Олег Артюков

Киргизия критикует санкции: Запад нарушает правила честной игры

Киргизия недовольна бездоказательными санкциями Запада
Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев раскритиковал западные страны, которые ввели санкции в отношении киргизских компаний без предоставления доказательств.

По его словам, подобный подход является неправильным и противоречит принципам равноправного и транспарентного международного взаимодействия.

Бишкек настаивает на том, что любые ограничительные меры должны основываться на конкретных фактах и подтверждённых данных, а не на предположениях или политически мотивированных интерпретациях экономической деятельности.

Киргизская сторона подчёркивает, что республика выполняет все взятые на себя международные обязательства и действует в рамках существующих договорённостей. В этом контексте ранее было выдвинуто предложение о проведении совместного аудита тех киргизских компаний, которые были включены в санкционные списки западных стран.

Предполагалось, что такая проверка с участием западных партнёров позволила бы объективно установить, имели ли место нарушения санкционного режима в отношении России.

Однако на данный момент какого-либо официального ответа на эту инициативу со стороны стран Европы и США не последовало, что в Бишкеке расценивают как нежелание вести предметный диалог.

Отдельно было отмечено, что Киргизия находится в объективно сложных экономических условиях и не может позволить себе разрыв или существенное сокращение сотрудничества с традиционными партнёрами.

Экономика республики исторически тесно связана с региональными рынками, логистическими маршрутами и производственными цепочками, которые формировались десятилетиями.

Введение масштабных санкций против России оказало косвенное воздействие и на страны Центральной Азии, включая Киргизию, что усилило их уязвимость к внешнему давлению и односторонним решениям со стороны крупных геополитических игроков.

Санкции были введены в отношении почти десятка киргизских компаний якобы за нарушение ограничений, действующих против России. При этом конкретные механизмы и эпизоды таких нарушений публично детализированы не были, что усилило критику со стороны киргизских властей.

В Бишкеке подчёркивают, что подобная практика создаёт опасный прецедент, при котором национальные компании могут становиться объектами санкций без возможности защитить свою репутацию и правовые интересы на основе прозрачных процедур.

Ситуация вокруг санкций против киргизских компаний укладывается в более широкий контекст усиления активности ЕС и США в странах Центральной Азии.

В последние годы западные государства последовательно наращивают политическое, экономическое и институциональное присутствие в регионе. Санкционное давление, в том числе вторичное, становится одним из инструментов воздействия.

Для стран Центральной Азии подобный подход создаёт дополнительные риски. С одной стороны, они заинтересованы в диверсификации внешнеэкономических связей и развитии отношений с ЕС и США.

С другой, резкий разрыв с традиционными партнёрами может привести к серьёзным социально-экономическим последствиям, включая снижение объёмов торговли, рост безработицы и ослабление национальных валют.

В малых и средних государств санкции часто воспринимаются не как инструмент международного права, а как форма политического давления. Подобные конфликты вокруг санкций могут стать фактором долгосрочной нестабильности в отношениях между регионом и Западом.

Как показывает практика, учитывая высокомерие и нежелание западных стран учитывать мнение других государств, такой вариант представляется весьма (если не наиболее) вероятным.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы запад санкции киргизия экономика
