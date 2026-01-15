Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Фондовый рынок задыхается без движения: новая мера может вернуть частных инвесторов

Упрощение учёта бумаг сократило барьеры для инвесторов — экономист Беляев
Экономика

После череды изменений на финансовом рынке внимание регуляторов и экспертов всё чаще смещается от формальных процедур к реальному поведению инвесторов. Даже технические послабления могут не дать ожидаемого эффекта, если частные участники остаются пассивными.

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Почему оборот важнее формальностей

По словам экономиста и финансового аналитика Михаила Беляева, упрощение обособленного учёта ценных бумаг способно улучшить инфраструктурные условия для работы на рынке, но само по себе не гарантирует притока капитала. Ключевым фактором он называет наличие постоянного оборота и живой торговли. Именно в таких условиях компании получают реальные возможности для привлечения инвестиций.

"Когда на рынке есть постоянный оборот и живая торговля, у эмитента гораздо больше шансов успешно разместить новые акции и получить инвестиции для развития", — пояснил экономист Михаил Беляев.

Активная среда как основа рынка

Эксперт обращает внимание, что выпуск акций сам по себе не решает задачу привлечения средств. Для этого необходима устойчивая торговая среда, в которой участвуют и институциональные, и частные инвесторы. Именно их активность формирует спрос, без которого любые размещения теряют смысл.

В этом и заключается основной смысл функционирования фондового рынка, — отметил Беляев, говоря о роли массового участия в биржевых торгах. При отсутствии интереса со стороны инвесторов даже самые прозрачные и упрощённые механизмы остаются формальностью.

Проблема неактивных счетов и шаги регулятора

Отдельно аналитик указал на масштаб проблемы неактивных брокерских счетов. По его словам, соотношение активных и "спящих" счетов может составлять один к трём или даже один к пяти. Такая диспропорция снижает общий оборот и делает рынок менее привлекательным для эмитентов.

Беляев добавил, что для вовлечения людей в инвестиции необходимо устранять даже незначительные сложности, которые могут отпугивать частных инвесторов на старте. На этом фоне важным шагом стало решение Банка России об упрощении правил обособленного учета ценных бумаг, приобретённых на бирже. С 12 января частным инвесторам, работающим через брокеров, больше не требуется каждый раз собирать подтверждающие документы при покупке акций и облигаций — издание "Постньюс".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы рынок бизнес работа экономика
Новости Все >
Паника из-за роста цен опаснее инфляции — экономист Кикевич
Безопасно слушать музыку в наушниках можно не более часа в день — врач Зайцев
Признание судом голосового сообщения доказательством вызывает вопросы — юрист Капштык
Эмоции напрямую влияют на работу желудка и кишечника — терапевт Лушникова
В рабочих чатах нельзя писать ночью и дробить сообщения — эксперт Богачева
Конъюнктивит может быть заразным и требует лечения — офтальмолог Левина
Уход за кожей нужно менять в зависимости от сезона — косметолог Миронова
Новые изменения ПДД имеют исключительно формальный характер — автоэксперт Покровский
Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Сейчас читают
Печёночный паштет готовят на основе куриной или утиной печени
Еда и рецепты
Печёночный паштет готовят на основе куриной или утиной печени
Классические коричневые брюки стали заменой джинсам со свитерами
Красота и стиль
Классические коричневые брюки стали заменой джинсам со свитерами
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Последние материалы
Перегрузка информацией усиливает стресс после праздников — психолог Лифарь
Черный хлеб и соленая пища приводят к гибели птиц — орнитолог Елена Чернова
Пеларгонии размножают семенами с ноября по апрель
Расширение медоснований для отзыва прав затронет часть водителей — глава автошколы
Признаки появления мышей в доме зимой: запахи, помет и шумы — Southern Living
Сервис Shofy AI с глубокой ИИ‑персонализацией решает проблему выбора одежды онлайн
Привычка ковыряться в носу возникает из-за стресса — психолог Родион Чепалов
Тренды интерьера 2026 года исключают крупные настенные часы в стиле лофт
Пальмы и папоротники плохо приживаются в квартире — флорист Лиза Элдред Штайнкопф
Паника из-за роста цен опаснее инфляции — экономист Кикевич
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.