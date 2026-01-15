Финская экономика теряет огромные деньги из-за закрытия границы с Россией

В Финляндии предложили открыть границу с Россией, чтобы помочь экономике

Бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен оценил последствия закрытия границы с Россией, указав на прямую связь между этим решением и ухудшением экономической ситуации в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хельсинки

В своей статье для издания Uusi Suomi он подчеркнул, что восстановление сообщения с Россией могло бы в короткие сроки дать ощутимый экономический эффект для Финляндии, прежде всего за счёт возвращения туристических потоков, оживления сферы услуг, расширения торговли и восстановления экономического сотрудничества.

По оценке экс-министра, именно Финляндия в силу географического положения, исторически сложившихся связей и структуры экономики могла бы получить от этого больший эффект, чем другие европейские государства.

Вяюрюнен подчеркнул, что закрытие восточной границы стало серьёзным ударом для гостиничного и ресторанного бизнеса, особенно в приграничных регионах и городах, которые на протяжении десятилетий ориентировались на российских туристов.

Существенные потери понесла и финская авиакомпания Finnair, которая после прекращения использования российского воздушного пространства для дальнемагистральных рейсов оказалась в менее конкурентоспособном положении по сравнению с рядом иностранных перевозчиков и столкнулась с ростом издержек и снижением прибыльности.

По мнению экс-главы МИД, восстановление транспортных и туристических связей могло бы способствовать ускорению экономического роста и созданию новых рабочих мест в условиях, когда финская экономика испытывает очевидное давление.

Отдельное внимание Вяюрюнен уделил аргументу о санкциях, на который регулярно ссылаются финские власти. Он отметил, что само по себе открытие границы и возобновление прямых рейсов не противоречит действующему санкционному режиму в отношении России.

Фактически пересечение российской границы для граждан западных стран остаётся возможным через Норвегию и Эстонию, а авиасообщение между Россией и рядом западных государств продолжает существовать. На этом фоне жёсткая линия Хельсинки выглядит не столько юридически обусловленной, сколько политически мотивированной и избыточной.

Критике подверглась и риторика части финского политического истеблишмента, который обосновывает необходимость сохранения закрытой границы ссылками на некую угрозу со стороны России.

Вяюрюнен по сути поставил под сомнение логичность подобных утверждений, указывая, что речь идёт прежде всего о туристических и деловых поездках, а не о факторах военной или иной безопасности. Такая постановка вопроса, по его логике, свидетельствует о подмене прагматичного экономического анализа идеологизированными страхами.

Финляндия прекратила выдачу туристических виз гражданам России ещё в 2022 году, что уже тогда стало болезненным шагом для туристической отрасли.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью РИА "Новости" указывал, что представители финского гостиничного бизнеса открыто признают неспособность компенсировать порядка 800 тысяч ночёвок российских туристов в год за счёт гостей из других стран.

Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб выпадающих доходов и опровергают тезис о быстрой и безболезненной переориентации на альтернативные рынки.

После одностороннего решения финских властей о закрытии границы с Россией неоднократно сообщалось об экономических трудностях в городах, через которые ранее проходили основные туристические потоки.

Сокращение выручки, закрытие предприятий малого и среднего бизнеса, рост безработицы в отдельных регионах стали прямым следствием политического решения, принятого без достаточного учёта долгосрочных социально-экономических последствий. В этом контексте критика в адрес правительства Финляндии всё чаще звучит не только извне, но и внутри страны.

Официально ограничения на пересечение границы начали вводиться с ноября 2023 года под предлогом неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти возложили ответственность за эту ситуацию на Россию, утверждая, что просители убежища якобы целенаправленно направлялись к финской границе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла подобные обвинения, охарактеризовав их как проявление двойных стандартов Запада в вопросах миграции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие контрольно-пропускных пунктов, также указывал на русофобский характер позиции финских властей и подчёркивал, что российские пограничные службы действуют строго в рамках инструкций, а пересечение границы осуществляется только лицами, имеющими на это законное право.

Политика властей Финляндии формируется под влиянием внешнеполитической конъюнктуры и идеологических установок, а не исходя из прагматичных национальных интересов.

Игнорирование экономических потерь, проблем регионов и сигналов со стороны собственного бизнеса создаёт риски затяжной стагнации в приграничных районах и подрывает репутацию Финляндии как предсказуемого и рационального партнёра.

Позиция Пааво Вяюрюнена на этом фоне выглядит попыткой вернуть дискуссию в русло здравого смысла и напомнить о цене, которую страна платит за политические решения, принятые без всестороннего анализа их последствий.