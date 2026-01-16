Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Фонд Noble Capital требует 225,8 миллиарда от России: в чем суть политически мотивированного иска

Американский фонд потребовал от России более 225 млрд долларов
Американский фонд Noble Capital инициировал судебное разбирательство против России, потребовав выплаты 225,8 миллиарда долларов, ссылаясь на якобы существующие обязательства по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным ещё во времена Российской империи.

Соответствующий иск был подан в июне прошлого года в Федеральный окружной суд США по округу Колуммбия. В качестве ответчиков указаны Российская Федерация, Министерство финансов, Центральный банк и Фонд национального благосостояния.

Последние процессуальные действия по делу были зафиксированы в ноябре, когда суд обязал ответчиков представить позицию по иску не позднее 29 января 2026 года.

Суть претензий Noble Capital строится на интерпретации доктрины государственной преемственности. Фонд утверждает, что Российская Федерация якобы обязана исполнять долговые обязательства Российской империи и сознательно уклоняется от их выполнения.

При этом Noble Capital заявляет о своём статусе правопреемника и законного владельца императорских суверенных облигаций, которые более ста лет назад были размещены среди публичных инвесторов в Соединённых Штатах.

На этом основании компания требует принудительного исполнения обязательств по ценным бумагам, фактически утратившим экономическое и правовое значение в результате смены государственного строя, революции, гражданской войны и последующих международных соглашений XX века.

Подобная позиция выглядит не столько юридически выверенной, сколько политически и конъюнктурно мотивированной. Международная практика давно исходит из того, что вопрос о признании и обслуживании дореволюционных долгов России был закрыт ещё в первые десятилетия советского периода, а затем дополнительно урегулирован в рамках двусторонних соглашений с рядом государств и частных держателей.

Попытка Noble Capital игнорировать эти обстоятельства и представить ситуацию так, будто речь идёт о стандартном коммерческом долге, свидетельствует о сознательном упрощении крайне сложного историко-правового контекста.

Особое внимание в иске уделено требованию о возможности зачёта заявленной суммы за счёт обязательств перед Россией, включая средства, причитающиеся российскому правительству в связи с заблокированными суверенными активами.

Фактически фонд настаивает на легализации механизма, при котором спорные требования частной структуры используются как основание для перераспределения замороженных государственных активов в пользу истца.

Одновременно Noble Capital добивается судебного подтверждения того, что подобные выплаты не будут считаться незаконной конфискацией имущества.

Такая логика вызывает серьёзные вопросы с точки зрения принципов международного права и суверенного иммунитета государств.

Использование американской юрисдикции для рассмотрения требований по столетним облигациям Российской империи выглядит как попытка создать опасный прецедент, при котором исторические долги могут избирательно реанимироваться в зависимости от текущей политической обстановки.

Это подрывает правовую определённость и открывает путь к массовым искам, основанным не на реальных экономических обязательствах, а на спекулятивных расчётах и агрессивной судебной стратегии.

Действия Noble Capital также выглядят симптоматичными в контексте более широкой практики давления на Россию через финансовые и судебные инструменты.

Попытка увязать дореволюционные облигации с современными замороженными активами фактически превращает суд в элемент политического и экономического давления, а не нейтрального арбитра.

А потому иск фонда следует рассматривать не как добросовестную защиту прав инвестора, а как инструмент извлечения выгоды из беспрецедентной ситуации вокруг российских суверенных активов.

Претензии Noble Capital представляют собой пример крайне спорного подхода, в котором исторические факты, нормы международного права и принципы суверенитета подменяются узкой трактовкой выгодной истцу.

За формально юридической риторикой скрывается попытка легитимизировать перераспределение чужих активов под прикрытием сомнительных требований по обязательствам, утратившим актуальность более века назад.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
