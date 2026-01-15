Фондовый рынок задыхается без движения: новая мера может вернуть частных инвесторов

Упрощение учёта бумаг сократило барьеры для инвесторов — экономист Беляев

После череды изменений на финансовом рынке внимание регуляторов и экспертов всё чаще смещается от формальных процедур к реальному поведению инвесторов. Даже технические послабления могут не дать ожидаемого эффекта, если частные участники остаются пассивными.

Почему оборот важнее формальностей

По словам экономиста и финансового аналитика Михаила Беляева, упрощение обособленного учёта ценных бумаг способно улучшить инфраструктурные условия для работы на рынке, но само по себе не гарантирует притока капитала. Ключевым фактором он называет наличие постоянного оборота и живой торговли. Именно в таких условиях компании получают реальные возможности для привлечения инвестиций.

"Когда на рынке есть постоянный оборот и живая торговля, у эмитента гораздо больше шансов успешно разместить новые акции и получить инвестиции для развития", — пояснил экономист Михаил Беляев.

Активная среда как основа рынка

Эксперт обращает внимание, что выпуск акций сам по себе не решает задачу привлечения средств. Для этого необходима устойчивая торговая среда, в которой участвуют и институциональные, и частные инвесторы. Именно их активность формирует спрос, без которого любые размещения теряют смысл.

В этом и заключается основной смысл функционирования фондового рынка, — отметил Беляев, говоря о роли массового участия в биржевых торгах. При отсутствии интереса со стороны инвесторов даже самые прозрачные и упрощённые механизмы остаются формальностью.

Проблема неактивных счетов и шаги регулятора

Отдельно аналитик указал на масштаб проблемы неактивных брокерских счетов. По его словам, соотношение активных и "спящих" счетов может составлять один к трём или даже один к пяти. Такая диспропорция снижает общий оборот и делает рынок менее привлекательным для эмитентов.

Беляев добавил, что для вовлечения людей в инвестиции необходимо устранять даже незначительные сложности, которые могут отпугивать частных инвесторов на старте. На этом фоне важным шагом стало решение Банка России об упрощении правил обособленного учета ценных бумаг, приобретённых на бирже. С 12 января частным инвесторам, работающим через брокеров, больше не требуется каждый раз собирать подтверждающие документы при покупке акций и облигаций — издание "Постньюс".