора, но и прямым результатом стратегических просчётов.

Европейская энергетическая модель всё чаще демонстрирует разрыв между декларируемыми целями и реальной устойчивостью системы.

Без пересмотра подходов к балансированию энергомикса, роли газа как переходного топлива и механизмов долгосрочного обеспечения поставок риски повторения подобных кризисов будут сохраняться, а волатильность цен и дефицит ресурсов станут для Европы хронической проблемой, а не временным отклонением.

