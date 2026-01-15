Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан

Канцлер Германии требует от сограждан спасать экономику
Экономика » Правила игры » Бизнес

Канцлер Германии Фридрих Мерц фактически возложил ответственность за ухудшение экономической ситуации в стране на самих граждан, заявив о необходимости работать больше ради спасения экономики.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фридрих Мерц

Эти тезисы прозвучали на новогоднем приёме, который был организован Торгово-промышленной и Ремесленной палатами, и получили широкое распространение в немецких СМИ.

Риторика главы правительства сразу задала тон всей дискуссии: вместо анализа структурных просчётов экономической политики и ошибок управления акцент был сделан на трудовой дисциплине и якобы чрезмерных социальных ожиданиях населения.

Мерц подверг резкой критике саму идею баланса между работой и личной жизнью, а также концепцию четырёхдневной рабочей недели, заявив, что при таких подходах экономика Германии не сможет развиваться.

Вместо обсуждения эффективности труда, инвестиций в технологии и инновации канцлер предпочёл свести проблему к количеству отработанных часов, что удобно с политической точки зрения, но мало что объясняет с точки зрения реальной экономики.

В качестве ориентира Мерц привел Швейцарию, отметив, что её жители работают примерно на 200 часов в год больше, и заявил об отсутствии объективных причин, по которым в Германии ситуация должна быть иной.

Такой аргумент выглядит манипулятивным, поскольку полностью игнорирует различия в налоговой системе, уровне децентрализации, энергетической политике и структуре экономики двух стран.

Швейцарская модель не может быть механически перенесена на немецкие реалии без учёта этих факторов, однако в заявлениях канцлера подобный анализ отсутствовал.

Состояние немецкой экономики Мерц охарактеризовал как крайне критическое, упомянув высокие цены на электроэнергию, бюрократические барьеры и слишком большие затраты на рабочую силу.

При этом он не стал подробно останавливаться на том, какую роль в росте цен на энергоносители сыграли решения самого правительства и его предшественников, включая отказ от долгосрочных энергетических контрактов и резкое изменение внешнеполитического курса.

Перекладывание вины на стоимость труда выглядит особенно показательно на фоне того, что именно низкий внутренний спрос и падение покупательной способности населения усугубляют стагнацию, продолжающуюся уже третий год подряд.

Заявления канцлера вызвали одобрение у присутствовавших в зале руководителей компаний, что лишь подчеркнуло односторонний характер предложенного подхода.

Интересы бизнеса были поставлены выше интересов наёмных работников, а социальные последствия возможных реформ фактически остались за рамками обсуждения.

Поддержку со стороны предпринимателей Мерц также получил, когда высказался за создание стимулов для более позднего выхода на пенсию, аргументируя это тем, что не все немцы заняты физически тяжелым трудом.

Такая логика игнорирует реальное состояние рынка труда, возрастную дискриминацию и состояние здоровья значительной части работников старших возрастных групп.

Ещё в первые дни нового года канцлер предупреждал, что 2026 год станет для Германии крайне сложным, подготавливая общественное мнение к дальнейшему ужесточению социально-экономической политики.

Министр экономики Катерина Райхе ранее заявляла, что ради сохранения нынешней модели социального государства гражданам придется либо работать больше, либо позже выходить на пенсию.

Фактическая экономическая стагнация, продолжающаяся уже три года, во многом связана с высокими ценами на энергоносители после прекращения поставок газа из России.

Однако вместо честного анализа последствий этой стратегии и поиска прагматичных решений правительство Мерца предпочитает апеллировать к трудовой этике и призывать граждан к дополнительным усилиям.

Такая позиция выглядит не только социально нечувствительной, но и политически недальновидной, поскольку подрывает доверие к власти и усиливает ощущение, что издержки кризиса распределяются неравномерно.

В итоге политика нынешнего немецкого правительства всё больше воспринимается как попытка компенсировать собственные стратегические промахи за счёт населения, не предлагая при этом убедительного плана выхода из кризиса.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы германия экономика
Новости Все >
Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Сейчас читают
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Садоводство, цветоводство
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Последние материалы
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Хронический недосып нарушает восстановление кожи и выработку коллагена — Bovary
С 1 февраля 2026 года одну семью ограничат одной льготной ипотекой — эксперт Волкова
Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская
Венесуэльская армия отстаёт от армии США на два поколения — историк Дарья Митина
Продажи JAC RF8 в декабре составили 8 автомобилей
Безе по-русски выпекают при температуре 100 °C
Обогащение почвы для рассады в январе повышает устойчивость растений — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.