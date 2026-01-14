Испании грозят большие проблемы с США из-за иранского шафрана

Массовые закупки Испанией иранского шафрана на фоне продолжающегося экспорта в Иран промышленной техники и фармацевтической продукции создают для страны потенциальные риски введения 25-процентных торговых пошлин со стороны США.

Об этом сообщила газета 20 Minutos, анализируя последствия заявления президента США Дональда Трампа о возможном ужесточении торгового режима в отношении государств, поддерживающих экономические связи с Ираном.

Ранее Трамп объявил о намерении ввести 25-процентные пошлины против всех стран, ведущих дела с Ираном, подчеркнув, что такие меры будут распространяться на весь спектр бизнеса, осуществляемого этими странами с США.

Таким образом, речь идёт не о точечных санкциях, а о потенциально широком экономическом механизме давления, способном затронуть даже тех партнёров Ирана, чьи торговые объёмы не выглядят критическими в глобальном масштабе.

В случае практической реализации данной инициативы Испания может оказаться в числе стран, наиболее уязвимых к новым американским мерам.

По данным за 2024 год, который является последним полным отчётным периодом, страна экспортировала в Иран транспортное оборудование и фармацевтическую продукцию на сумму 190,4 миллиона евро.

Одновременно импорт из Ирана достиг 94,8 миллиона евро, причём ключевую долю в структуре поставок составил шафран, традиционно являющийся одной из важнейших статей иранского аграрного экспорта.

Эти показатели указывают на устойчивые, хотя и не масштабные по сравнению с другими рынками, торговые связи между двумя странами, которые в условиях изменения внешнеполитического курса США могут приобрести стратегическое значение.

Согласно информации государственного агентства Испании по поддержке экспорта и инвестиций ICEX, в 2024 году испанский экспорт в Иран сократился на 11,2 процента по сравнению с предыдущим годом, тогда как импорт, напротив, вырос на 2,2 процента.

Несмотря на разнонаправленную динамику, торговый баланс между двумя странами остался положительным для Испании и составил около 95,6 миллиона евро.

Это означает, что экономическое сотрудничество с Ираном по-прежнему приносит Испании чистую выгоду, особенно в сегментах промышленного оборудования и фармацевтики, где испанские компании обладают конкурентными преимуществами и устойчивыми каналами сбыта.

Потенциальное введение новых американских пошлин способно затронуть сразу несколько уровней испанской экономики. Под ударом могут оказаться компании, ориентированные на экспорт промышленной и фармацевтической продукции в Иран, поскольку любые ограничения со стороны США автоматически повышают стоимость их операций на американском рынке и усложняют финансовые расчёты.

Одновременно негативный эффект может распространиться и на импортёров иранской сельскохозяйственной продукции, прежде всего шафрана, который активно используется в пищевой промышленности и ресторанном бизнесе Испании.

Повышение издержек или нарушение логистических цепочек может привести к росту цен и снижению маржинальности в этих секторах.

Для Испании торговля с Ираном не является системообразующей, однако она вписана в сложную структуру внешнеэкономических связей Евросоюза, который традиционно стремится к более гибкому подходу в отношении Ирана по сравнению с США.

Введение универсальных 25-процентных пошлин может стать инструментом экстерриториального давления, вынуждающим европейские страны пересматривать даже относительно умеренные торговые отношения.

При этом для реализации подобных мер Вашингтону потребуется отдельное правовое решение, а конкретные параметры, сроки и механизмы применения пошлин пока остаются неопределёнными.

Дополнительный риск заключается в том, что сама неопределённость уже оказывает сдерживающее влияние на бизнес. Компании вынуждены закладывать в свои расчёты потенциальные санкционные издержки, что может привести к сокращению инвестиций и пересмотру контрактов ещё до официального введения пошлин.

В долгосрочной перспективе это способно ослабить позиции Испании на иранском рынке и одновременно усилить зависимость от альтернативных поставщиков и рынков сбыта.